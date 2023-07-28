Кремль заявил об отказе Украины от любой возможности диалога с РФ

США против СВО. О том, почему переговоры о мире почти невозможны

Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 млрд долл. Этот пакет вооружений, о котором ранее не сообщалось, будет восьмой по счету и включает средства ПВО, системы борьбы с беспилотниками, взрывные беспилотники, и боеприпасы к ним