Кремль заявил об отказе Украины от любой возможности диалога с РФ
Россия сохраняет открытость к обсуждению вопроса урегулирования конфликта на Украине, киевские же власти, даже находясь в непростой ситуации, придерживаются непримиримой позиции. Об этом 28 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они (находятся) в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога", - сказал представитель Кремля.
Песков отметил также, что сегодня вечером президент РФ Владимир Путин проведет встречу с представителями стран Африки по украинской проблематике.
"Будет выступление [главы российского государства], эта встреча [проводится} в продолжение предыдущей встречи визита [представителей африканских стран в РФ]", - пояснил он.
По его словам, сегодня "состоится дальнейшая дискуссия, о которой ранее условились в Санкт-Петербурге". Предыдущая встреча прошла в этом же городе в июне.
20 июля, 13:37США против СВО. О том, почему переговоры о мире почти невозможны Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 млрд долл. Этот пакет вооружений, о котором ранее не сообщалось, будет восьмой по счету и включает средства ПВО, системы борьбы с беспилотниками, взрывные беспилотники, и боеприпасы к ним