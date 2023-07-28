Очередной удар по неоколониализму. О том, зачем России Африка, говорят эксперты
10:48 28.07.2023 (обновлено: 10:49 28.07.2023)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Работа форума
В Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия-Африка 2023". Примечательно, что именно в это время в Нигере произошел переворот, президент страны смещен. На африканском континенте сейчас происходят тектонические изменения, за передел глобального Юга в том числе идет мировое противостояние. Участие в этой схватке России нельзя недооценивать.
Политолог Сергей Марков
Зачем Россия Африке?
1. Силовой ресурс. Он есть у России, ситуация в Сирии и с Вагнером это всем показала. А силовой ресурс всегда был нужен в Африке. И сейчас в мире силовой ресурс нужен все больше ввиду распада международного права.
2. Ресурс суверенитета. Россия главой экспортёр суверенитета в мире. Россия поставляет суверенитет вместе с оружием, с С300, вместе с нефтью и газом. Россия также всегда поддерживает принцип суверинитета.
3. Россия всегда была и остается противником традиционных империалистических держав типа Британии, Франции, США и всегда помогает бороться против колониализма и против неоколониализма.
4. Чем выше конкуренция за ресурсы Африки, тем выше цена на ресурсы Африки. Сейчас за эти ресурсы конкурируют ЕС, Британия, США, Китай. Подключение к конкуренции и России повысит цену ресурсов стран Африки и даст им дополнительную прибыль.
1. Силовой ресурс. Он есть у России, ситуация в Сирии и с Вагнером это всем показала. А силовой ресурс всегда был нужен в Африке. И сейчас в мире силовой ресурс нужен все больше ввиду распада международного права.
2. Ресурс суверенитета. Россия главой экспортёр суверенитета в мире. Россия поставляет суверенитет вместе с оружием, с С300, вместе с нефтью и газом. Россия также всегда поддерживает принцип суверинитета.
3. Россия всегда была и остается противником традиционных империалистических держав типа Британии, Франции, США и всегда помогает бороться против колониализма и против неоколониализма.
4. Чем выше конкуренция за ресурсы Африки, тем выше цена на ресурсы Африки. Сейчас за эти ресурсы конкурируют ЕС, Британия, США, Китай. Подключение к конкуренции и России повысит цену ресурсов стран Африки и даст им дополнительную прибыль.
Политолог Малек Дудаков
Борьба за Африку набирает обороты. Черный континент развивается быстрыми темпами - и в следующие 30 лет он прирастёт ещё одним миллиардом человек. Сотни миллионов выйдут из бедности и станут новым средним классом. Размер экономики всей Африки сейчас - 3 триллиона долларов, немногим больше Британии. Вырасти она может минимум в несколько раз.
Позиции США в Африке ослабли - за 15 лет товарооборот между ними упал в 2 раза, со 120 миллиардов долларов до 60 миллиардов. В кризисе находится и колониальный проект Françafrique. Французов выкинули из ЦАР, Мали, Буркина-Фасо - а теперь под вопросом и их влияние в Нигере, где расквартированы 1500 французских солдат и имеются большие залежи урана.
При этом основным экономическим партнёром Африки стал Китай - его товарооборот с чёрным континент достигает рекордных 300 миллиардов долларов. Усиливает позиции и Россия - заходя на африканский рынок продовольствия, удобрений и оружия. Сейчас объём торговли Россией с Африкой близок к 20 миллиардам долларов - это уже лишь в 3 раза меньше, чем у США.
На африканском саммите в Вашингтоне согласовали выделение 55 миллиардов долларов на зелёную энергетику - правда, на три года вперёд. В пересчёте на каждую страну получается немного. В Африку часто гоняет госсекретарь Блинкен - а весной туда отправили и Камалу Харрис, где она агитировала за борьбу с расизмом. Хотя предки Харрис сами были рабовладельцами.
Сейчас многим африканским странам ещё угрожают долговые проблемы из-за выросших ставок в США - этим тоже пользуется Китай, представляя свои кредиты в юанях в обход МВФ. Вашингтон упустил момент в борьбе за Африку И в диапазоне 10-15 лет вся Африка вполне может перейти на торговлю в юанях - став пионером на пути дедолларизации мировой экономики.
Общественный деятель Александр Скубченко
В Санкт-Петербурге проходит экономический форум "Россия-Африка", к Путину прилетели представители практически всех государств Африки. Это очень важно, так как ещё недавно все эти государства были колониями Европы.
Колоссально богатый Африканский континент жил в нищете, пока европейские колонизаторы купались в роскоши за их счёт, рассказывая при этом сказки о "свободе", "равенстве" и демократии".
Теперь — всё иначе. Россия и Китай помогли Африке обрести суверенитет, а Европа пошла лесом. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что уже через 50 лет экономический ландшафт планеты сильно изменится. Если 20 лет назад в первой десятке экономик был только коллективный запад, то уже через 50 лет из всего запада в первой десятке останутся лишь США. Из всех европейских государств — только Россия. В 10-ке не будет ЕС, но будет аж четыре государства Азии — Китай, Индия, Индонезия и Пакистан, и два государства Африки — Египет и Нигерия. Мир меняется. Мир изменяет Россия. Мир изменяет Путин. Об этом форум.
Вчера, 07:56Главное в деталяхРоссия возвращается в Африку. С чем ей предстоит там столкнутьсяПрезидент РФ Владимир Путин написал статью, посвящённую перспективам сотрудничества России с африканскими странами. Статья была опубликована в преддверие саммита Россия-Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
Украино-белорусский политолог Игорь Тышкевич
В Нигере произошёл государственный переворот. Избранный в 2021 году прозападный президент Базум был смещён с должности и новым "руководителем" государства стал генерал-полковник Амаду Абдурахман, который возглавил "Национальный совет по защите Родины". Примечательно, что переворот произошёл на фоне проведения саммита "Россия-Африка 2023", на который представители Нигера демонстративно не поехали.
Второй особенностью ситуации стала показательная нейтральность части варлордов, действующих на востоке страны. И, наконец, вовлечённость в переворот приписывают ЧВК "Вагнер". Точнее, структурам Евгения Пригожина. Россия действительно получает многое. Для Пригожина это "звёздный час" и "окно возможностей". Но говорить о 100% победе российских интересов не приходится.
Украинский экономист Алексей Кущ
Переворот в Нигере (не путать с Нигерией) - удар по урановым месторождениям, которые обеспечивают 40% потребностей Франции в ядерном топливе.
А ядерная энергетика там - 70% в энергобалансе, обеспечивая относительно дешевой электроэнергией местную промышленность.
Кстати, именно поэтому, часть немецких предприятий перебазировались во Францию.
В общем, страна, на 80% лежащая в Сахаре, зарабатывает в основном на своем уране.
Отчетливый след ЧВК Вагнер.
А я, изучая по случаю, портфолио данной страны, был поражен коэффициентом фертильности - 6,7.
То есть, почти 7 детей на одну женщину детородного возраста.
Сравните с нашим показателем на уровне 0.7, что соответсивует "случайному рождению".
Можно пофантазировать на тему миграционных потоков в ближайшие 20 лет.
Тюрколог Владимир Аватков
Очередной удар по неоколониализму.
Мир устает играть по выдуманным правилам Запада, Африка постепенно отходит от роли вассала и дойной коровы. В случае, если военная хента в Нигере решит делать по-своему, стабильность Франции ощутимо пошатнется, и абсолютной уверенности в завтрашнем дне уже не будет. Москве эта смена координат только в плюс.
Мир за системой, в которой слушают, слышат, говорят и договариваются. Это Россия может предложить и активно предлагает. Про это, в том числе, и саммит Россия - Африка под лозунгом переформатирования миропорядка. Смерть западоцентризма продолжается. Все, что не естественно, - отмирает. В том числе и диктат Запада.
Мир устает играть по выдуманным правилам Запада, Африка постепенно отходит от роли вассала и дойной коровы. В случае, если военная хента в Нигере решит делать по-своему, стабильность Франции ощутимо пошатнется, и абсолютной уверенности в завтрашнем дне уже не будет. Москве эта смена координат только в плюс.
Мир за системой, в которой слушают, слышат, говорят и договариваются. Это Россия может предложить и активно предлагает. Про это, в том числе, и саммит Россия - Африка под лозунгом переформатирования миропорядка. Смерть западоцентризма продолжается. Все, что не естественно, - отмирает. В том числе и диктат Запада.