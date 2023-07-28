Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
© РИА Новости телеграм-каналКим Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал Шойгу новые беспилотники КНДР (фото - ЦТАК)
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну на праздничном приёме подарок от президента России Владимира Путина, сообщили журналисты РИА Новости
Военная делегация из России 26 июля прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Делегацию возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
27 июля в Пхеньяне отмечали День Победы в Великой Отечественной освободительной войне (Корейской войне 1950-1953 годов).
Лидер КНДР Ким Чен Ын, как сообщается, устроил в честь военной делегации РФ праздничный приём, до начала которого Шойгу передал северокорейскому лидеру подарок от президента России Владимира Путина. Ким Чен Ын выразил благодарность за подарок, отмечает агентство.
Шойгу выступил с речью, в которой подвернул готовность России постоянно развивать многогранное сотрудничество с КНДР.
Мероприятие завершили концертом в честь военной делегации из России.
26 июля, 09:02Победа КНДР в Корейской войне стала "несмываемым позором" для США - Ким Чен ЫнПобеда КНДР в Отечественной освободительной войне (Корейская война 1950-1953 годов) стала несмываемым позором для американских империалистов и истинным примером защиты родины, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)