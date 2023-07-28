https://ukraina.ru/20230728/1048319450.html

Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина - 28.07.2023 Украина.ру

Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну на праздничном приёме подарок от президента России Владимира Путина, сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-28T08:59

2023-07-28T08:59

2023-07-28T08:59

новости

кндр

зарубежье

сергей шойгу

ким чен ын

россия

владимир путин

корейская война (1950-1953)

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Военная делегация из России 26 июля прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Делегацию возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу.27 июля в Пхеньяне отмечали День Победы в Великой Отечественной освободительной войне (Корейской войне 1950-1953 годов).Лидер КНДР Ким Чен Ын, как сообщается, устроил в честь военной делегации РФ праздничный приём, до начала которого Шойгу передал северокорейскому лидеру подарок от президента России Владимира Путина. Ким Чен Ын выразил благодарность за подарок, отмечает агентство.Шойгу выступил с речью, в которой подвернул готовность России постоянно развивать многогранное сотрудничество с КНДР.Мероприятие завершили концертом в честь военной делегации из России.

https://ukraina.ru/20230726/1048261607.html

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новости, кндр, зарубежье, сергей шойгу, ким чен ын, россия, владимир путин, корейская война (1950-1953)