https://ukraina.ru/20230728/1048301842.html

Кирилл Копылов: Если Россия разгромит ВСУ в "Стодневном наступлении", за них могут вступиться британцы

Кирилл Копылов: Если Россия разгромит ВСУ в "Стодневном наступлении", за них могут вступиться британцы - 28.07.2023 Украина.ру

Кирилл Копылов: Если Россия разгромит ВСУ в "Стодневном наступлении", за них могут вступиться британцы

В Первую мировую локальные наступления с целью занять три холма и немного улучшить тактические позиции легко могли привести к 80 тысяч жертв с обеих сторон за... Украина.ру, 28.07.2023

2023-07-28T04:04

2023-07-28T04:04

2023-07-28T04:04

интервью

сво

россия

всу

италия

франция

великобритания

первая мировая война

артемовск

каховская гэс

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В Первую мировую локальные наступления с целью занять три холма и немного улучшить тактические позиции легко могли привести к 80 тысяч жертв с обеих сторон за несколько дней боев. К счастью, в СВО таких потерь нет и быть не может, считает военный историк Кирилл КопыловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Кирилл, насколько военно-политическому руководству РФ удается приспосабливаться к меняющейся обстановке на фронте, в политике и в экономике по сравнению с тем, как это было в царской России времен Первой мировой?- Русская армия на Восточном фронте переживала один кризис за другим. Мне сложно сказать, сделало ли тогда наше командование всё, что от них зависело, потому что война так или иначе была проиграна. Можно долго спорить о том, при каких условиях мы могли бы досидеть до 1918 года. Но армия, начиная с осени 1917 года, разошлась по домам сама по себе.Сегодня мы явно находимся в лучшем положении, чем весной-летом 1917 года, когда революционные события плавно перемещались из тыла на фронт. Но нельзя забывать, что к лету 1917 года война шла уже три года, а сейчас она идет всего 17 месяцев. Так что если уж проводить прямые аналогии, то мы сейчас находимся в осени 1915 года.Но нельзя все сравнивать буквально. Осенью 1915 года Русская армия переживала тяжелейший кризис. Мы отступили из Польского балкона в результате Горлицкого прорыва австро-германских войск.Поэтому сейчас мы находимся явно в лучшем положении.- Вопрос в том, была ли Русская армия объективно не готова к войне с точки зрения социально-экономической стабильности? Или русские генералы допускали непростительные ошибки?- Об ошибках русских генералов времен Первой мировой можно спорить довольно долго. Но генералы всех воюющих армий тогда допускали ошибки. Никто не был без греха. Даже если мы будем говорить о символах Первой мировой Гинденбурге и Людендорфе, то они тоже, мягко говоря, не блистали.Но, к сожалению, ошибки, которые допустила Русская армия в 1914-1915 годах, во многом предопределили то, что случится в 1917 году. Потому что людские потери, которые мы понесли тогда, нам компенсировать так и не удалось (хотя в техническом оснащении Русская армия постепенно набирала ход).Напомню, что та же самая Русская гвардия, которая считалась одной из самых боеспособных частей нашей армии, к концу 1915 года потеряла почти 100% своих довоенно подготовленных кадров, как в офицерах, так и в солдатах. Из-за этого фуражку прапорщика действительно пришлось выдавать каждому более-менее грамотному человеку.Повторюсь, сейчас, несмотря на все наши неудачи в СВО, ВС РФ явно непохожи на Русскую армию 1915 года.- Сейчас в чем вы видите больше рисков? В крупном нашем военном поражении? Или в том, что мы надорвемся изнутри?- Не бывает так, чтобы одно было без другого. А если бывает, то очень редко.Германия одновременно проиграла войну в тылу и на фронте. Франция фактически проиграла войну в тылу и почти проиграла войну на фронте, но чудом сумела выстоять. Что касается Британии, то она, не блистая на фронте, победила в войне за счет мощной экономики и крепкого тыла.Повторюсь, одно всегда связано с другим и одно всегда приводит к другому. Если бы не было наших отступлений 1915 года, тяжелейшего 1916 года и необходимости мобилизовать экономику, Российская Империя вряд ли бы пала в 1917 году. Проблемы на фронте породили проблемы в тылу и наоборот.Сейчас можно повторить то же самое. Это всегда нужно учитывать.- Переходим к теме "контрнаступа". Были ли в истории Первой мировой примеры провальных танковых атак, которые подняли бы боевой дух противника, как это было в случае с подбитыми "Леопардами"?- Этот эпизод напомнил мне наступления Нивеля в апреле 1917 года, когда французские танковые части впервые появились на поле боя.Тогда французы ставили перед собой амбициозную задачу прорвать четыре полосы немецкой обороны. Да, их план был гораздо более грамотный, чем у британцев во время первого применения танков в 1916 году. Но в первой же своей танковой атаке французы потеряли около 60 машин (половина из тех, кто принимала в ней участие), сумев закрепиться только на второй линии.Здесь мы можем проводить прямую аналогию с "контрнаступом". То, что воспринималось Украиной как "вундерваффе", способное сломить боевой дух противника, не сработало просто потому, что противник был к этому готов.Немцы извлекли уроки из "общения" с британскими танками в 1916 году. В том месте, где атаковали французы, они заняли господствующие высоты. Французы не смогли подавить немецкую артиллерию, поэтому немцы расстреливали французские танки просто на выбор.Отмечу также, что в Первую мировую войну наиболее эффективным способом применения танковых частей было их максимально массированное применение. Сейчас, к счастью для нас, Украина атакует совсем небольшими группами на широком фронте, размазывая их тонким слоем.- А сейчас нам надо продолжать минировать поля, чтобы украинские танки и дальше скучивались, а мы их подбивали?- Да. Методы противотанковой обороны совершенно не изменились со времен Первой мировой. Просто сейчас вместо артиллерии есть противотанковые ракеты.Немцы уже в 1917 году проводили обширное минирование, строили противотанковые заграждения, организовывали опорные пункты с артиллерией, а также увязывали огонь гаубичных частей по навесной траектории по наступающим танкам. Кстати, немцы к 1918 году даже разработали самолеты-штурмовики с противотанковыми пушками, хотя и не успели их применить.Повторюсь, все, что есть сейчас, было опробовано уже тогда.- На что сейчас похожа битва за Артемовск, когда противник с высот пытается взять Клещеевку, которая сама является ключевой высотой для огневого контроля над городом? Насколько тогда фактор топографии имел значение?- Тогда фактор топографии имел даже большее значение, чем сегодня. Тогда занятие ключевых высот упрощало артиллерийский огонь. Сегодня артиллерия наводится уже не прямыми наблюдателями, а беспилотниками. Но фактор высот остается не менее важен.Сегодняшние бои вокруг Артемовска – это продолжение битвы на Сомме, когда стороны упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит. Британцы тоже штурмовали гряду холмов, чтобы потом увидеть, что пока они их штурмовали, немцы построили еще две линии обороны. А потом еще три.Ситуация, при которой противник строит линии обороны быстрее, чем ты успеваешь их прорывать, характерна для Первой мировой. То же самое мы видим сейчас.Поэтому когда в телеграм-каналах пишут, что завтра ВСУ займут Клещеевку и тогда все пропало, я задаюсь вопросом: "А что тогда пропало?". Да, это будет локальная неудача. Но за ней будет еще что-то, еще что-то и еще что-то. Если мы в целом выстроили грамотную оборону, это не будет означать большой катастрофы.Сегодняшняя попытка сторон выдать взятие отдельных деревень за успех или неудачу – это тоже один из символов Первой мировой войны. Таких сражений тогда было десятки. Большинство из них ничем не заканчивались. Так что в общем масштабе сейчас это вообще ни на что не влияет.- Когда вам как историку Первой мировой будет понятно, что битва за Артемовск завершилась? Даже если мы начнем штурм Часов Яра, это тоже ничего не изменит?- Битва завершится тогда, когда стороны оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах. Сейчас одна из сторон пытается переиграть свои потери и одержать новую победу. Но в целом я считаю битву за Артемовск продолжением кампании, которая началась еще в 2022 году и которая, по мнению противников, должна продолжаться.- Битва за Верден, хотя и считается самым кровопролитным сражением Первой мировой, но на самом деле таковой не была. О потерях в "Бахмутской мясорубке" мы пока тоже не знаем, но она тоже считается самым кровавым сражением в СВО. Где стороны понесли больше всего потерь тогда? Где могут понести сейчас?- Есть несколько мнений относительно того, что было самым кровавым сражением Первой мировой: Брусиловский прорыв, Стодневное наступление Антанты в 1918 году и Битва на Сомме. Просто подсчеты можно вести по-разному. В частности, Стодневное наступление союзников было рядом последовательных операций. Если их считать в сумме, то оно было самым кровавым. Если считать по отдельности, то нет.Так что по общему числу потерь Верден занимает где-то 7-8 место. Кроме него была Сомме, был Пашендейль и "Кайзершлахт", который тоже состоял из трех крупных операций.Но ни одна из этих битв, даже если мы поверим самому завышенному числу потерь сторон в СВО, даже близко не приближается к Вердену или Сомме. При Вердене стороны потеряли более 800 убитых и раненых. Сейчас стороны потеряли примерно чуть более 200 тысяч человек. И то эти цифры кажутся мне слишком завышенными. В сотни тысяч потерь я не верю. Я даже в десятки поверю с трудом.В Первую мировую локальные наступления с целью занять три холма и немного улучшить тактические позиции легко могли привести к 80 тысяч жертв с обеих сторон за несколько дней боев. К счастью, в наше время таких потерь нет. И слава богу.- То есть к кровавым сражениям по меркам СВО может привести как позиционная война, так и попытка крупного наступления?- Да.Вообще современные армии гораздо меньше, чем армии Первой мировой войны. Тогда на Западном фронте число противостоящих друг другу сторон доходило до 5-6 миллионов. Сейчас, по самым завышенным подсчетам, друг другу противостоят сотни тысяч.Крупные потери Первой мировой отчасти и объясняются тем, что стороны накопили такое количество людей и технических средств. Сейчас плотность фронта гораздо меньше. И таких же потерь лично я не ожидаю в дальнейшем.- Вопрос про разрушение Каховской ГЭС. В истории Первой мировой были примеры, когда рукотворное наводнение серьезно меняло обстановку на фронте?- Самый известный пример, это когда бельгийцы, отступая окрыли шлюзы рукотворных каналов, и произошло серьезное подтопление на самом-самом кончике Западного фронта, который упирался в море. Там все превратилось в болото.Французы и немцы пытались затапливать друг друга, открывая шлюзы и взрывая стенки шлюзов на Сомме и на Ипрском канале. Стороны использовали любую возможность испортить противнику жизнь, немного изменив географию.Также можно вспомнить разрушение шлюзов водоотводных каналов в Месопотамской кампании в Ираке, когда османы пытались испортить жизнь британцам. Зная местную гидрологию и систему оросительных каналов, они превращали и без того болотистые берега Тигра и Ефрата в одно гигантское болото.В целом эти попытки привели к тому, что фронт застывал, потому что стороны не могли нормально проводить операции в этом болоте, и усилия направлялись в другое место. Потому что не было желающих побороть рукотворную стихию, чтобы наступать или обороняться.- Если сейчас ВСУ решатся на амфибийные операции, то где они могут это сделать?- Никогда не знаешь, что может сделать противник, который не очень считается со своими потерями. Он ведет войну не ради достижений на фронте, а ради пиар-акций. ВСУ сделать могут все, что угодно. Но я считаю, что шансов на перелом оперативно-стратегической ситуации у них нет.Мы прекрасно знаем, что творится в районе Антоновского моста. Ну перешли они на левый берег. Ну заняли они небольшой плацдарм. А дальше что? Задача по переброске тяжелой техники и снабжения как была тяжелой, так и осталась. Если у вас нет господства в воздухе, преимущества в артиллерии и мобильных резервов, задача никак не упростится от того, что водная поверхность сильно снизилась.Я видел спутниковые снимки Каховского водохранилища. Вместо водохранилища там пустыня, потом река, потом снова пустыня. Я даже не знаю, что легче: просто пересечь водную поверхность, или сначала пройти несколько километров по пустыне, потом пересечь водную поверхность, потом опять пройти несколько километров по пустыне.Поэтому особых плюсов для противника от такого наводнения я не вижу.- В прошлом интервью вы сравнили Украину с Италией, которая в Первую мировую обладала большим мобилизационным ресурсом, но воевала чужим оружием за чужие интересы. Как меняется боеспособность этих двух армий?- Я придерживаюсь той же позиции. Сейчас для Украины идет все по итальянскому сценарию. Есть только один нюанс.Напомню, что после Битвы при Капоретто итальянская армия начала физически разваливаться, отступая. Британцы и французы вынуждены были ввести крупный воинский контингент просто для того, чтобы не дать Италии выпасть из войны.Мне кажется, что такой сценарий возможен и сейчас.- Вопрос только во времени?- Да, вопрос только во времени.Напомню, что Италия пыталась что-то сделать вплоть до австро-немецкого наступления при Капоретто, а потом просто начала разваливаться. Немцы и австрийцы тогда взяли сотни тысяч итальянских пленных. Причем потери Италии пленными в несколько раз превосходили потери убитыми и ранеными.И чтобы спасти ситуацию, англичане и французы были вынуждены ввести свои войска. Это позволило фронту стабилизироваться по реке Пьяве.Поэтому мы не можем исключать вариант, что в случае очень плохого развития событий для ВСУ их восточноевропейские союзники по НАТО протянут им руку помощи.- В прошлый раз вы сказали, что о Брусиловском прорыве говорят только у нас, потому что мы что-то прорвали. И вы также упомянули о большом количестве потерь в этой операции. Есть ли еще причины говорить о том, что с точки зрения наших чаяний о наступлении в СВО этот опыт негативный, а не позитивный?- Начнем с того, что Брусиловский прорыв был лишь одной из операций, которые Русская армия вела в 1916 году. Изначально он вообще планировался как вспомогательная операция. Главный удар тогда наносился значительно севернее, но закончился провалом.Брусиловский прорыв не был успехом, который был заранее запланирован. Он привел к тому, что Русская армия продвинулась вперед. Но продвинулась в разоренные войной территории, которые она в свое время сама оставила. И Русская армия понесла потери примерно в 750 тысяч человек, заменить которых было очень трудно, с учетом подрывающейся демографии. И в ходе этого наступления было израсходовано огромное количество материальных ресурсов.Австро-Венгрия из войны не вышла. Да, она стала слабее. Да, Германии пришлось перебрасывать еще больше сил на Восточный фронт. Но что мы от этого выиграли? Плюс, в войну вступила Румыния. Румыния была разгромлена. И мы получили еще один фронт, который раскинулся аж до Черного моря.Да, это была красивая операция. Но наши потери и потраченные средства спровоцировали события, которые в 1917 году привели к краху Империи.Поэтому сейчас нам тоже не надо переоценивать крупные наступления и крупные успехи.- А какой была самая успешная наступательная операция Первой мировой, о повторении которой мы сейчас можем помечтать?- Наверное, это Стодневное наступление Антанты в августе 1918 года. Они остановили немецкое наступление, в трех местах прорвали немецкий фронт, освободили большую часть Франции и вошли в Бельгию. Они гнали немцев до тех пор, пока немцы не сдались.Это был красивый финал, когда Германия проиграла на фронте, а стабильность и хаос в тылу поставили крест на всех надеждах Берлина завершить войну хоть каким-то компромиссом.Ситуация, когда Украина потеряет огромное количество людей и техники, а моральный дух ее армии упадет ниже плинтуса – это то, чего мы бы хотели увидеть сегодня.

https://ukraina.ru/20230524/1046508082.html

https://ukraina.ru/20230727/1048281385.html

https://ukraina.ru/20230726/1048278797.html

https://ukraina.ru/20230725/1048247666.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сво, россия, всу, италия, франция, великобритания, первая мировая война, артемовск, каховская гэс