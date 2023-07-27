Дебош в баре: пьяный украинский дипломат напал на полицейских в Сеуле - 27.07.2023 Украина.ру
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Дебош в баре: пьяный украинский дипломат напал на полицейских в Сеуле
Дебош в баре: пьяный украинский дипломат напал на полицейских в Сеуле - 27.07.2023 Украина.ру
Дебош в баре: пьяный украинский дипломат напал на полицейских в Сеуле
Южнокорейские силовики задержали работника украинского посольства, который устроил драку в местном баре. Об этом 27 июля сообщил корейский портал KBS
2023-07-27T14:15
2023-07-27T14:21
новости
украина
дипломат
дебош
бар
сеул
нападение
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По информации журналистов, дипломат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала напал на посетителей бара. Потом он устроил драку с барменом, пытавшимся вступиться за пострадавших, а позже набросился и приехавших на вызов правоохранителей.Однако дебошир все же был задержан и доставлен в участок для проведения следственных действий.В посольстве Украины уже отреагировали на инцидент. Ведомство принесло извинения за действия своего сотрудника, отметив, что тесно сотрудничает с корейскими властями для беспристрастного расследования случившегося.Спикер МИД Украины Олег Николенко также заявил, что дипломат-драчун будет отозван из Южной Кореи.“МИД Украины оперативно проанализировал все детали инцидента, который имел место в Сеуле с участием сотрудника украинского посольства. По итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата по долгосрочной командировке и его возвращении в Украину”, - сказал Николенко.
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новости, украина, дипломат, дебош, бар, сеул, нападение
Новости, Украина, дипломат, дебош, бар, Сеул, нападение

Дебош в баре: пьяный украинский дипломат напал на полицейских в Сеуле

14:15 27.07.2023 (обновлено: 14:21 27.07.2023)
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Читать в
Южнокорейские силовики задержали работника украинского посольства, который устроил драку в местном баре. Об этом 27 июля сообщил корейский портал KBS
По информации журналистов, дипломат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала напал на посетителей бара. Потом он устроил драку с барменом, пытавшимся вступиться за пострадавших, а позже набросился и приехавших на вызов правоохранителей.
Однако дебошир все же был задержан и доставлен в участок для проведения следственных действий.
В посольстве Украины уже отреагировали на инцидент. Ведомство принесло извинения за действия своего сотрудника, отметив, что тесно сотрудничает с корейскими властями для беспристрастного расследования случившегося.
Спикер МИД Украины Олег Николенко также заявил, что дипломат-драчун будет отозван из Южной Кореи.
“МИД Украины оперативно проанализировал все детали инцидента, который имел место в Сеуле с участием сотрудника украинского посольства. По итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата по долгосрочной командировке и его возвращении в Украину”, - сказал Николенко.
14:04
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НовостиУкраинадипломатдебошбарСеулнападение
 
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