https://ukraina.ru/20230727/1048304571.html

Дебош в баре: пьяный украинский дипломат напал на полицейских в Сеуле

Дебош в баре: пьяный украинский дипломат напал на полицейских в Сеуле - 27.07.2023 Украина.ру

Дебош в баре: пьяный украинский дипломат напал на полицейских в Сеуле

Южнокорейские силовики задержали работника украинского посольства, который устроил драку в местном баре. Об этом 27 июля сообщил корейский портал KBS

2023-07-27T14:15

2023-07-27T14:15

2023-07-27T14:21

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украина

дипломат

дебош

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сеул

нападение

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По информации журналистов, дипломат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала напал на посетителей бара. Потом он устроил драку с барменом, пытавшимся вступиться за пострадавших, а позже набросился и приехавших на вызов правоохранителей.Однако дебошир все же был задержан и доставлен в участок для проведения следственных действий.В посольстве Украины уже отреагировали на инцидент. Ведомство принесло извинения за действия своего сотрудника, отметив, что тесно сотрудничает с корейскими властями для беспристрастного расследования случившегося.Спикер МИД Украины Олег Николенко также заявил, что дипломат-драчун будет отозван из Южной Кореи.“МИД Украины оперативно проанализировал все детали инцидента, который имел место в Сеуле с участием сотрудника украинского посольства. По итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата по долгосрочной командировке и его возвращении в Украину”, - сказал Николенко.

https://ukraina.ru/20230727/1048303475.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, дипломат, дебош, бар, сеул, нападение