https://ukraina.ru/20230727/1048303475.html

Война с памятниками, воздушные тревоги, поиски выхода. Главное на Украине на 14:00 27 июля

Война с памятниками, воздушные тревоги, поиски выхода. Главное на Украине на 14:00 27 июля - 27.07.2023 Украина.ру

Война с памятниками, воздушные тревоги, поиски выхода. Главное на Украине на 14:00 27 июля

В четверг, 27 июля, Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки в Днепре, об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, на заседании... Украина.ру, 27.07.2023

2023-07-27T14:04

2023-07-27T14:04

2023-07-27T14:04

эксклюзив

сво

украина

россия

боевые действия

политика

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В четверг, 27 июля, Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки в Днепре, об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, на заседании рассмотрели ситуацию на фронте, ход наступательных и оборонительных действий ВСУ, обеспечение войск боеприпасами. Также обсуждали результативность использования имеющихся систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений.Кроме того, Зеленский сообщил о завершении "всеохватывающей проверки" ТЦК (территориальных центров комплектования – Ред.), подчеркнув, что на особом контроле находятся 11 областей страны. Ранее в украинских СМИ сообщалось о многочисленных скандалах, связанных с деятельностью ТЦК и военкомов.Как раз в четверг Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о разоблачении очередного военкома: начальник ТЦК Краматорского района Донецкой области подозревается в оформлении фиктивных документов для пересечения границы уклонистами. Цена "услуги" составляла 20 тысяч гривен для одного человека, сообщается на сайте ведомства.Издание "Украинская правда" сообщает 27 июля со ссылкой на свой источник в Офисе президента, что после ряда скандалов заблокирован выезд за границу всем депутатам и чиновникам, дорабатывается законодательство, регулирующее их командировки – "это касается и военных".На Украине подсчитывают ущерб от ночных атак ВС РФ. По информации украинских СМИ, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли 49 ракетных и 37 авиаударов, совершил более 63 обстрелов из РСЗО, информация о последствиях уточняется.О прилетах в Староконстантинов Хмельницкой области, где расположен военный аэродром сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого телемарафона. По его словам, этот аэродром и находящиеся там украинские летчики – "под прицелом".Ситуация в зоне СВО остается напряженной. Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, утром в четверг ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, "скорбный список убитых киевским режимом детей продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей" (эти слова приводит РИА Новости)."Сегодня День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Помним каждого маленького ангела... Делаем все, чтобы защитить наших детей от бесчеловечной агрессии...", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. В свою очередь, Генштаб ВСУ информирует о продолжении наступательной операции на Бахмутском (Артемовском – Ред.), Мелитопольском и Бердянском направлениях. При этом сообщается, что ВС РФ продолжают оказывать там мощное сопротивление, активно задействуют резервы.Министерство обороны Британии в обнародованном 27 июля обзоре отмечает, что в Запорожской области, где ВСУ проводят наступление, одной из "самых влиятельных" систем вооружения ВС РФ является модернизированный вертолет Ка-52М, который "учитывает опыт РФ в Сирии".Два представителя Пентагона заявили газете New York Times, что Украина, возможно, начала главный удар своего контрнаступления, задействована большая часть оставшихся резервов. "Другие американские официальные лица предупредили, что эта украинская атака может быть "подготовительной операцией к главному удару" или "просто подкреплением для пополнения утомленных войной подразделений", пишет "Страна.ua".Парламентский комитет Верховной Рады поддержал продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 суток - до 15 ноября. Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк. По его словам, далее решение должен утвердить парламент большинством голосов, и "это произойдет очень скоро".На Украине тем временем продолжается война с памятниками – уничтожается все, что может напомнить о России и о Советском Союзе. В Полтаве утром 27 июля демонтировали памятники Николаю Ватутину и Александру Пушкину, об этом сообщают на сайте мэрии города. Решение о демонтаже было принято накануне исполкомом. СМИ сообщают также о намерении городских властей переименовать улицу Пушкина.Украинские СМИ такие действия одобряют. "Декоммунизация в действии" - под таким заголовком пишет о демонтаже этих памятников агентство "РБК-Украина" (хотя при чем тут Пушкин? – Ред.). Агентство напоминает, что в мае Рада разрешила изымать из госреестра недвижимых памятников "пророссийские и советские памятники".

https://ukraina.ru/20230727/1048287457.html

https://ukraina.ru/20230726/1048270383.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, боевые действия, политика