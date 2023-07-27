https://ukraina.ru/20230727/1048287457.html

"Брехливый терроризм" Зеленского, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 27 июля

"Брехливый терроризм" Зеленского, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 27 июля - 27.07.2023 Украина.ру

"Брехливый терроризм" Зеленского, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 27 июля

Украина.ру, 27.07.2023

2023-07-27T09:00

2023-07-27T09:00

2023-07-27T09:07

хроники

эксклюзив

спецоперация

атаки

всу

россия

военные

удары

крым

владимир зеленский

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Российские политики высмеяли новые угрозы Зеленского о "деоккупации" Крыма. Националисты почти 100 раз за сутки обстреляли ДНР, а также усилили обстрелы мирного населения в прифронтовых городах и селах ЛНР. Россияне с успехом отражают атаки ВСУ и уничтожают иностранных наемниковПрезидент Украины Владимир Зеленский накануне вечером в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, заявил о подготовке перечня комплексных шагов по деоккупации Крыма, пообещав достаточно быстро реинтегрировать полуостров в "государственную ткань Украины". Зеленский также анонсировал проведение в августе саммита "Крымская платформа".В четверг утром глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление Зеленского "брехливым терроризмом".По его словам, переход к активным террористическим действиям для киевского режима является естественным."На фоне их неудач бездарная. Время их на фронте, провала контрнаступления, это — единственный шанс напоминать о себе пусть хоть какими-то "перемогами", о которых можно потом красиво наврать. В принципе, банда эта — скучная и уже сочтено, и уже в ближайшее время мы будем свидетелями списания всей клики Зеленского в утиль", - заверил Константинов.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление Зеленского - бессильной злобой."Эти заявления Зеленского – от бессильной злобы и сродни угрозам беззубого пса, который потерял свои зубы, ввязавшись в заведомо проигрышную драку. Не может Моська откусить Слону ногу", - отметил Шеремет.По его словам, заявления Зеленского являются театральной постановкой, срежиссированной и прописанной западными кураторами."Все его заявления – исключительно политические кричалки, чтобы посеять у людей сомнения, панику и страх. Но с крымчанами этот вариант не проходит", - сказал депутат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В ходе него 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.В то же время Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Атаки ВСУЗа минувшие сутки украинские войска почти 100 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 98 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник совершил 63 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Горловском - 31 обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Всего украинские войска выпустили 399 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Александровка.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мирной жительницы в Куйбышевском районе Донецка.Ночью Вооруженные силы за 20 минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку.Ведомство также зафиксировало, что через двадцать минут по Петровскому району Донецка было выпущено еще четыре "натовских" снаряда.Ранним утром украинские войска за 15 минут выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 снарядов "натовского" калибра 155 мм."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - указали в представительстве.В 7.05 и 7.10 украинские военные выпустили по семь снарядов по Киевскому и Петровскому районам города.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Чуть позже националисты выпустили еще шесть ракет из РСЗО по Петровскому району города."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО", - отметило представительство.По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, киевские силовики усилили обстрелы мирного населения в прифронтовых городах и селах Луганской Народной Республики."В связи с неблагоприятной оперативно-тактической обстановкой для украинских боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях, ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) усилили обстрелы Сватово, Лисичанска, Кременной и других мелких населенных пунктов в их окрестностях", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он сообщил, что удары наносятся целенаправленно по гражданскому населению и инфраструктуре."С военной точки зрения ведение таких обстрелов бессмысленно", – добавил он.Успехи российской армииНакануне на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской, Житомирской, Львовской областях. По данным украинского издания "Страна.ua", взрывы раздавались в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.Зеленский признал, что в результате атаки по Украине в среду есть несколько попаданий."Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.Куда были попадания, какие объекты повреждены, он не уточнил.Кроме того, утром глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении двух линий электропередач и хозяйственного сооружения в результате взрывов."Повреждены... предприятие, почта, административное здание. Также были повреждены две линии электропередачи и хозяйственное сооружение", - написал Лукашук в своем телеграм-канале.По словам Марочко, российским военным удалось выбить украинские войска с позиций на второй линии обороны на ряде участков на Краснолиманском направлении."За последние несколько суток, северо- и юго-западнее населенного пункта Сватово ВС РФ имели ряд успехов в освобождении оккупированной территории ЛНР. Успешные наступательные действия привели к оставлению своих позиций украинскими боевиками, а на некоторых участках на Краснолиманском направлении ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) оставили не только передовые позиции, но и были выбиты со второй линии обороны", - сообщил эксперт.Министерство обороны РФ в среду сообщало, что группировка "Запад" на Купянском направлении провела успешные наступательные действия и заняла более выгодные позиции, уничтожила за сутки 13 единиц техники.По данным российского военного ведомства, на Краснолиманском направлении российские войска продолжили наступление в районе Сергеевки, продвижение составило до трех километров по фронту и на 2700 метров в глубину обороны противника. Отражены четыре атаки украинских войск, потери противника составили более 190 человек, пять бронемашин, две гаубицы и три самоходки, сообщили в Минобороны.Кроме того, ствольная артиллерия 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ уничтожила американский бронеавтомобиль HMMWV при его попытке контрнаступления.По сообщению бойцов бригады, украинские войска предприняли попытку контрнаступления на Невельском направлении (ДНР). 110-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ, используя ствольную артиллерию смогла отразить атаку противника. При корректировке огня оператор беспилотника обнаружил бронеавтомобиль HMMWV с двумя пулеметами американского производства. Машина была уничтожена точным выстрелом артиллерийской противотанковой пушки "Рапира".Американский бронированный автомобиль HMMWV был поставлен Украине со стороны США в рамках пакетов военной помощи. Ранее Вашингтон объявил о новом пакете на сумму порядка 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на сайте Пентагона.Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожили более 150 украинских военнослужащих, две БМП, четыре бронемашины и три миномёта, восемь боевиков сдались в плен.По его словам, на Сватовском и Краснолиманском направлениях экипажи Су-34 группировки войск "Центр" нанесли удар, применив управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения по пункту управления, командно-наблюдательного пункту, а также двум складам с боеприпасами противника в районе населённых пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская.Также, по его словам, комплексами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS.В свою очередь николаевское подполье уточнило дополнительные данные о результатах российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту, нанесенных 19-20 июля по объектам на южном побережье Украины: известно уже как минимум о четырех местах расположения иностранных наемников, которые были уничтожены, сообщил активист подполья.Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев говорил только об одном попадании - по гостинице "Ингул", где базировались иностранные наемники и военные ВСУ. Теперь появилась информация еще о трех аналогичных базах, ликвидированных российскими ударами."Прилетела ракета по курорту Коблево (находится в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковым), туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины", - сказал подпольщик.По его данным, также было попадание в районе отеля "Кристалл" и базы отдыха "Голубой Факел" (находится в том же районе на черноморском побережье Николаевской области). Он рассказал, что украинские военные сразу перекрыли дорогу к месту разбитого расположения боевиков, но разбирать завалы никто не бросился, так как боялись повторного удара по тому же объекту."Пока несколько часов ждали, количество жертв увеличилось в разы. Трупы вывозили почти два дня в тентовых грузовиках на Одессу, особо с упаковкой трупов никто не заморачивался, поэтому их складывали, как мешки с картошкой, друг на друга", - сказал активист, уточнив, что оцепление сняли только через два дня.Он также рассказал подробности удара по расположению наемников в гостинице "Ингул" 20 июля."Туда вначале прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО. Разбирали завалы тоже долго, и оцепление сняли ближе к 12.00 21 июля", - сказал подпольщик.Ранее подполье сообщало также о поражении целей в Николаеве в ходе ударов возмездия за теракт на Крымском мосту: это судоремонтный завод "Нибулон", морской порт "Ника-Тера" и нефтебаза в районе ЮТЗ.Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ наносили удары возмездия за теракт на Крымском мосту по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складов вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.

https://ukraina.ru/20230726/1048270383.html

https://ukraina.ru/20230726/1048261075.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, атаки, всу, россия, военные, удары, крым, владимир зеленский, депутат