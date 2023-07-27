"Брехливый терроризм" Зеленского, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 27 июля
09:00 27.07.2023 (обновлено: 09:07 27.07.2023)
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Российские политики высмеяли новые угрозы Зеленского о "деоккупации" Крыма. Националисты почти 100 раз за сутки обстреляли ДНР, а также усилили обстрелы мирного населения в прифронтовых городах и селах ЛНР. Россияне с успехом отражают атаки ВСУ и уничтожают иностранных наемников
Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, заявил о подготовке перечня комплексных шагов по деоккупации Крыма, пообещав достаточно быстро реинтегрировать полуостров в "государственную ткань Украины". Зеленский также анонсировал проведение в августе саммита "Крымская платформа".
В четверг утром глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление Зеленского "брехливым терроризмом".
"Им нужно отчитываться перед своими хозяевами, а больше-то говорить не о чем. А поскольку говорить для них — едва ли не главное занятие, то этакий "брехливый терроризм" идёт у них впереди реальных дел. Вот и посылают они каждый день угрозы нам. А вместе с тем — пытаются отвлечь и западную публику, убедить хозяев, что они ещё вполне состоятельны для дальнейшего стратегического использования", - сказал Константинов.
По его словам, переход к активным террористическим действиям для киевского режима является естественным.
"На фоне их неудач бездарная. Время их на фронте, провала контрнаступления, это — единственный шанс напоминать о себе пусть хоть какими-то "перемогами", о которых можно потом красиво наврать. В принципе, банда эта — скучная и уже сочтено, и уже в ближайшее время мы будем свидетелями списания всей клики Зеленского в утиль", - заверил Константинов.
В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление Зеленского - бессильной злобой.
"Эти заявления Зеленского – от бессильной злобы и сродни угрозам беззубого пса, который потерял свои зубы, ввязавшись в заведомо проигрышную драку. Не может Моська откусить Слону ногу", - отметил Шеремет.
По его словам, заявления Зеленского являются театральной постановкой, срежиссированной и прописанной западными кураторами.
"Все его заявления – исключительно политические кричалки, чтобы посеять у людей сомнения, панику и страх. Но с крымчанами этот вариант не проходит", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В ходе него 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
В то же время Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Атаки ВСУ
За минувшие сутки украинские войска почти 100 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 98 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник совершил 63 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Горловском - 31 обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.
Всего украинские войска выпустили 399 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Александровка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мирной жительницы в Куйбышевском районе Донецка.
Ночью Вооруженные силы за 20 минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку.
"После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 4.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - передало представительство.
Ведомство также зафиксировало, что через двадцать минут по Петровскому району Донецка было выпущено еще четыре "натовских" снаряда.
Ранним утром украинские войска за 15 минут выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 снарядов "натовского" калибра 155 мм.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - указали в представительстве.
В 7.05 и 7.10 украинские военные выпустили по семь снарядов по Киевскому и Петровскому районам города.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Чуть позже националисты выпустили еще шесть ракет из РСЗО по Петровскому району города.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО", - отметило представительство.
По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, киевские силовики усилили обстрелы мирного населения в прифронтовых городах и селах Луганской Народной Республики.
"В связи с неблагоприятной оперативно-тактической обстановкой для украинских боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях, ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) усилили обстрелы Сватово, Лисичанска, Кременной и других мелких населенных пунктов в их окрестностях", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он сообщил, что удары наносятся целенаправленно по гражданскому населению и инфраструктуре.
"С военной точки зрения ведение таких обстрелов бессмысленно", – добавил он.
Успехи российской армии
Накануне на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской, Житомирской, Львовской областях. По данным украинского издания "Страна.ua", взрывы раздавались в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.
Зеленский признал, что в результате атаки по Украине в среду есть несколько попаданий.
"Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.
Куда были попадания, какие объекты повреждены, он не уточнил.
Кроме того, утром глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении двух линий электропередач и хозяйственного сооружения в результате взрывов.
"Повреждены... предприятие, почта, административное здание. Также были повреждены две линии электропередачи и хозяйственное сооружение", - написал Лукашук в своем телеграм-канале.
По словам Марочко, российским военным удалось выбить украинские войска с позиций на второй линии обороны на ряде участков на Краснолиманском направлении.
"За последние несколько суток, северо- и юго-западнее населенного пункта Сватово ВС РФ имели ряд успехов в освобождении оккупированной территории ЛНР. Успешные наступательные действия привели к оставлению своих позиций украинскими боевиками, а на некоторых участках на Краснолиманском направлении ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) оставили не только передовые позиции, но и были выбиты со второй линии обороны", - сообщил эксперт.
Министерство обороны РФ в среду сообщало, что группировка "Запад" на Купянском направлении провела успешные наступательные действия и заняла более выгодные позиции, уничтожила за сутки 13 единиц техники.
По данным российского военного ведомства, на Краснолиманском направлении российские войска продолжили наступление в районе Сергеевки, продвижение составило до трех километров по фронту и на 2700 метров в глубину обороны противника. Отражены четыре атаки украинских войск, потери противника составили более 190 человек, пять бронемашин, две гаубицы и три самоходки, сообщили в Минобороны.
Кроме того, ствольная артиллерия 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ уничтожила американский бронеавтомобиль HMMWV при его попытке контрнаступления.
По сообщению бойцов бригады, украинские войска предприняли попытку контрнаступления на Невельском направлении (ДНР). 110-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ, используя ствольную артиллерию смогла отразить атаку противника. При корректировке огня оператор беспилотника обнаружил бронеавтомобиль HMMWV с двумя пулеметами американского производства. Машина была уничтожена точным выстрелом артиллерийской противотанковой пушки "Рапира".
Американский бронированный автомобиль HMMWV был поставлен Украине со стороны США в рамках пакетов военной помощи. Ранее Вашингтон объявил о новом пакете на сумму порядка 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на сайте Пентагона.
Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожили более 150 украинских военнослужащих, две БМП, четыре бронемашины и три миномёта, восемь боевиков сдались в плен.
По его словам, на Сватовском и Краснолиманском направлениях экипажи Су-34 группировки войск "Центр" нанесли удар, применив управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения по пункту управления, командно-наблюдательного пункту, а также двум складам с боеприпасами противника в районе населённых пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская.
"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки "Центр" отразили девять попыток атаки противника. Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа "пикап", орудие Д-30, три миномёта и более 150 боевиков. Восемь военнослужащих Национальной гвардии Украины сдались плен", - сказал Савчук.
Также, по его словам, комплексами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS.
В свою очередь николаевское подполье уточнило дополнительные данные о результатах российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту, нанесенных 19-20 июля по объектам на южном побережье Украины: известно уже как минимум о четырех местах расположения иностранных наемников, которые были уничтожены, сообщил активист подполья.
Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев говорил только об одном попадании - по гостинице "Ингул", где базировались иностранные наемники и военные ВСУ. Теперь появилась информация еще о трех аналогичных базах, ликвидированных российскими ударами.
"Прилетела ракета по курорту Коблево (находится в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковым), туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины", - сказал подпольщик.
По его данным, также было попадание в районе отеля "Кристалл" и базы отдыха "Голубой Факел" (находится в том же районе на черноморском побережье Николаевской области).
Он рассказал, что украинские военные сразу перекрыли дорогу к месту разбитого расположения боевиков, но разбирать завалы никто не бросился, так как боялись повторного удара по тому же объекту.
"Пока несколько часов ждали, количество жертв увеличилось в разы. Трупы вывозили почти два дня в тентовых грузовиках на Одессу, особо с упаковкой трупов никто не заморачивался, поэтому их складывали, как мешки с картошкой, друг на друга", - сказал активист, уточнив, что оцепление сняли только через два дня.
Он также рассказал подробности удара по расположению наемников в гостинице "Ингул" 20 июля.
"Туда вначале прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО. Разбирали завалы тоже долго, и оцепление сняли ближе к 12.00 21 июля", - сказал подпольщик.
Ранее подполье сообщало также о поражении целей в Николаеве в ходе ударов возмездия за теракт на Крымском мосту: это судоремонтный завод "Нибулон", морской порт "Ника-Тера" и нефтебаза в районе ЮТЗ.
Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ наносили удары возмездия за теракт на Крымском мосту по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складов вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.