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Россия возвращается в Африку. С чем ей предстоит там столкнуться

Россия возвращается в Африку. С чем ей предстоит там столкнуться - 27.07.2023 Украина.ру

Россия возвращается в Африку. С чем ей предстоит там столкнуться

Президент РФ Владимир Путин написал статью, посвящённую перспективам сотрудничества России с африканскими странами. Статья была опубликована в преддверие саммита Россия-Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

2023-07-27T07:56

2023-07-27T07:56

2023-07-27T07:56

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Рост интереса России к Африке на сегодняшний день представляется полностью закономерным, учитывая не только нынешний упадок экономических отношений с Западом, но и то, что противостояние с ним разворачивается в самых разных регионах мира. Это затрагивает и африканский континент, ресурсы которого до сих пор активно осваивают страны, ещё сравнительно недавно являвшиеся официальными хозяевами Африки и державшими её в колониальной кабале.Колонизация Африки европейцами началась в XV веке, и на протяжении довольно долгого периода она затрагивала в основном прибрежные территории континента. Вглубь Африки пришельцы предпочитали не заходить, основывая на побережье фактории, становившиеся центрами торговли рабами и ресурсами – слоновой костью, золотом, древесиной, и т.д. Считалось, что отходить слишком далеко от побережья нецелесообразно – европейцы опасались малярии и других болезней, полагая, что их усилия вряд ли должным образом окупятся. Но во второй половине XIX века Африка была буквально разорвана на части наиболее могущественными мировыми империями того времени (кроме Российской) и ещё несколькими менее влиятельными европейскими государствами.Наибольшие значительные территории достались Британии и Франции, однако самая большая по размеру колония - Конго – принадлежала королю Бельгии. Из всех стран-колонизаторов Бельгия проявила себя с наихудшей стороны: эксплуатация местного населения была жесточайшей, фактически, действия бельгийцев на захваченной ими земле носили характер перманентного геноцида. Конго и поныне остаётся одной из самых бедных и отсталых стран мира.Франция и Британия, в свою очередь, не забывая выкачивать из Африки нужные им ресурсы, в целом пытались развивать свои колонии, стремясь превратить их ещё и в полноценные рынки сбыта. Так африканцы познакомились с европейской медициной, системой образования, городского и дорожного строительства, и т.д. Поражение Германии в Первой мировой войне привело к ещё одному колониальному переделу: подконтрольные ей африканские территории были разделены между державами-победительницами. Это стало одним из пунктов германского реваншизма: во второй половине 30-х годов Гитлер открыто поставил вопрос о возвращении германских колоний. В новом витке колониальной гонки очень хотели поучаствовать и куда менее влиятельные страны: в частности, в Варшаве в тот период проходили демонстрации под лозунгом "Колонии для Польши!"Конец Второй мировой войны положил начало распаду колониальной системы. Бывшие европейские империи в какой-то момент пришли к мысли о том, что колонии стали доставлять им хлопот больше, чем приносить прибыли. К тому же, значительную роль в поддержке различных национально-освободительных движений сыграл СССР – в том числе и в Африке.Эффективность и адекватность советской политики на африканском направлении до сих пор является предметом дискуссий. С одной стороны, СССР действительно создал серьёзные проблемы своим западным конкурентам, а поддержка, которую он оказывал антиколониализму и борьбе африканских народов за свою независимость, резко подняла его моральный авторитет. Африканцы с удивлением обнаружили в русских иностранцев, которые не строят из себя "белых господ" и демонстрируют искреннюю готовность помочь.Однако при этом Советский Союз раз за разом вкладывался в идеологизированные проекты без очевидного результата. Когда какое-нибудь африканское государство публично объявляло о желании встать на социалистический путь развития, Москва начинала оказывать ему активную помощь деньгами и специалистами, отстраивать различные инфраструктурные объекты, поставлять оружие, и т.д. В итоге всё это оборачивалось односторонней тратой ресурсов. У советского руководства как будто отсутствовало понимание того, что местные "социалистические" страны по своей сути мало чем отличались от их "капиталистических" соседей.На фоне этого допускались и серьёзные внешнеполитические просчёты, касающиеся действий не только в Черной Африке, но и на более развитом севере континента. В частности, СССР чрезмерно ориентировался на "прогрессивные" арабские страны в пику Израилю, быстро сблизившемуся с США. Это привело к тому, что арабская коалиция во главе с Египтом, проиграв израильтянам две войны, заключила с ним в 1979 году мирный договор при деятельном посредничестве Вашингтона, сама таким образом став частью американской сферы влияния. Есть версия, что именно это событие ознаменовало во внешнеполитической сфере начало процесса, приведшего СССР к стратегическому поражению в "холодной войне".Так или иначе, когда советское государство прекратило своё существование, Россия оказалась в стороне от африканских дел очень надолго. При этом Запад, как и более века назад, продолжил деловито прибирать к рукам местные ресурсы – на сей раз с помощью транснациональных корпораций, частных военных компаний и других структур подобного толка.На сегодняшний день Африка во многом играет роль мировой кладовой. Помимо золота, алмазов, газа и нефти, на её территории содержится масса различных видов полезных ископаемых и редкоземельных металлов, многие из которых имеют огромную цену на мировых рынках и активно осваиваются "мировым сообществом".В качестве примера подобной деятельность обычно приводят Демократическую Республику Конго, власти которой по-настоящему контролируют лишь её столицу – Киншасу. Конголезские недра содержат залежи кобальта и колтана, используемых при изготовлении литий-ионных аккумуляторов и электролитов. Добыча этих металлов, столь необходимых для современной электроники, производится подчас абсолютно варварскими методами. Изначально она полностью контролировалась западными странами, однако в недалёком прошлом в регионе появился новый могущественный игрок, о котором пойдёт речь ниже.Одной из наиболее богатых углеводородами стран континента является Нигерия. Ещё недавно она являлась африканским лидером по добыче нефти, однако в последние годы объёмы извлекаемого из недр "чёрного золота" снизились, и теперь первое место в Африке по этому параметру занимает Ангола. В Нигерии есть государственная компания, ответственная за разработку углеводородов. Однако в основном этот процесс контролируют транснациональные "монстры" - Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell и ряд других компаний. Добыча алмазов в Африке находится в руках корпорации Anglo American. Ураном занимается французская Areva. И подобное "разделение труда" характерно для огромного множества других региональных государств.На деятельности Франции на континенте хочется остановиться поподробнее, ибо она является одним из наиболее ярких примеров того, что колониализм на самом деле отнюдь не ушёл в прошлое. До сих пор сохраняет актуальность понятие "Франсафрика" - система неформальных связей Парижа с его бывшими колониями, которая позволяет ему фактически контролировать их, используя экономические и военные рычаги. При этом "мировое сообщество" в лице США, Британии и их союзников, столь трепетно относящееся к любым попыткам России отстаивать свои национальные интересы вне собственных границ, склонно закрывать глаза на то, как Франция открыто вмешивается в политические процессы внутри стран, которые она до сих пор считает своей сферой влияния. В частности, в 2013 году ВС Франции провёл военные операции в Мали и ЦАР с целью сохранения там лояльных себе режимов. Кроме того, Париж влияет на местные страны через контроль над их финансовой системой, бизнес-активами и банковскими счетами представителей политического класса.То, что в качестве примера неоколониальных практик была упомянута Франция, не означает, что другие влиятельные мировые державы, в том числе Британия и США, действуют принципиально иначе. Однако эти державы в последние годы постепенно начинает теснить Китай, набирающий в Африке всё больший вес.Китайские компании сегодня задействованы в добыче углеводородов и полезных ископаемых, перерабатывающей промышленности, реализации различных инфраструктурных проектов, и т.д. В числе прочего, Китай вошёл в добычу кобальта в Конго, которая ранее полностью контролировалась западными странами. Пекин также активно кредитует африканские государства, а присутствие китайского бизнеса в Африке постоянно увеличивается. Китай, демонстрировавший все последние годы непрерывный экономический рост, кровно заинтересован в местных ресурсах и рынках сбыта, и он делает всё для закрепления на континенте. Помимо прочего, Пекин разместил в Джибути свою военно-морскую базу, и он намерен в самое ближайшее время расширить своё военное присутствие в Африке.Что касается России, то она тоже стремится к развитию экономического сотрудничества с африканскими государствами, однако до Запада и Китая ей в этом плане пока что далеко. На континенте работает целый ряд крупных российских компаний – "Лукойл", "Русал", "Алроса" и др., но в целом потенциал российско-африканского взаимодействия на сегодняшний день используется достаточно слабо. Однако сравнительно недавно произошли события, которые способствовали существенному повышению статуса России в Африке.Речь, разумеется, идёт о присутствии ЧВК "Вагнер" в ряде местных стран, которое позволило Москве взять на себя роль донора столь необходимой региону безопасности. Фактически Россия в этом плане успешно замещает Францию, вынужденную, к примеру, выводить свои войска из Мали, где та ещё недавно была полновластным хозяином. То же самое происходит и в Центральноафриканской республике.Представители местных властей отмечают: русские – первый белый народ, готовый говорить с африканцами как с равными. Кроме того, Россия в этом плане существенно отличается от Франции или Британии, которые, на словах обещая помощь любому лояльному им режиму, на деле всегда негласно помогают и его врагам. По всей видимости, сейчас, в условиях, когда многие африканские страны, зависящие от западного капитала, могут бояться сближения с Россией, усиление российского военного присутствия на континенте становится едва ли не основным фактором, способным сделать Москву серьёзным региональным игроком. Африка продолжает оставаться нестабильной и слабо предсказуемой, и тот, кто решит задачу, связанную с укреплением политической и общественной безопасности, во многом сможет определять ход целого ряда ключевых процессов на африканском континенте.России, для которой развитие взаимодействия с Африкой постепенно превращается из полезной перспективы в насущную необходимость, очень нужна тщательно продуманная африканская стратегия. На данный момент едва ли не основной проблемой здесь является отсутствие необходимого числа подготовленных специалистов: в целом, мы просто очень мало знаем о том, что на самом деле происходит в Африке и как нам нужно действовать на данном направлении. Возможно, нынешний саммит повысит интерес российской аудитории и экспертного сообщества к ситуации на континенте.

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, зарубежье, африка, россия, франция, китай