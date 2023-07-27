https://ukraina.ru/20230727/1048284727.html

Зерно для Африки. Почему РФ помогает Черному континенту

Зерно для Африки. Почему РФ помогает Черному континенту - 27.07.2023 Украина.ру

Зерно для Африки. Почему РФ помогает Черному континенту

В четверг, 27 июля, открывается саммит "Россия-Африка", на котором должны быть рассмотрены вопросы сотрудничества, включая вопросы поставок зерна и удобрений беднейшим странам.

2023-07-27T06:33

2023-07-27T06:33

2023-07-27T06:33

эксклюзив

россия

зарубежье

африка

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044197221_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_15325745cd59805c0d668a71ff0ba20a.jpg

Украина по требованию западных лидеров последнее время активно окучивала африканские страны. Западные СМИ открыто писали, что Зеленскому необходимо перетянуть на свою сторону и заставить разорвать отношения с РФ в первую очередь стран Третьего мира, проявляющие "непослушание". Накануне саммита в ООН, в западных СМИ, а также в Киеве ежедневно трубили, что выходом из зерновой сделки Россия якобы обрекает на голод миллионы африканцев. Хотя, естественно, Зеленского менее всего волнует судьба эфиопских крестьян.Накануне саммита президент России написал статью. И по данным, которые Владимир Путин привел в статье, более 70% годового украинского экспорта в рамках зерновой сделки поступило в страны с высоким уровнем доходов, включая Евросоюз, и лишь менее 3% — в такие страны, как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан."Данная “сделка”, которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", — утверждает российский президент.В феврале австрийское издание Exxpress сообщало, что значительная часть украинского зерна пошла на корм свиньям в Испании – испанцы просто заплатили больше.Циничность ситуации проявилась еще и в том, что не выполнено было одно из условий зерновой сделки – подключение к системе SWIFT "Россельхозбанка", что было необходимо для осуществления международных платежей от получателей зерна и удобрений. В европейских балтийских портах надолго застряли российские суда с удобрениями и зерном для африканских стран, поставляемых, в том числе и на гуманитарной основе.СМИ африканских государств давно пишут о небывалом давлении, которое на них оказывают западные институты и фонды, грозя всеми возможными карами за нейтральную позицию в отношении РФ. Тем не менее, многие африканские лидеры прекрасно знают бывших колонизаторов и не доверяют им даже интуитивно.Поскольку украинское зерно до беднейших стран почти не доходило, РФ, выйдя из зерновой сделки, решила поставлять им зерно, в том числе и бесплатно. В России сейчас перепроизводство зерна, иностранные покупатели из бедных стран не могут осуществить платеж из-за западных санкций. Выход из ситуации – подарить зерно из гуманитарных побуждений, тем более, что в отличие от Украины бюджет РФ не настолько зависит от экспорта зерновых.В 2022 году Россия собрала рекордные 157, 676 млн тонн зерна, из них 104, 237 млн тонн пшеницы. На экспорт ушло более 55 млн тонн. Минсельхоза РФ оценивает урожай зерна в 2023 году в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина заявила в конце июля, что Россия в состоянии заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы и после выхода из "зерновой сделки".Она также отметила, что страны, которые закупали украинскую пшеницу до СВО - Египет, Индонезия, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и другие - увеличили в настоящее время её закупки. Тюрина также говорит, что по итогам прошлого сезона Россия значительно нарастила объёмы поставок в страны Африки, это касается Танзании, Мозамбика, Анголы, Южной Африки и Кении."Можно уже даже отнести страны Африки к категории наших постоянных покупателей. Другое дело, что это зерно шло на коммерческой основе. А какие объёмы мы сможем поставить безвозмездно, это уже решать на более высоких уровнях… Мы также вытеснили Францию на рынке Алжира, увеличив там поставки в 6,5 раз. То есть мы укрепляемся на африканском рынке очень серьёзно", — говорит специалист. Одна только Ленинградская область планируетэкспортировать в Африку около 800 тыс. тонн зерна.Проще говоря, голодать никто не должен. Другой вопрос – когда между производителем и потребителем возникает целая сеть международных спекулянтов, блокирующих прямые поставки.Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский утверждает, что нехватки зерна и продовольствия в мире вообще не должно быть. "Дефицит невозможен в принципе. Мир никогда не испытывал нехватки ресурсов относительно уровня потребления. Всегда только избытки. Все факты голодания, недоедания, рисков на различных территориях были завязаны на совершенно других основах. Не на нехватке ресурсов продовольственных, а либо на низкой покупательной способности — денег не было, чтобы купить, либо на отсутствии инфраструктуры, то есть логистики не было, чтобы поставить продовольствие на эти территории. Других причин возникновения голода или недоедания мир не знал никогда. Поэтому ставить вопрос так, что отсутствие украинских ресурсов создает риски голода, неадекватно. Никаких рисков голода не создает отсутствие какой-либо из стран-конкурентов. Остальные тут же подстраиваются и восполняют", - говорит Злочевский.Ранее спикер Совета Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия будет доставлять зерно и удобрения странам Африки бесплатно и на коммерческой основе.И в конце июля одна из беднейших стран мира, республика Мали, получила бесплатное зерно. Благодарность за бесплатные поставки 26 июля выразил депутат малийского парламента Алие Тункара. "У нас очень остро стоит вопрос с поставками удобрений в страну. Для нас это стратегический продукт, так как наша земля малоплодородна. Спасибо России, которая часто помогает Мали на безвозмездной основе зерном и удобрениями. Мы уже получили партию пшеницы, в ближайшее время ожидаем партию удобрений", — заявил малийский депутат.У РФ тоже есть, конечно, свои интересы на Черном континенте, где плохо растет пшеница, но имеются редкие полезные ископаемые. Однако самое важное – такие гуманитарные инициативы помогают желающим странам Африки обеспечить себе продовольственную безопасность и отстаивать свою экономическую и политическую независимость от бывших колонизаторов. Нервозность США, Великобритании и Франции по поводу прекращения зерновой сделки и контактов РФ с африканскими странами отчасти обусловлена тем, что в основе их мощи всегда лежало прямое или косвенное подчинение стран Третьего мира. Хотя бы частичное высвобождение этих стран сокращает также возможности Запада действовать против РФ.

https://ukraina.ru/20230726/1048260629.html

https://ukraina.ru/20230722/1048181748.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, россия, зарубежье, африка, зерновая сделка