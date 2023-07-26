https://ukraina.ru/20230726/1048270383.html

"Изменники" Рабинович и Мураев, тревоги и обстрелы. Главное на Украине на 14:00 26 июля

"Изменники" Рабинович и Мураев, тревоги и обстрелы. Главное на Украине на 14:00 26 июля - 26.07.2023 Украина.ру

"Изменники" Рабинович и Мураев, тревоги и обстрелы. Главное на Украине на 14:00 26 июля

Украина.ру, 26.07.2023

2023-07-26T13:48

2023-07-26T13:48

2023-07-26T14:13

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Система ПВО Украины получила усиление. В ряде областей страны объявлена воздушная тревога. Возросла минная угроза в Черном море. Украина теряет тысячи беспилотников. Бывших депутатов Верховной рады подозревают в госизмене. ВСУ обстреляли территорию Курской области.Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм, что провел селекторное совещание, на котором главком Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии фронта. ГУР и Служба внешней разведки «доложили об активности врага и о его ближайших планах», отметил Зеленский.Также заслушаны отчеты о поступлениях оружия и боеприпасов. Зеленский отметил, что есть усиление для украинской ПВО, его направят туда, где оно сейчас более всего необходимо.Утром в среду, 26 июля, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины. Ночью ВС РФ был нанесен удар двумя беспилотниками по территории промышленного предприятия в городе Первомайский в Лозовском районе Харьковской области, в результате начался пожар. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию областной прокуратуры.В результате обстрелов частично обесточен город Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем телеграм-канале. По его словам, «бригады работают».Как заявила спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк, Украину атакуют «Шахеды», которые собраны уже на территории РФ. Такие выводы сделаны на том основании, что на БПЛА есть маркировка кириллицей.Украина тоже пытается модернизировать свои дроны, в том числе путем введения ИИ в их работу. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации и вице-премьера Михаила Федорова. Министр заявил, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников. «Другие подсчеты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц», — говорится в материале издания.Из-за ухудшения погодных условий на Украине обесточены более 200 населенных пунктов в одиннадцати областях. Об этом 26 июля информирует Минэнерго Украины. В Тернопольской и Хмельницкой областях непогодой повреждены строения, автомобили и линии электропередач, повалены деревья, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.А оперативное командование «Юг» заявило об усилении минной угрозы в связи со штормовой погодой в Черном море. Минная опасность у побережья оценивается как «чрезвычайно высокая». Сообщается о подрыве двух мин неподалеку от одного из пляжей Одессы, тип этих мин не установлен.Украинские СМИ сообщают о выводах британской разведки - та приводит данные, что РФ после выхода из "зерновой сделки" передислоцировала суда Черноморского флота, что может свидетельствовать о подготовке к морской блокаде Украины и эскалации боевых действий в море.Внутри Украины продолжается охота на "изменников". Государственное Бюро Расследований Украины (ГБР) сообщило о подозрении в госизмене бывшему депутату Рады от запрещенной ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу. Заявляется, что он в многочисленных выступлениях и интервью "распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию", чем будто бы играл на руку России. По данным ГБР, депутат скрывается за границей. Запрос о международной правовой помощи направлен в Израиль.В связи с этим украинское издание Страна.ua напоминает, что ранее Рабинович был лишен украинского гражданства закрытым указом президента, в связи с чем Верховная Рада прекратила его депутатские полномочия.Накануне заочно сообщили о подозрении в госизмене экс-нардепу Евгению Мураеву. В Службе безопасности Украины (СБУ) считают, что Мураев будто бы использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для распространения "кремлевских нарративов"."Приводятся такие "российские нарративы", которые, по версии следствия, продвигал Мураев: в Украине идет "культурная война и преследуются инакомыслящие", необходимость выполнения договоренностей с Россией по Минским соглашениям, нецелесообразность нынешнего внешнего и внутреннего политического курса Украины, ориентированного на евроинтеграцию и вступление в НАТО", - сообщает Страна.ua о сути подозрений. По данным издания, Мураев покинул Украину. Ранее СБУ провела обыски по местам жительства и в офисах политика.СБУ и ГБР проводят обыски у депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, который отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки".Ситуация в зоне спецоперации остается напряженной. Украинский Генштаб снова сообщил об успехе ВСУ в районе Старомайорского на Времевском выступе, но подробностей нет.ВСУ продолжают обстреливать неподконтрольные киевскому режиму территории, есть жертвы. Два мирных жителя погибли, один ранен в результате обстрела украинскими войсками города Алешки и села Песчановка на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Тот отметил, что накануне украинские войска выпустили по Алешкам 22 снаряда и 7 по Песчановке.Обстреливают и территорию России. В Глушковском районе Курской области в результате обстрела со стороны Украины обесточена часть посёлка Тёткино, повреждены окна и изгородь одного дома. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале. По его словам, "насчитали пять прилетов".Тем временем На Украине собираются продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации. Как сообщает 26 июля в своем телеграм-канале депутат Рады Ярослав Жедезняк, парламент займется этим в ближайшее время, срок могут продлить до 15 ноября текущего года.

https://ukraina.ru/20230725/1048240082.html

https://ukraina.ru/20230726/1048261075.html

https://ukraina.ru/20230726/1048250874.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, боевые действия, политика, экономика, хроники