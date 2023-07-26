https://ukraina.ru/20230726/1048261075.html

Спонсирование террористических планов, атаки и провалы ВСУ, хищения. Главное на Украине на утро 26 июля

Спонсирование террористических планов, атаки и провалы ВСУ, хищения. Главное на Украине на утро 26 июля - 26.07.2023 Украина.ру

Спонсирование террористических планов, атаки и провалы ВСУ, хищения. Главное на Украине на утро 26 июля

Украина.ру, 26.07.2023

2023-07-26T09:00

2023-07-26T09:00

2023-07-26T09:42

хроники

эксклюзив

спецоперация

оружие

хищение

украина

помощь

анатолий антонов

посол

сша

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Посол Антонов обвинил США в спонсировании "террористических планов" Киева. ВСУ обстреливают Донбасс, но несут большие потери. Военная прокуратура Украины возбудила уголовные дела по факту хищения оружия и боеприпасовНакануне Пентагон обнародовал заявление о том, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 400 миллионов долларов.Согласно информации ведомства, в него войдут снаряды для ЗРК Patriot, зенитно-ракетных комплексов NASAMS и РСЗО HIMARS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также артиллерийские боеприпасы различного калибра.Также в рамках нового транша военной помощи США намерены передать Киеву 32 БТР Stryker, беспилотники Hornet, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, противотанковые комплексы Javelin, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию.В свою очередь страны Европы также хвастаются объемами оказанной Украине помощи. Так, накануне польский портал Defence24 указал, что Польша выделила стране 3 миллиарда евро помощи."Стоимость польской военной помощи Украине достигла 3 миллиарда евро", - написал портал.Отмечается, что в апреле 2022 года Варшава объявила о передаче Киеву оборудования на 1,5 миллиарда евро. За год эта сумма возросла на один миллиард евро, при этом помощь на 500 миллионов евро была предоставлена в течение последних 3-4 месяцев."За последние пару месяцев произошло значительное увеличение поддержки", - говорится в материале.При этом Россия выступает против накачивания Украины оружием. Она направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Посол России в США Анатолий Антонов в среду заявил, что продолжение поставок американского оружия Украине находится за гранью морали и здравого смысла, умножая человеческие страдания и смерти."Действия Вашингтона, продолжающего "накачку" своих украинских марионеток оружием - за гранью морали и здравого смысла. <...> Можно быть уверенными: снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями", - сказал он.Антонов обвинил США в спонсировании "террористических планов" Киева, к которым он, в частности, отнес атаки на Крымский мост. Тот, по словам посла, не является военным объектом, так как "давно не используется для перевозки грузов для ВС РФ".Атаки и потери ВСУУкраинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в телеграм-канале представительства.Всего украинские войска выпустили 222 единицы различных боеприпасов.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов региона: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Петровское, Красная Поляна.Ночью ВСУ обстреляли Донецк и населенный пункт Петровское в ДНР.Донецк был также обстрелян накануне - в 18.05, 21.35 и 22.05, по городу выпустили 11 снарядов. Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому в 21.35.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.При этом ВСУ несут большие потери.Как рассказал командир отряда "Барс-10" бригады "Царские волки" с позывным "Сатурн", украинская штурмовая группа на Запорожском направлении при попытке штурма российских позиций добровольцев из отряда "Барс-10" за два дня потеряла практически весь состав - от 70 до 100 человек."За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров (противника - ред.) рядом с нами, не буду говорить, где населенный пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь - у противника", - рассказал военнослужащий.Также он объяснил, что по радиоперехватам противника было ясно, что военнослужащие Украины запросили эвакуацию у своих подразделений, но так ее и не дождались."У них командир роты, называли (в радиоперехватах - ред.), забыл позывной, "трехсотый" (раненый - ред.) у них точно был. Взвод эвакуационный не смог зайти и эвакуировать их личный состав, поэтому у них "трехсотые" переходят в "двухсотые" (погибшие - ред.)", - добавил Сатурн.В свою очередь начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов рассказал, что группировка за сутки пресекла попытку подразделений Вооруженных сил Украины провести разведку боем."На Запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка подразделений ВСУ провести разведку боем в направлении Приютного", — отметил представитель Минобороны.По его словам, противник понес потери и отступил. Российские артиллеристы также поразили опорный пункт ВСУ в районах Работино и Чаривного.Кроме того, авиация нанесла огневое поражение по скоплениям живой силы и техники противника в районе Новоданиловки. Также был уничтожен склад боеприпасов и укрытия с военной техникой в Червоном.Как указал военный стратег министерства обороны Австрии Маркус Райснер в беседе с N-TV, многих украинских военных, которые прошли подготовку длиною в шесть месяцев в странах блока НАТО, уже нет в живых.Причиной серьезных потерь в рядах ВСУ австралийский полковник называет неопытность командиров."Недавно разговаривал с украинским товарищем: в соседней части командиром взяли 47-летнего запасника. По неопытности он приказал взводу своих солдат выйти на минные поля. Вернулась только половина. Боевой дух войск был сильно подорван", — рассказал Райснер.По мнению военного стратега, первая фаза наступления украинской армии обернулась неудачей.Накануне на Украине обвинили НАТО в подталкивании ВСУ к контрнаступлению, обреченному на провал. Экс-советник бывшего президента Украины Олег Соскин считает, что Зеленский потакает западным кураторам, которые готовы пожертвовать страной.Хищение оружияУкраинская военная прокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту хищения оружия и боеприпасов, в том числе западных образцов, из тыловых украинских частей на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко."На Краснолиманском направлении в украинских воинских частях выявлены случаи хищения оружия и боеприпасов... Военной прокуратурой в отношении их возбуждены уголовные дела в связи с хищением военного имущества", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.По его данным, факт пропажи вооружения и боеприпасов выявили при прибытии на данный участок мобилизованных украинских военнослужащих.На днях Пентагон в отчете написал, что оружие и военное снаряжение, отправляемое США на Украину, расхищается с целью продажи. Сообщалось, в частности, что в июне выдавшие себя за сотрудников гуманитарной миссии злоумышленники присвоили партию бронежилетов стоимостью около 17 тысяч долларов. В августе бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и тысячу патронов.Подчеркивалось, что Киев не смог организовать мониторинг использования военной техники, полученной от Пентагона в 2022 финансовом году. Авторы отчета констатировали что США не в состоянии отслеживать использование всех своих оружейных поставок на Украину в силу своего ограниченного присутствия там.Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что следователи завершили расследование о злоупотреблении бывшими чиновниками минобороны при закупке продуктов для военных, потери госбюджета от коррупционных схем составили 12 миллионов гривен (порядка 325 тысяч долларов).Недавно в стране также началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции.Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский назвал ее предварительные результаты неутешительными."Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Неутешительные результаты", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.Ранее Зеленский заявил, что бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. В офисе генпрокурора сообщили, что Борисов будет объявлен в розыск. В понедельник стало известно, что он был задержан в Киеве. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 4-х миллионов долларов.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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