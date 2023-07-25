В Одессе неизвестные обстреляли машины и скрылись — СМИ
В Одессе неизвестные обстреляли три машины и скрылись. Об этом сообщили 25 июля в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области
"Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух машинах начали его догонять. В результате происшествия механические повреждения получило несколько припаркованных автомобилей", — говорится в материале.
По факту хулиганства ведется расследование , обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.
Местные паблики пишут, что злоумышленники обстреляли три автомобиля, на месте обнаружено пять гильз калибра 9 мм.