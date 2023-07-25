В Одессе неизвестные обстреляли машины и скрылись — СМИ - 25.07.2023 Украина.ру
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В Одессе неизвестные обстреляли машины и скрылись — СМИ
В Одессе неизвестные обстреляли машины и скрылись — СМИ - 25.07.2023 Украина.ру
В Одессе неизвестные обстреляли машины и скрылись — СМИ
В Одессе неизвестные обстреляли три машины и скрылись. Об этом сообщили 25 июля в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области
2023-07-25T13:54
2023-07-25T13:54
хулиганство
обстрелы
автомобили
одесса
новости
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"Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух машинах начали его догонять. В результате происшествия механические повреждения получило несколько припаркованных автомобилей", — говорится в материале.По факту хулиганства ведется расследование , обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.Местные паблики пишут, что злоумышленники обстреляли три автомобиля, на месте обнаружено пять гильз калибра 9 мм.
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хулиганство, обстрелы, автомобили, одесса, новости
хулиганство, обстрелы, автомобили, Одесса, Новости

В Одессе неизвестные обстреляли машины и скрылись — СМИ

13:54 25.07.2023
 
© CC0, PixabayПистолет
Пистолет
© CC0, Pixabay
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В Одессе неизвестные обстреляли три машины и скрылись. Об этом сообщили 25 июля в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области
"Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух машинах начали его догонять. В результате происшествия механические повреждения получило несколько припаркованных автомобилей", — говорится в материале.
По факту хулиганства ведется расследование , обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.
Местные паблики пишут, что злоумышленники обстреляли три автомобиля, на месте обнаружено пять гильз калибра 9 мм.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
22 июля, 12:32
ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - ГладковВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Журавлёвка в Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
 
хулиганствообстрелыавтомобилиОдессаНовости
 
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