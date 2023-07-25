https://ukraina.ru/20230725/1048243351.html

В Одессе неизвестные обстреляли машины и скрылись — СМИ

В Одессе неизвестные обстреляли машины и скрылись — СМИ - 25.07.2023 Украина.ру

В Одессе неизвестные обстреляли машины и скрылись — СМИ

В Одессе неизвестные обстреляли три машины и скрылись. Об этом сообщили 25 июля в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области

2023-07-25T13:54

2023-07-25T13:54

2023-07-25T13:54

хулиганство

обстрелы

автомобили

одесса

новости

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"Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух машинах начали его догонять. В результате происшествия механические повреждения получило несколько припаркованных автомобилей", — говорится в материале.По факту хулиганства ведется расследование , обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.Местные паблики пишут, что злоумышленники обстреляли три автомобиля, на месте обнаружено пять гильз калибра 9 мм.

https://ukraina.ru/20230722/1048181980.html

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хулиганство, обстрелы, автомобили, одесса, новости