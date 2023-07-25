Иностранные компании отказываются страховать украинские суда с зерном - 25.07.2023 Украина.ру
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Иностранные компании отказываются страховать украинские суда с зерном
Иностранные компании отказываются страховать украинские суда с зерном - 25.07.2023 Украина.ру
Иностранные компании отказываются страховать украинские суда с зерном
Страховые фирмы больше не предлагают покрытие для украинских судов, поскольку Россия вышла из зернового соглашения. Об этом сообщает профильный портал новостей страхования Live Insurance News
2023-07-25T13:12
2023-07-25T13:12
новости
страхование
суда
зерновая сделка
украина
компания
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Работа компании по страхованию грузов, которая обеспечивала покрытие перевозки зерна в Украину через безопасный морской коридор, сейчас приостановлена, рассказал порталу один из брокеров. Он добавил, что это произошло после выхода России из "зерновой сделки".По словам авторов портала, страхование грузов уже стоит "тысячи долларов" и, как ожидается, продолжит дорожать. При этом судовладельцы не уверены, что разрешат своим судам проходить через опасную зону без согласия России. Авторы добавляют, что также большую озабоченность вызывают плавучие мины."Есть все основания полагать, что покрытие будет продолжаться, но оно может быть связано с высокой ценой", — сказал глава отдела морских и грузовых перевозок британской компании Marsh Маркус Бейкер. По его словам, безопасность и благополучие экипажа должны быть первостепенной задачей для каждого судовладельца.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
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новости, страхование, суда, зерновая сделка, украина, компания
Новости, страхование, суда, зерновая сделка, Украина, компания

Иностранные компании отказываются страховать украинские суда с зерном

13:12 25.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российской кукурузы из России в Японию
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Страховые фирмы больше не предлагают покрытие для украинских судов, поскольку Россия вышла из зернового соглашения. Об этом сообщает профильный портал новостей страхования Live Insurance News
Работа компании по страхованию грузов, которая обеспечивала покрытие перевозки зерна в Украину через безопасный морской коридор, сейчас приостановлена, рассказал порталу один из брокеров. Он добавил, что это произошло после выхода России из "зерновой сделки".
"Без коридора существует большая степень неопределенности, связанная с риском", — говорится в заявлении страховой компании Ascot.
По словам авторов портала, страхование грузов уже стоит "тысячи долларов" и, как ожидается, продолжит дорожать. При этом судовладельцы не уверены, что разрешат своим судам проходить через опасную зону без согласия России. Авторы добавляют, что также большую озабоченность вызывают плавучие мины.
"Есть все основания полагать, что покрытие будет продолжаться, но оно может быть связано с высокой ценой", — сказал глава отдела морских и грузовых перевозок британской компании Marsh Маркус Бейкер. По его словам, безопасность и благополучие экипажа должны быть первостепенной задачей для каждого судовладельца.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
Зерно - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
10:03
"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки Инициатива по транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов невозможна без России. Об этом 25 июля заявил журналистам на полях встречи ООН по продовольственным системам в Риме замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин
 
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