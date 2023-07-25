https://ukraina.ru/20230725/1048240082.html

Москва наносит удары, Следком расследует преступления националистов. Главное на Украине на 13.00 25 июля

Москва наносит удары, Следком расследует преступления националистов. Главное на Украине на 13.00 25 июля - 25.07.2023 Украина.ру

Москва наносит удары, Следком расследует преступления националистов. Главное на Украине на 13.00 25 июля

Украина.ру, 25.07.2023

2023-07-25T13:08

2023-07-25T13:08

2023-07-25T14:42

эксклюзив

сво

украина

россия

боевые действия

политика

экономика

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036481172_199:572:2823:2048_1920x0_80_0_0_3b52c314f3182af84f3470b86f712d6c.jpg

В Черном море атакован российский корвет. ВС РФ нанесли удары по объектам в ряде регионов Украины. В зоне СВО продолжаются бои. Следком расследует военные преступления, совершенные националистами.Украинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что "в ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров".В результате инцидента никто не пострадал, корвет продолжает выполнять поставленные задачи, информирует военное ведомство.Утром во вторник, 25 июля, власти ряда регионов Украины сообщили об ударах российских беспилотников. В частности, такие сообщения поступили из Житомирской (там поврежден инфраструктурный объект), Полтавской, Сумской, Черкасской и Киевской областей и Киева.В Хмельницкой области поезда львовского направления пустили в обход Шебетовки "из-за вражеских" обстрелов, сообщает "Укрзализныця". Позднее ведомство проинформировало о восстановлении движения поездов через Шепетовку.Воздушная тревога утром 25 июля объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.В зоне спецоперации продолжаются боестолкновения. ВС РФ улучшили позиции на авдеевском и краснолиманском направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. В эфире канала "Россия 24" он отметил, что порядка 30% западного вооружения, техники и боеприпасов, поставленных на Украину в преддверии контрнаступления, уже уничтожено. В то же время, по его словам, поставки техники и БК продолжаются, а нескончаемые волны мобилизации на Украине говорят о том, что резервы для атак у противника еще есть.В свою очередь, украинские СМИ со ссылкой на представителя Генштаба МО Украины сообщают, что ВСУ имели успех на направлении Старомайорского на Времьевском выступе и сейчас закрепляются там на достигнутых рубежах, однако ВС РФ оказывают там "мощное сопротивление".Ситуация будет обостряться. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил журналистам CNN, что ВСУ продолжат атаковать Крым и Керченский мост. По его словам, "все эти цели являются официальными", поскольку их поражение уменьшит способности России воевать. Относительно попыток разрушения Керченского моста Резников отметил, что "это нормальная тактика разрушать логистические линии вашего противника, чтобы перерезать возможности по поставкам боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее". Поэтому Киев будет использовать эту тактику и дальше.Напомним, после последнего теракта на Крымском мосту последовали выход России из зерновой сделки и удары возмездия по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Николаеве. Нанесение ударов продолжается, их география расширяется.В частности, атакован порт Рени, это ставит под вопрос экспорт украинского зерна через дунайские порты – а через них Украина вывозит около двух миллионов тонн в месяц, отмечает NYT.В Москве считают, что Украина и ее западные партнеры использовали зерновую сделку вовсе не для оказания помощи голодающим. Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что "ни Украину, ни Вашингтон, ни НАТО не интересовала тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствия".По словам Матвиенко, "у них были другие цели – цели были диверсионные, милитаристские, использовать "зерновой" коридор для диверсий, для террористических актов".ВСУ продолжает обстреливать объекты гражданской инфраструктуры на неподконтрольных Киеву территориях, есть жертвы. Так, в результате обстрелов города Алешки и села Старая Збурьевка, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области погибли два мирных жителя, еще один получил осколочные ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представителя экстренных служб региона.ВСУ также обстреляли утром во вторник Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. При этом Киевский район Донецка был обстрелян трижды за полчаса, информирует представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, сообщается, что ВСУ выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по нескольким районам Донецка. В Кремле ранее заявили, что ответом на теракты Киева будет продолжение СВО и достижение ее целей.А когда цели СВО будут достигнуты, тогда совершившим военные преступления националистам за все придется дать ответ. Все их преступления и зверства расследуются. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости, что за девять лет конфликта на Донбассе СК Российской Федерации возбудил 3286 уголовных дел, в рамках которых ведется уголовное преследование 849 лиц. Речь идет о представителях военного и политического руководства Украины, участниках националистических объединений, сотрудниках силовых структур.Ранее глава СК рассказал, что с 2014 года потерпевшими от преступлений киевского режима признаны 126 тысяч человек, из них около 24 тысяч детей.

https://ukraina.ru/20230725/1048231170.html

https://ukraina.ru/20230724/1048215009.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, боевые действия, политика, экономика, хроники