https://ukraina.ru/20230725/1048233261.html

СБУ завела дело о госизмене экс-депутата Рады Мураева

СБУ завела дело о госизмене экс-депутата Рады Мураева - 25.07.2023 Украина.ру

СБУ завела дело о госизмене экс-депутата Рады Мураева

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 25 июля

2023-07-25T10:28

2023-07-25T10:28

2023-07-25T10:28

мураев

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сбу

госизмена

уголовное дело

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"Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности против Украины", - говорится в материале.В отношении бывшего нардепа возбудили дела по статьям "Госизмена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности". Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.В ноябре прошлого года СБУ заявила, что провела обыски у Мураева и его сторонников по еще одному делу о госизмене.Ранее в Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщили о решении ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Мураев, как основатель телеканала "Наш", анонсировал бессрочные протесты из-за санкций.Мураев при переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Позже экс-депутат передал телеканал в собственность журналистов.

https://ukraina.ru/20220209/1033238618.html

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мураев, новости, сбу, госизмена, уголовное дело