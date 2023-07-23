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"Подрыв газового облака": ВСУ начали применять новые мины

"Подрыв газового облака": ВСУ начали применять новые мины - 23.07.2023 Украина.ру

"Подрыв газового облака": ВСУ начали применять новые мины

Новые мины на основе термобарического боеприпаса поступили на вооружение ВСУ, и уже были применены на фронте. ОБ этом в комментарии агентству РИА Новости рассказал сапер с позывным "Рахматулла" из отряда "Хопер" сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса

2023-07-23T10:33

2023-07-23T10:33

2023-07-23T10:33

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Мины этого типа устанавливаются с дронов и реагируют на движение, на приближение техники или человека, объяснил он"Для изготовления данного взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Принцип действия термобарических снарядов основан на распылении горючего вещества в виде аэрозоля и подрыве полученного газового облака", - рассказал "Рахматулла".Российские военные умеют противодействовать этому типу мин, отметил сапер.ВСУ также начали применять на фронте кассетные боеприпасы, поставленные из США, о чем стало известно ранее.

https://ukraina.ru/20230722/1048180373.html

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новости, мины, всу, спецоперация, боеприпасы