"Подрыв газового облака": ВСУ начали применять новые мины
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Новые мины на основе термобарического боеприпаса поступили на вооружение ВСУ, и уже были применены на фронте. ОБ этом в комментарии агентству РИА Новости рассказал сапер с позывным "Рахматулла" из отряда "Хопер" сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса
Мины этого типа устанавливаются с дронов и реагируют на движение, на приближение техники или человека, объяснил он
"Для изготовления данного взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Принцип действия термобарических снарядов основан на распылении горючего вещества в виде аэрозоля и подрыве полученного газового облака", - рассказал "Рахматулла".
Российские военные умеют противодействовать этому типу мин, отметил сапер.
ВСУ также начали применять на фронте кассетные боеприпасы, поставленные из США, о чем стало известно ранее.