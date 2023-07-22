https://ukraina.ru/20230722/1048148568.html

Виталий Ганчев: Когда вернемся, будем разбираться с каждым случаем доноса

Виталий Ганчев: Когда вернемся, будем разбираться с каждым случаем доноса - 22.07.2023 Украина.ру

Виталий Ганчев: Когда вернемся, будем разбираться с каждым случаем доноса

Многие жители Харьковской области не верили, что с заходом ВСУ их жизнь может измениться в худшую сторону, но теперь они могут сравнивать, говорит глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2023-07-22T07:19

2023-07-22T07:19

2023-07-22T07:19

интервью

харьковская область

всу

новые регионы

новые регионы рф

сбу

россия

украина

мародерство

мариуполь

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Виталий Константинович, какие настроения у людей на территориях, с которых мы ушли? Насколько сильно они ждут нашего возвращения? Спрашиваю в связи с сообщениями о мародерстве со стороны ВСУ, о том, что вывозят имущество, причем не только, там, где люди оставались, но из брошенных кварталов. Это достаточно серьезная проблема. И при таких раскладах - мне кажется, ждать вашего возвращения должны куда больше, чем раньше, когда еще не было известно о столь массовых фактах мародерства?– Насколько нам известно – это так и есть. Нас ждут даже больше, чем раньше. Люди говорят правду, всегда все познается в сравнении. Когда наша администрация начала свою работу под российским флагом, под харьковским новым флагом – люди относились сначала с опаской, и доверять нам начали через два-три месяца, когда увидели, что мы действительно что-то делаем, что мы занимаемся своим делом по-честному, по-настоящему.И потом, когда нам пришлось покинуть территорию… Как угодно, можно называть, я всегда говорю открыто и честно – многие считают, что это было бегство. Можно называть, как угодно. Войска покинули территорию, командование военное приняло решение о том, что отводят войска. Естественно, администрация в срочном порядке была оттуда эвакуирована.А то, что многие рассказывают, что бросили людей. Да ну, как бросили? Самая главная задача была - это оповестить максимально народ о том, что украинские националистические формирование приближаются, и они никого не пощадят и не пожалеют. Кто это услышал, кто в это поверил – те покинули (территорию – Ред.), и они выжили. Кто не поверил, конечно это уже сложнее. Потому что, когда мы предлагали (покинуть – Ред.) территорию, некоторые просто не верили.А вот теперь у них есть, с чем сравнивать. Когда мы там находились, когда там были российские военные, с тем, что произошло после сентября, когда туда зашли так называемые украинские военные, их полиция, СБУ.Вы говорите о мародерствах – да, очень часто фиксировали факты мародерств и издевательств. И убийств, когда на улицах Купянска просто расстреливали людей, которые там находились.Поэтому люди сравнивали. Понимаю, человек, может быть, открыто этого не скажет, ему будет страшно открыто высказываться, вы же понимаете, что его ждет. Когда родственники, знакомые, друзья звонят нашим сотрудникам, рассказывают, что там происходит, естественно, говорят: "Когда вы вернетесь"? Поэтому я практически уверен в том, что основная масса людей нас ждет.– О возвращении. Думаю, уже должны быть планы касательно восстановления региона после освобождения. Как будут решать, что восстанавливать, есть ли уже механизм? Возможно, предусмотрены какие-то компенсации для местного населения с учетом разрушения жилого и нежилого фонда?– Во-первых, говорить об этом еще рано - по причине того, что как можно оценить компенсацию за причиненный ущерб по линии даже жилого фонда, если мы сейчас не там и мы не можем этого определить. Во-вторых, надо понять право на собственность. В-третьих, надо понять, что конкретно разрушено, уничтожено. Компенсировать что? А потом уже прорабатывать механизм, как.Механизм компенсации ничем не отличается от тех регионов, которые были присоединены к Российской Федерации.Я практически в этом уверен, что, когда мы вернемся на территорию, то мы, естественно, продолжим тот инфраструктурный проект, который был уже разработан правительством. Существует рабочая группа по восстановлению территорий. Есть фонд развития территорий. Харьковская область не будет исключением. Сейчас все знают, как происходит с Херсонской, Запорожской областью. Мы видим, какими темпами отстраивается Мариуполь.Я всегда говорю так, как оно есть, правдиво. Давать ложные обещания людям, что мы сейчас вернем, у нас будут сразу же средства – заводы, фабрики работать не будут. Нам сейчас поступает очень много информации о том, что из Харькова, с харьковских предприятий в спешном порядке националисты вывозят все оборудование.Куда, для чего вывозят, с какой целью – это второй вопрос, это мы сейчас тоже не разберемся. Думаю, компетентные следственные органы в свое время дадут этому оценку.Если говорить о восстановлении региона, мы уже тогда имели определенный план, даже хотя бы просто на этих маленьких территориях, в каждом населенном пункте – по подготовке к отопительному сезону, уже тогда нам начали завозить оборудование. Были назначены шефы, за нами был закреплен (регион – Ред.) РФ, который сразу же включился в эту работу активно. Изучали техработники ситуацию по всем направлениям энергетики, приезжали, начали уже изучать.Как будет работать Министерство строительства, если говорить о разрушенных зданиях? Возможно, это будет в рамках компенсации за потерянное жилье. Возможно это будет просто строительство - быстро сдадим. Будет то, что мы сейчас видим в том же Мариуполе. Будем это обсуждать достаточно скоро, когда мы вернемся на территорию.– Вы чуть ранее затронули достаточно интересную тему. Это доносы, это "зетки" на заборах. Причем, я так понимаю, пострадали даже те, кто вообще никакую помощь от России не брал, чисто из-за клеветы. Насколько распространены на территории, оккупированной ВСУ, доносы и клевета? И, если есть – примеры самых чудовищных случаев, к которым привели эти доносы и клевета. Хотелось бы понять, как - с точки зрения современного украинского режима - террор, фактический террор, должен заставить полюбить этот самый режим?– Давайте чуть разобьем на части этот вопрос. Клевета, доносы. Здесь это не удивительно, потому что это обычные люди, обычный человеческий фактор, где-то кто-то на кого-то затаил злобу, как это всегда было. Мы знаем много историй еще даже с советских времен, которые мы, может быть, с любовью вспоминаем, но все прекрасно знают, что были времена, когда по доносу могли человека осудить.Здесь сейчас происходит то же самое. Сказать точно на сто процентов, что есть какой-то материал, что я могу сейчас привести конкретный пример – нет. Мы сейчас говорим о том, что мы слышим от жителей, от людей. Естественно, имеют место такие факты. Насколько они подтверждены – будем разбираться по каждому (случаю – Ред). Если человек осужден незаконно, по какой-то клевете – придется уже нашим органам разбираться. Мы не опираемся на те решения, которые сейчас принимают следственные органы Украины, нам это сейчас не интересно и не актуально.Там очень много, даже если не по доносам, но - очень много сфабрикованных было обвинений. Поэтому делить на тех, кто по доносам был осужден… или просто сказали человеку – ты сепаратист, ты русский – этого было достаточно для того, чтобы закрыть и издеваться над человеком.Поэтому, опять же, давайте зайдем на территорию – мы вернемся и будем разбираться с каждым случаем. Для этого будут созданы рабочие и следственные группы, комиссии – там будет, с чем работать.– Я так понимаю, это и тюрем, и судов касается, и изоляторов временного содержания.– Конечно, надо будет разбираться со всей пенитенциарной системой, как она работала, кого они принимали, на основании каких документов, на основании каких реальных решений – судебные это были решения или людей просто так закрывали.

https://ukraina.ru/20230720/1048149009.html

https://ukraina.ru/20230601/1046817048.html

https://ukraina.ru/20230324/1044700038.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

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