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Скончалась литовский экс-депутат Ирина Розина, которую в Литве обвиняли в "предательских связях"
Скончалась литовский экс-депутат Ирина Розина, которую в Литве обвиняли в "предательских связях" - 20.07.2023 Украина.ру
Скончалась литовский экс-депутат Ирина Розина, которую в Литве обвиняли в "предательских связях"
Умерла бывший депутат литовского Сейма Ирина Розова, сообщили журналисты литовского портала LRT.lt
2023-07-20T12:23
2023-07-20T12:23
2023-07-20T12:23
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Бывший депутат Сейма Литвы и Клайпедского городского совета Ирина Розова умерла 19 июля в возрасте 65 лет.В последние месяцы работы в Сейме – осенью 2020 года – Розову обвинили в возможных связях с российскими дипломатами. По мнению Департамента госбезопасности Литвы, Розова представляла угрозу национальной безопасности государству, поскольку скрыла от сотрудников спецслужбы свои связи с дипломатами из РФ. Розовой собирались объявить импичмент, однако Сейм отклонил эту инициативу оппозиции.Ирина Розина родилась в Клайпеде в 1958 году, окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "Журналистика".Розова состояла в партии "Русский союз", три срока проработала в Сейме Литвы. Впервые была избрана в парламент в 2004 году. В последний срок – 2016-2020 гг. – работала в комитете по делам здравоохранения, комиссиях по правах инвалидов и профилактике наркомании, была зампредседателя комиссии.Журналисты LRT.lt приводят слова ушедшего в отставку мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса. Он отметил, что Розина была достаточно молодой женщиной и не жаловалось на какие-то проблемы со здоровьем.Грубляускас и Розина работали вместе в горсовете и в Сейме. Деятельность Ирины Розовой в горсовете он назвал запоминающейся. Грубляускас отметил, что Розина очень активно представляла интересы клайпедчан в городском совете, а когда уже была депутатом Сейма, то, конечно, на другом уровне."Я думаю, она была достаточно серьезным авторитетом для русскоязычного сообщества и заслужила уважение в русскоязычном и нерусскоязычном сообществе именно благодаря таким, я бы сказал, активному и искреннему интересу к проблеме и поиску возможных решений", - сказал экс-мэр Клайпеды.
https://ukraina.ru/20230610/1047078385.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, клайпеда, зарубежье, сейм, горсовет
Скончалась литовский экс-депутат Ирина Розина, которую в Литве обвиняли в "предательских связях"
Умерла бывший депутат литовского Сейма Ирина Розова, сообщили журналисты литовского портала LRT.lt
Бывший депутат Сейма Литвы и Клайпедского городского совета Ирина Розова умерла 19 июля в возрасте 65 лет.
В последние месяцы работы в Сейме – осенью 2020 года – Розову обвинили в возможных связях с российскими дипломатами. По мнению Департамента госбезопасности Литвы, Розова представляла угрозу национальной безопасности государству, поскольку скрыла от сотрудников спецслужбы свои связи с дипломатами из РФ. Розовой собирались объявить импичмент, однако Сейм отклонил эту инициативу оппозиции.
Ирина Розина родилась в Клайпеде в 1958 году, окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "Журналистика".
Розова состояла в партии "Русский союз", три срока проработала в Сейме Литвы. Впервые была избрана в парламент в 2004 году. В последний срок – 2016-2020 гг. – работала в комитете по делам здравоохранения, комиссиях по правах инвалидов и профилактике наркомании, была зампредседателя комиссии.
Журналисты LRT.lt приводят слова ушедшего в отставку мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса. Он отметил, что Розина была достаточно молодой женщиной и не жаловалось на какие-то проблемы со здоровьем.
Грубляускас и Розина работали вместе в горсовете и в Сейме. Деятельность Ирины Розовой в горсовете он назвал запоминающейся. Грубляускас отметил, что Розина очень активно представляла интересы клайпедчан в городском совете, а когда уже была депутатом Сейма, то, конечно, на другом уровне.
"Я думаю, она была достаточно серьезным авторитетом для русскоязычного сообщества и заслужила уважение в русскоязычном и нерусскоязычном сообществе именно благодаря таким, я бы сказал, активному и искреннему интересу к проблеме и поиску возможных решений", - сказал экс-мэр Клайпеды.