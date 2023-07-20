Украинская колония: путь от мифа к бездне - 20.07.2023 Украина.ру
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Украинская колония: путь от мифа к бездне
Украинская колония: путь от мифа к бездне - 20.07.2023 Украина.ру
Украинская колония: путь от мифа к бездне
Украинская власть вращается вокруг вымирающей цивилизации, лишившей множество иных культур шанса на собственное развитие и после этого утратившей смысл и зашедшей в тупик
2023-07-20T12:19
2023-07-20T12:19
украина
мнения
миф
цивилизация
европа
зарубежье
индейцы
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Миф о просвещенной Европе, кроме украинской и остальной постсоветской "интеллигенции", уже почти никем больше в мире не поддерживается.Остающиеся следы Европы в мире обычно другие. Европа была мифом о себе самой. Очень долгим, но крайне хрупким.Пару лет назад на берегу бухты Сан-Грегорио Магелланова пролива, в местах, где проживал индейский народ аоникенк (самая южная ветвь теуэльче), чилийские ученые обнаружили флейту. Это полностью развеивает миф о том, что жители Южной Патагонии были "народами без музыки". Четыре индейских народа, проживавших между фьордами Патагонии и Огненной землёй, были практически полностью уничтожены европейскими переселенцами. Расистские мифы, созданные интеллектуалами на службе у власти - самые живучие. Поскольку науки - естественные и общественные - всегда субъективно окрашены верой и убеждениями создающих и развивающих их ученых, нетрудно проследить историческую цепочку связи от католических миссионеров в Вест-Индии, утверждавших, что у индейцев "нет души", через нацистских замерителей форм черепов к сегодняшним проповедникам "войны цивилизаций", в которой все "неполноценные" страны, народы и их общественные устройства должны подчиниться воле большого белого господина. Древняя флейта с самого южного берега мира хранит в себе не только навсегда забытые мелодии индейцев. В ней еще есть ноты завтрашней общечеловеческой симфонии, где обязательно найдется место для каждой из наших культур и историй.Но пока наши язык и сознание пропитаны колониалистскими терминами и концепциями. Империи Европы веками вырабатывали в насустойчивые идеи и догмы, оправдывающие созданный ими порядок вещей.Так, многие цивилизованные дикари предпочитают считать руины разрушенных ими древних культур "следами инопланетян", в мозгу многих из них не укладывается возможность создания других великих культур людьми с другим разрезом глаз и цветом кожи.Для преодоления навязанного нам европоцентризма необходимо срочно вернуться к изучению глобуса. При взгляде, например, из Латинской Америки - Европа это восток, а не запад.Если мы отправимся через Украину из Европы в Америку, то столкнемся с подобным абсурдом.Около недели назад улица Теодора Драйзера стала улицей Рональда Рейгана. Украинские власти в своем пути к свету любимой цивилизации совершенно последовательны. Теодор Драйзер был одним из величайших американских гуманистов и наиболее ярких критиков мирового капиталистического монстра, выстраивавшегося кровью и потом мира век назад. Герберт Уэллс называл книгу Драйзера "Американская трагедия" одним из величайших романов XX века. Он побывал в Киеве, общался с Маяковским и Эйзенштейном, его книги были внесены в фашистской Германии в списки для сожжения. Он любил свою родину США и поэтому являлся последовательным врагом ее правительств. И самое непростительное из множества преступлений Драйзера перед киевскими властями - он был коммунистом. Рональд Рейган, несомненно, был бы другом и защитником нынешних украинских властей. Это он любил шутить о том, что приказал нажать на ядерную кнопку и называл СССР империей зла. В Афганистане, Анголе и Никарагуа его правительство руками наемников вело "гибридные войны" против законных властей, жертвами чего стали сотни тысяч гражданских. Активно поддерживал фашистские проамериканские режимы в Латинской Америке, в результате чего - огромное число убитых и "пропавших без вести". Начало взращивания спецслужбами США исламистского терроризма и их главное произведение Усама Бен Ладен - тоже инициативы международной политики Рейгана. Основа его доктрины - навязывание миру интересов США и право этой страны на роль мирового жандарма при полном презрении к любому международному праву и чьему-либо суверенитету. Сегодняшнее разрушение Европы, путем ее стремительного превращения в коллективную Украину, которая на самом деле – уже давно никакая не Украина – торжество идей Рональда Рейгана. Идеальным для него стало бы превращение всего мира в то же самое. К счастью, это недостижимо и сопротивление человечества, когд-ато читавшего Теодора Драйзера, будет нарастать.Усилиями демократических гениев Украины реальность все больше теряет полутона и превращается в карикатуру.
https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html
https://ukraina.ru/20230703/1047766483.html
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украина, мнения, миф, цивилизация, европа, зарубежье, индейцы
Украина, Мнения, миф, цивилизация, Европа, Зарубежье, индейцы

Украинская колония: путь от мифа к бездне

12:19 20.07.2023
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : CC0, Pixabay
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Олег Ясинский авторы
Олег Ясинский
журналист, автор издания Украина.ру
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Украинская власть вращается вокруг вымирающей цивилизации, лишившей множество иных культур шанса на собственное развитие и после этого утратившей смысл и зашедшей в тупик
Миф о просвещенной Европе, кроме украинской и остальной постсоветской "интеллигенции", уже почти никем больше в мире не поддерживается.
Остающиеся следы Европы в мире обычно другие. Европа была мифом о себе самой. Очень долгим, но крайне хрупким.
Пару лет назад на берегу бухты Сан-Грегорио Магелланова пролива, в местах, где проживал индейский народ аоникенк (самая южная ветвь теуэльче), чилийские ученые обнаружили флейту. Это полностью развеивает миф о том, что жители Южной Патагонии были "народами без музыки".
Четыре индейских народа, проживавших между фьордами Патагонии и Огненной землёй, были практически полностью уничтожены европейскими переселенцами.

Расистские мифы, созданные интеллектуалами на службе у власти - самые живучие.
Поскольку науки - естественные и общественные - всегда субъективно окрашены верой и убеждениями создающих и развивающих их ученых, нетрудно проследить историческую цепочку связи от католических миссионеров в Вест-Индии, утверждавших, что у индейцев "нет души", через нацистских замерителей форм черепов к сегодняшним проповедникам "войны цивилизаций", в которой все "неполноценные" страны, народы и их общественные устройства должны подчиниться воле большого белого господина.
Олег Ясинский, украинский журналист, латиноамериканист и путешественник
18 мая 2021, 15:05
Олег Ясинский: кто онУкраинский журналист-международник, живущий в Чили
Древняя флейта с самого южного берега мира хранит в себе не только навсегда забытые мелодии индейцев. В ней еще есть ноты завтрашней общечеловеческой симфонии, где обязательно найдется место для каждой из наших культур и историй.

Но пока наши язык и сознание пропитаны колониалистскими терминами и концепциями. Империи Европы веками вырабатывали в насустойчивые идеи и догмы, оправдывающие созданный ими порядок вещей.
Так, многие цивилизованные дикари предпочитают считать руины разрушенных ими древних культур "следами инопланетян", в мозгу многих из них не укладывается возможность создания других великих культур людьми с другим разрезом глаз и цветом кожи.

Для преодоления навязанного нам европоцентризма необходимо срочно вернуться к изучению глобуса. При взгляде, например, из Латинской Америки - Европа это восток, а не запад.
Если мы отправимся через Украину из Европы в Америку, то столкнемся с подобным абсурдом.

Около недели назад улица Теодора Драйзера стала улицей Рональда Рейгана. Украинские власти в своем пути к свету любимой цивилизации совершенно последовательны.

Теодор Драйзер был одним из величайших американских гуманистов и наиболее ярких критиков мирового капиталистического монстра, выстраивавшегося кровью и потом мира век назад.
Герберт Уэллс называл книгу Драйзера "Американская трагедия" одним из величайших романов XX века. Он побывал в Киеве, общался с Маяковским и Эйзенштейном, его книги были внесены в фашистской Германии в списки для сожжения. Он любил свою родину США и поэтому являлся последовательным врагом ее правительств.
И самое непростительное из множества преступлений Драйзера перед киевскими властями - он был коммунистом.

Рональд Рейган, несомненно, был бы другом и защитником нынешних украинских властей. Это он любил шутить о том, что приказал нажать на ядерную кнопку и называл СССР империей зла.
- РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 15:55
Украина как внутриполитический фактор КолумбииВ течение прошлой недели Латинская Америка и мир наблюдали истерию колумбийской прессы о "ранении" "бесчеловечными российскими военными" мирных колумбийских "независимых политиков, писателей и журналистов"
В Афганистане, Анголе и Никарагуа его правительство руками наемников вело "гибридные войны" против законных властей, жертвами чего стали сотни тысяч гражданских.
Активно поддерживал фашистские проамериканские режимы в Латинской Америке, в результате чего - огромное число убитых и "пропавших без вести".
Начало взращивания спецслужбами США исламистского терроризма и их главное произведение Усама Бен Ладен - тоже инициативы международной политики Рейгана.
Основа его доктрины - навязывание миру интересов США и право этой страны на роль мирового жандарма при полном презрении к любому международному праву и чьему-либо суверенитету. Сегодняшнее разрушение Европы, путем ее стремительного превращения в коллективную Украину, которая на самом деле – уже давно никакая не Украина – торжество идей Рональда Рейгана.
Идеальным для него стало бы превращение всего мира в то же самое. К счастью, это недостижимо и сопротивление человечества, когд-ато читавшего Теодора Драйзера, будет нарастать.
Усилиями демократических гениев Украины реальность все больше теряет полутона и превращается в карикатуру.
 
УкраинаМнениямифцивилизацияЕвропаЗарубежьеиндейцы
 
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