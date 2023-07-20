https://ukraina.ru/20230720/1048118560.html

Как добраться в Крым на автомобиле через новые регионы: маршрут, автозаправки, телефоны

Как добраться в Крым на автомобиле через новые регионы: маршрут, автозаправки, телефоны - 20.07.2023 Украина.ру

Как добраться в Крым на автомобиле через новые регионы: маршрут, автозаправки, телефоны

В связи с терактом на Крымском мосту власти внесли изменения в маршруты по направлению в Крым. О том, как добраться до полуострова на личном автотранспорте - в материале издания Украина.ру

2023-07-20T04:05

2023-07-20T04:05

2023-07-20T04:05

крым

крымский мост

новые регионы

херсонская область

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Через Крымский мостС 18 июля на Крымском мосту по направлению Тамань-Керчь организовано движение в реверсивном режиме.На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. В Минтранспорта Крыма рекомендуют проезжающим Крымский мост упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.По Крымскому мосту допускаются к проезду только легковые автомобили. Грузовой транспорт, а также рейсовые и экскурсионные автобусы направляются на Керченскую паромную переправу.Как вести себя на пунктах пропуска− открыть двери машины, капот, багажник, опустить окна;− достать и открыть все сумки, запаску и коврики;− при необходимости пронести сумки через сканер.Днище и колесные арки автомобиля осматриваются в обязательном порядке.Альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы РФВ Крым на машине можно добраться через Донецкую Народную Республику, Херсонскую и Запорожскую области. Альтернативный сухопутный маршрут: Ростов-на-Дону – Таганрог – АПП "Весёло-Вознесенка" - Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Новоалексеевка – АПП "Джанкой" / "Чонгар" - ДжанкойАвтомобилистам нужно свернуть с трассы М-4 в Ростовской области и выехать на трассу А-280 "Ростов-на-Дону - Таганрог". На въезде в Донецкую Народную Республику расположен пункт пропуска "Весёло-Вознесенка". В Минтрансе ДНР заявили об отсутствии заторов на этом пункте пропуска.На протяжении дороги от АПП "Весёло-Вознесенка" до Мариуполя работают минимум три АЗС, далее до Мелитополя - ещё шесть, до пункта пропуска "Джанкой" - ещё минимум три автозаправки.Въезд на территорию Крыма осуществляется через пункты пропуска "Джанкой", "Армянск", "Чаплинка" и "Каланчак".Какие документы нужно иметь при себеБезопасность при движении по территории новых регионовГлавы Херсонской области и ДНР заявили, что безопасность обеспечивают Вооруженные силы России. На территории Херсонской и Запорожской областей, ДНР в тех районах, где пролегает транзитная дорога, упразднён комендантский час.Работают автозаправки, заведения общепита, гостиницы.Протяженность маршрутаПротяженность маршрута из Ростовской области до АПП "Джанкой" составляет около 400 км. Время в пути составит 5-6 часов, состояние дороги – новый асфальт.На автозаправках можно рассчитаться банковской картой МИР, но лучше иметь с собой наличные деньги.В Минтранспорта Крыма порекомендовали скачать оффлайн дорожные карты, так как мобильный интернет есть не на всём протяжении маршрута. Работают все материковые сотовые операторы, иногда необходимо выбрать сеть вручную в настройках телефона.Власти новых регионов заявили о хорошем состоянии дорог и наличии всего необходимого на протяжении маршрута.Пункты отдыха для автомобилистов Госавтоинспекция Запорожской области разместила информацию о рекомендуемых местах для отдыха с точными координатами.В Министерстве транспорта Запорожской области указали пункты отдыха на трассах М-14 и М-18.В Министерстве промышленности и торговли Херсонской области сообщили координаты АЗС и общепитов.Номера телефонов для водителей, следующих в Крым по альтернативному маршрутуДонецкая Народная Республика:МВД: +7 (949) 302-56-66, +7 (949) 303-47-17, +7 (856) 335-40-20.ГИБДД МВД: +7 (949) 361-73-78Херсонская область:ГИБДД ГУ МВД: +7 (990) 101-42-25.Ростовская область:Круглосуточная телефонная линия для помощи туристам: +7 (804) 333-32-31.Почему ограничено движение по Крымскому мостуУтром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника.Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строители восстановят Крымский мост к осени. Он добавил, что двустороннее автомобильное движение по одной части моста планируют запустить к 15 сентября, по другой - к 1 ноября.

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крым, крымский мост, новые регионы, херсонская область, днр, владимир сальдо, минтранс, эксклюзив, новости