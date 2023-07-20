Как добраться в Крым на автомобиле через новые регионы: маршрут, автозаправки, телефоны - 20.07.2023 Украина.ру
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Как добраться в Крым на автомобиле через новые регионы: маршрут, автозаправки, телефоны
Как добраться в Крым на автомобиле через новые регионы: маршрут, автозаправки, телефоны - 20.07.2023 Украина.ру
Как добраться в Крым на автомобиле через новые регионы: маршрут, автозаправки, телефоны
В связи с терактом на Крымском мосту власти внесли изменения в маршруты по направлению в Крым. О том, как добраться до полуострова на личном автотранспорте - в материале издания Украина.ру
2023-07-20T04:05
2023-07-20T04:05
крым
крымский мост
новые регионы
херсонская область
днр
владимир сальдо
минтранс
эксклюзив
новости
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Через Крымский мостС 18 июля на Крымском мосту по направлению Тамань-Керчь организовано движение в реверсивном режиме.На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. В Минтранспорта Крыма рекомендуют проезжающим Крымский мост упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.По Крымскому мосту допускаются к проезду только легковые автомобили. Грузовой транспорт, а также рейсовые и экскурсионные автобусы направляются на Керченскую паромную переправу.Как вести себя на пунктах пропуска− открыть двери машины, капот, багажник, опустить окна;− достать и открыть все сумки, запаску и коврики;− при необходимости пронести сумки через сканер.Днище и колесные арки автомобиля осматриваются в обязательном порядке.Альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы РФВ Крым на машине можно добраться через Донецкую Народную Республику, Херсонскую и Запорожскую области. Альтернативный сухопутный маршрут: Ростов-на-Дону – Таганрог – АПП "Весёло-Вознесенка" - Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Новоалексеевка – АПП "Джанкой" / "Чонгар" - ДжанкойАвтомобилистам нужно свернуть с трассы М-4 в Ростовской области и выехать на трассу А-280 "Ростов-на-Дону - Таганрог". На въезде в Донецкую Народную Республику расположен пункт пропуска "Весёло-Вознесенка". В Минтрансе ДНР заявили об отсутствии заторов на этом пункте пропуска.На протяжении дороги от АПП "Весёло-Вознесенка" до Мариуполя работают минимум три АЗС, далее до Мелитополя - ещё шесть, до пункта пропуска "Джанкой" - ещё минимум три автозаправки.Въезд на территорию Крыма осуществляется через пункты пропуска "Джанкой", "Армянск", "Чаплинка" и "Каланчак".Какие документы нужно иметь при себеБезопасность при движении по территории новых регионовГлавы Херсонской области и ДНР заявили, что безопасность обеспечивают Вооруженные силы России. На территории Херсонской и Запорожской областей, ДНР в тех районах, где пролегает транзитная дорога, упразднён комендантский час.Работают автозаправки, заведения общепита, гостиницы.Протяженность маршрутаПротяженность маршрута из Ростовской области до АПП "Джанкой" составляет около 400 км. Время в пути составит 5-6 часов, состояние дороги – новый асфальт.На автозаправках можно рассчитаться банковской картой МИР, но лучше иметь с собой наличные деньги.В Минтранспорта Крыма порекомендовали скачать оффлайн дорожные карты, так как мобильный интернет есть не на всём протяжении маршрута. Работают все материковые сотовые операторы, иногда необходимо выбрать сеть вручную в настройках телефона.Власти новых регионов заявили о хорошем состоянии дорог и наличии всего необходимого на протяжении маршрута.Пункты отдыха для автомобилистов Госавтоинспекция Запорожской области разместила информацию о рекомендуемых местах для отдыха с точными координатами.В Министерстве транспорта Запорожской области указали пункты отдыха на трассах М-14 и М-18.В Министерстве промышленности и торговли Херсонской области сообщили координаты АЗС и общепитов.Номера телефонов для водителей, следующих в Крым по альтернативному маршрутуДонецкая Народная Республика:МВД: +7 (949) 302-56-66, +7 (949) 303-47-17, +7 (856) 335-40-20.ГИБДД МВД: +7 (949) 361-73-78Херсонская область:ГИБДД ГУ МВД: +7 (990) 101-42-25.Ростовская область:Круглосуточная телефонная линия для помощи туристам: +7 (804) 333-32-31.Почему ограничено движение по Крымскому мостуУтром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника.Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строители восстановят Крымский мост к осени. Он добавил, что двустороннее автомобильное движение по одной части моста планируют запустить к 15 сентября, по другой - к 1 ноября.
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крым, крымский мост, новые регионы, херсонская область, днр, владимир сальдо, минтранс, эксклюзив, новости
Крым, Крымский мост, Новые регионы, Херсонская область, ДНР, Владимир Сальдо, Минтранс, Эксклюзив, Новости

Как добраться в Крым на автомобиле через новые регионы: маршрут, автозаправки, телефоны

04:05 20.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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В связи с терактом на Крымском мосту власти внесли изменения в маршруты по направлению в Крым. О том, как добраться до полуострова на личном автотранспорте - в материале издания Украина.ру
Через Крымский мост
С 18 июля на Крымском мосту по направлению Тамань-Керчь организовано движение в реверсивном режиме.
На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. В Минтранспорта Крыма рекомендуют проезжающим Крымский мост упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.
По Крымскому мосту допускаются к проезду только легковые автомобили. Грузовой транспорт, а также рейсовые и экскурсионные автобусы направляются на Керченскую паромную переправу.
Как вести себя на пунктах пропуска
− открыть двери машины, капот, багажник, опустить окна;
− достать и открыть все сумки, запаску и коврики;
− при необходимости пронести сумки через сканер.
Днище и колесные арки автомобиля осматриваются в обязательном порядке.
Альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы РФ
В Крым на машине можно добраться через Донецкую Народную Республику, Херсонскую и Запорожскую области.
Альтернативный сухопутный маршрут: Ростов-на-Дону – Таганрог – АПП "Весёло-Вознесенка" - Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Новоалексеевка – АПП "Джанкой" / "Чонгар" - Джанкой
Автомобилистам нужно свернуть с трассы М-4 в Ростовской области и выехать на трассу А-280 "Ростов-на-Дону - Таганрог". На въезде в Донецкую Народную Республику расположен пункт пропуска "Весёло-Вознесенка". В Минтрансе ДНР заявили об отсутствии заторов на этом пункте пропуска.
На протяжении дороги от АПП "Весёло-Вознесенка" до Мариуполя работают минимум три АЗС, далее до Мелитополя - ещё шесть, до пункта пропуска "Джанкой" - ещё минимум три автозаправки.
Въезд на территорию Крыма осуществляется через пункты пропуска "Джанкой", "Армянск", "Чаплинка" и "Каланчак".
© Минтранс ДНР телеграм-каналАльтернативный маршрут проезда в Крым
Альтернативный маршрут проезда в Крым
© Минтранс ДНР телеграм-канал
Альтернативный маршрут проезда в Крым
Какие документы нужно иметь при себе
  • паспорт,
  • свидетельство о рождении (для детей),
  • документы на машину.
Безопасность при движении по территории новых регионов
Главы Херсонской области и ДНР заявили, что безопасность обеспечивают Вооруженные силы России. На территории Херсонской и Запорожской областей, ДНР в тех районах, где пролегает транзитная дорога, упразднён комендантский час.
Работают автозаправки, заведения общепита, гостиницы.
Протяженность маршрута
Протяженность маршрута из Ростовской области до АПП "Джанкой" составляет около 400 км. Время в пути составит 5-6 часов, состояние дороги – новый асфальт.
На автозаправках можно рассчитаться банковской картой МИР, но лучше иметь с собой наличные деньги.
В Минтранспорта Крыма порекомендовали скачать оффлайн дорожные карты, так как мобильный интернет есть не на всём протяжении маршрута. Работают все материковые сотовые операторы, иногда необходимо выбрать сеть вручную в настройках телефона.
Власти новых регионов заявили о хорошем состоянии дорог и наличии всего необходимого на протяжении маршрута.
Пункты отдыха для автомобилистов
Госавтоинспекция Запорожской области разместила информацию о рекомендуемых местах для отдыха с точными координатами.
В Министерстве транспорта Запорожской области указали пункты отдыха на трассах М-14 и М-18.
В Министерстве промышленности и торговли Херсонской области сообщили координаты АЗС и общепитов.
© Министерство промышленности и торговли Херсонской области Телеграм-каналИнформация об объектах общепита и АЗС от пункта пропуска "Чонгар" до границы с Запорожской областью
Информация об объектах общепита и АЗС от пункта пропуска Чонгар до границы с Запорожской областью
© Министерство промышленности и торговли Херсонской области Телеграм-канал
Информация об объектах общепита и АЗС от пункта пропуска "Чонгар" до границы с Запорожской областью
Номера телефонов для водителей, следующих в Крым по альтернативному маршруту
Донецкая Народная Республика:
МВД: +7 (949) 302-56-66, +7 (949) 303-47-17, +7 (856) 335-40-20.
ГИБДД МВД: +7 (949) 361-73-78
Херсонская область:
ГИБДД ГУ МВД: +7 (990) 101-42-25.
Ростовская область:
Круглосуточная телефонная линия для помощи туристам: +7 (804) 333-32-31.
Почему ограничено движение по Крымскому мосту
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строители восстановят Крымский мост к осени. Он добавил, что двустороннее автомобильное движение по одной части моста планируют запустить к 15 сентября, по другой - к 1 ноября.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
18 июля, 04:52
Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мостуВ Киеве обеспокоены возможным и неизбежным ответом России на очередную атаку на Крымский мост. Каким может быть этот ответ, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, единственным действенным методом борьбы с террористами являются "персональные и совсем негуманные методы"
 
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