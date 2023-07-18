"Чем ужаснее ложь, тем проще в неё поверить". В Собвезе ООН назвали виновных в трагедии на Украине - 18.07.2023 Украина.ру
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"Чем ужаснее ложь, тем проще в неё поверить". В Собвезе ООН назвали виновных в трагедии на Украине
"Чем ужаснее ложь, тем проще в неё поверить". В Собвезе ООН назвали виновных в трагедии на Украине - 18.07.2023 Украина.ру
"Чем ужаснее ложь, тем проще в неё поверить". В Собвезе ООН назвали виновных в трагедии на Украине
В понедельник, 17 июля, в Совете Безопасности ООН состоялось очередное заседание по украинской тематике, но от всех предыдущих оно отличалось широкой представительностью
2023-07-18T15:27
2023-07-18T15:56
эксклюзив
россия (рф)
совбез оон
украина
спецоперация
оружие
запорожская аэс
зерновая сделка
mh17
крымский мост
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Для участия в мероприятии в Нью-Йорк специально прибыли главы МИД ряда государств, в том числе Польши, Венгрии, Великобритании и, конечно, самой Украины. Однако первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил принципиальное несогласие с таким подходом.«В нарушение сложившейся практики британское председательство единолично приняло решение предоставить возможность выступить 8 государствам — членам ЕС и НАТО и их ближайшим союзникам, а также представителю самого ЕС. Это притом что по устоявшейся практике в заседаниях по Украине по правилу 37 участвуют не более 3 стран. Очевидно, что сегодняшние участники, руководствующиеся натовской дисциплиной, никакой добавленной стоимости дискуссии не принесут», — заявил Полянский.Всё началось даже раньше МайданаПользуясь присутствием западных министров, дипломат остановился на том, к чему привели действия их стран в контексте украинского кризиса. Первопричиной нынешней трагедии стал антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году, спровоцированный США и их союзниками, и с тех пор у власти на Украине стоят люди, которые руководствуются отнюдь не национальными интересами. В угоду западным установкам они отказались от мира и добрососедства с Россией, недискриминационного подхода ко всем проживающим на Украине национальностям, «стали семимильными шагами продвигать махровый национализм и обелять нацистских военных преступников», подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН. В конечном итоге украинское руководство довело ситуацию до военного противостояния с Россией. После окончательного отказа Украины и её западных покровителей от выполнения Минских соглашений, которые все эти годы были всего лишь ширмой для подготовки к войне с Россией, Москве не осталось ничего иного, кроме как прийти на помощь уничтожаемым Киевом женщинам, детям и старикам.«Для всех тех, кто способен на неангажированный анализ, совершенно очевидно, что никакого выбора у нас не было и "часовой механизм", который сдетонировал 24 февраля 2022 года, был заложен Западом как минимум в 2014 году, а на самом деле ещё раньше», — подчеркнул Полянский.Отдельно он остановился на роли в украинском кризисе Великобритании, которая выполняла роль председателя заседания. Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в ходе своего выступления призвал президента РФ Владимира Путина немедленно вывести войска из Украины и разблокировать Чёрное море для судоходства, заверяя, что Украина и весь мир хотят мира.«В апреле 2022 года Украина отвергла уже парафированный своими переговорщиками мирный план урегулирования кризиса, подразумевавший в том числе международные гарантии безопасности. Произошло это, как мы все сегодня хорошо знаем, при прямом участии Великобритании, тогдашнее руководство которой убедило лидера киевского режима, что при поддержке Запада Украина сможет одержать победу над Россией. Тогда по-настоящему и началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца, а Украина, по сути, превратилась в нанятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем частную военную компанию. А чтобы пути назад у украинской власти не было, после отвода российских войск от Киева в качестве жеста доброй воли на фоне парафирования в Стамбуле проекта мирных договорённостей, была организована омерзительная по сути и топорная по исполнению провокация в Буче. Как считают многие эксперты, прямую роль в её организации сыграли британские спецслужбы. Провокация в Буче задала необходимую дымовую завесу, прикрываясь которой украинское руководство вместо мира решило выбрать путь на вооружённое противостояние с Россией», — заявил Полянский.К тому же именно Великобритания как председатель Совета Безопасности ООН в апреле 2022-го «за счёт нечистоплотных процедурных манёвров» не дала российской делегации провести запрошенное внеочередное заседание в связи с этой провокацией.Ценой решения о наращивании поставок западного оружия стали сотни тысяч погибших и искалеченных молодых украинцев, которых власти бросают в мясорубку на фронте, тщетно пытаясь доказать западным кураторам способность побеждать. За это время Украина уже потеряла несколько армий и фактически лишилась собственного оружия, отметил Полянский.Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд не согласилась с тем, что война на Украине продолжается из-за помощи Вашингтона. Она утверждает, что поддержка в сфере безопасности со стороны США и более 50 других стран, в том числе поставки вооружений, предназначена для самообороны Украины.Однако многие атаки, в результате которых разрушаются объекты гражданской инфраструктуры и страдают мирные жители, совершаются ВСУ именно вооружениями западного производства, дальнего радиуса действия в том числе.По данным Управления Верховного комиссара по правам человека, с начала конфликта убито 9287 мирных жителей (включая 537 детей), 16 384 ранено, и это только подтверждённые данные — фактическое число жертв, вероятно, значительно выше, сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. На сегодняшний день более 6,3 млн украинцев стали беженцами, а 5,1 млн — внутренними переселенцами. По её словам, большинство вынужденных переселенцев хотели бы вернуться домой, но ситуация пока не позволяет им это сделать, особенно учитывая тот факт, что Украина превратилась в одну из самых заминированных стран в мире.А в дальнейшем ситуация может только усугубиться, учитывая начало поставок Соединёнными Штатами Киеву кассетных боеприпасов, которые могут сдетонировать не сразу, а спустя десятилетия и убить или покалечить гражданское население.Переговоры или ядерная катастрофаУкраинский кризис затягивается и приобретает всё более сложный, комплексный характер, растёт уровень опасности, жестокости и непредсказуемости, подчеркнул заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. В связи с этим международное сообщество должно работать сообща над тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.«Мы должны наращивать усилия по содействию мирным переговорам. Военными средствами не урегулировать украинский кризис, продолжение конфликта лишь принесёт ещё больше страданий мирным гражданам. Как бы долго этот кризис ни длился, в конечном итоге он будет урегулирован политическими средствами. Рациональные, разумные голоса в поддержку возобновления переговоров звучат всё сильнее и сильнее: развивающиеся страны из Азии, Африки и Латинской Америки выдвинули мирные предложения», — сказал китайский дипломат.С тем, что разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров, полностью согласен и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.«Мы часто слышим, что условия и обстоятельства для этого пока не сложились, однако условия для того, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическим путём, день ото дня становятся всё хуже», — подчеркнул он, выступая в Совете Безопасности ООН.Призывы к мирному решению украинского конфликта поддерживают далеко не все западные страны, но Венгрия намерена и дальше придерживаться этой линии, хотя подвергается нападкам за свою позицию, заверил Сийярто. Без сохранения каналов связи с Россией урегулирование ситуации невозможно. Министр отдельно поблагодарил Папу Римского Франциска, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидеров африканских стран за их миротворческие усилия.«Ситуация в области международной безопасности сейчас самая плохая за последние 80 лет. Всё чаще мы слышим упоминания о ядерном потенциале, и вероятность того, что разразится Третья мировая война, сейчас высока как никогда раньше», — предупредил глава МИД Венгрии.Приложить все усилия для того, чтобы украинский конфликт не перерос в ядерный кризис, призвал и Гэн Шуан, а ведь совсем рядом с Запорожской АЭС раздаются взрывы, что вызывает глубокую тревогу.Любая угроза применения ядерного оружия, а также угроза безопасности атомных электростанций совершенно неприемлема, подчеркнула Розмари Дикарло. И в этом контексте напомнила о рисках, которым подвергается Запорожская АЭС, в последние дни эксперты МАГАТЭ слышали череду взрывов в районе атомной электростанции — это явное напоминание о потенциальных рисках ядерной безопасности, которые угрожают объекту в ходе военного конфликта.Территорией Украины провокации Киева и Запада не ограничиваютсяРоссии ещё предстоит разобраться, в какой степени западные спецслужбы, в частности британские, причастны к другому теракту Украины — подрыву на Крымском мосту в ночь с 16 на 17 июля, слишком многое на это указывает, отметил Полянский.«Все приведённые мною факты указывают на то, что нет таких преступлений, на которые не готов пойти Запад для сохранения своей гегемонии в мировых делах. Чтобы, как выразился господин Боррель, любой ценой сохранился цветущий сад, а все остальные продолжали жить в джунглях. И нет таких принципов, через которые вы не готовы ради этого перешагнуть. Я говорю это для того, чтобы у вас не осталось никаких иллюзий в том, что ваши правительства несут не меньшую, а может быть, и большую ответственность за происходящее на Украине, чем режим Зеленского. И сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, ваши действия выдают вас с головой», — заявил он.Заседание Совета Безопасности ООН проходило в годовщину катастрофы лайнера МН-17 Malaysia Airlines, летевшего из Нидерландов в Малайзию, в районе села Грабово Донецкой области, о которой никто из участников заседания не вспомнил. Это событие, по словам Полянского, напрямую повлияло на внутриукраинский кризис, заставив донбасских ополченцев, владевших военной инициативой, остановиться в ожидании неминуемого, как тогда казалось, осуждения Украины за совершенный теракт.Однако никакого независимого международного расследования, как предписывала резолюции Совета Безопасности ООН 2166, проведено не было, а расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов и Совместной следственной группы были нацелены не на установление истины, а на подгонку под версию о причастности к трагедии России. Колоссальный объём информации, имевшей большое значение для установления истинных причин авиакатастрофы, предоставленный российской стороной, не учли ни следствие, ни окружной суд Гааги — они отдали предпочтение сведениям украинских спецслужб из сомнительных источников в соцсетях, явно отредактированным фотографиям и видеоматериалам. Пролить свет на произошедшее могли бы спутниковые снимки США, однако американские власти отказались их предоставить.«По сути, катастрофа МН-17 стала не чем иным, как ключевым элементом лживой и бездоказательной антироссийской кампании, которую позднее дополнили отравления Скрипалей и Навального, а также провокация в Буче. Как известно, чем ужаснее ложь, тем проще в неё поверить — именно этот принцип поставили во главу угла наши западные оппоненты во всех этих случаях», – заявил Полянский.Зерновой сделке конецНе оставили без внимания и ключевое событие дня грядущего Россия отказалась продлевать с 18 июля действие зерновой сделки, которая, как констатировал президент РФ, целый год была «игрой в одни ворота». Проблемы, с которыми сталкиваются российские экономоператоры, так и остались нерешёнными, в то же время с Украины зерно вывозили стабильно. Причём до наименее развитых государств, на помощь которым изначально и была рассчитана сделка, дошло менее 3% зерновых, а на страны с высоким и выше среднего уровнем доходов пришлось 90% экспорта кормовой кукурузы и 60% фуражной пшеницы.«Поскольку эти факты слишком неприятны и говорят сами за себя, черноморская инициатива была без лишнего шума попросту переформатирована из гуманитарной в коммерческую. &lt;...&gt; А киевский режим ещё и не брезгует под прикрытием открытого морского гумкоридора совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов», — подчеркнул Полянский.Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключал, что теракт на Крымском мосту был совершён под прикрытием зернового коридора безопасности — гуманитарный коридор регулярно использовал для террористических атак киевского режима: в октябре, в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру.«Хотелось бы подчеркнуть важность бесперебойных поставок продовольствия, особенно в уязвимые районы мира, где дефицит продуктов питания может легко привести к проблемам в области безопасности. Эти проблемы могут поначалу носить местный характер, но потом они могут перекинуться на другие районы и станут глобальными. Это также создаёт питательную среду для возникновения террористической угрозы», — предупредил Сийярто.С выходом России зерновая сделка прекращает функционировать, поскольку происходит отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле. Москва будет готова рассмотреть возможность восстановления сделки только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений от Запада.Полянский отдал должное усилиям команды генерального секретаря ООН, до последнего пытавшейся убедить западные страны выполнить обязательства перед Россией, однако ничего, кроме откровенного очковтирательства, из этого не вышло.
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Евгения Кондакова
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эксклюзив, россия (рф), совбез оон, украина, спецоперация, оружие, запорожская аэс, зерновая сделка, mh17, крымский мост, зарубежье
Эксклюзив, Россия (РФ), Совбез ООН, Украина, Спецоперация, оружие, Запорожская АЭС, зерновая сделка, MH17, Крымский мост, Зарубежье

"Чем ужаснее ложь, тем проще в неё поверить". В Собвезе ООН назвали виновных в трагедии на Украине

15:27 18.07.2023 (обновлено: 15:56 18.07.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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В понедельник, 17 июля, в Совете Безопасности ООН состоялось очередное заседание по украинской тематике, но от всех предыдущих оно отличалось широкой представительностью
Для участия в мероприятии в Нью-Йорк специально прибыли главы МИД ряда государств, в том числе Польши, Венгрии, Великобритании и, конечно, самой Украины.
Однако первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил принципиальное несогласие с таким подходом.
«В нарушение сложившейся практики британское председательство единолично приняло решение предоставить возможность выступить 8 государствам — членам ЕС и НАТО и их ближайшим союзникам, а также представителю самого ЕС.
Это притом что по устоявшейся практике в заседаниях по Украине по правилу 37 участвуют не более 3 стран. Очевидно, что сегодняшние участники, руководствующиеся натовской дисциплиной, никакой добавленной стоимости дискуссии не принесут», — заявил Полянский.
Всё началось даже раньше Майдана
Пользуясь присутствием западных министров, дипломат остановился на том, к чему привели действия их стран в контексте украинского кризиса.
Первопричиной нынешней трагедии стал антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году, спровоцированный США и их союзниками, и с тех пор у власти на Украине стоят люди, которые руководствуются отнюдь не национальными интересами.
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Вчера, 18:16
"Войну начал Зеленский" - бывший генпрокурор Украины ЛуценкоВооруженный конфликт развернулся из-за президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью украинскому журналисту Максиму Крапивному 17 июля
В угоду западным установкам они отказались от мира и добрососедства с Россией, недискриминационного подхода ко всем проживающим на Украине национальностям, «стали семимильными шагами продвигать махровый национализм и обелять нацистских военных преступников», подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.
В конечном итоге украинское руководство довело ситуацию до военного противостояния с Россией. После окончательного отказа Украины и её западных покровителей от выполнения Минских соглашений, которые все эти годы были всего лишь ширмой для подготовки к войне с Россией, Москве не осталось ничего иного, кроме как прийти на помощь уничтожаемым Киевом женщинам, детям и старикам.
«Для всех тех, кто способен на неангажированный анализ, совершенно очевидно, что никакого выбора у нас не было и "часовой механизм", который сдетонировал 24 февраля 2022 года, был заложен Западом как минимум в 2014 году, а на самом деле ещё раньше», — подчеркнул Полянский.
Отдельно он остановился на роли в украинском кризисе Великобритании, которая выполняла роль председателя заседания. Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в ходе своего выступления призвал президента РФ Владимира Путина немедленно вывести войска из Украины и разблокировать Чёрное море для судоходства, заверяя, что Украина и весь мир хотят мира.
«В апреле 2022 года Украина отвергла уже парафированный своими переговорщиками мирный план урегулирования кризиса, подразумевавший в том числе международные гарантии безопасности.
Произошло это, как мы все сегодня хорошо знаем, при прямом участии Великобритании, тогдашнее руководство которой убедило лидера киевского режима, что при поддержке Запада Украина сможет одержать победу над Россией.
Тогда по-настоящему и началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца, а Украина, по сути, превратилась в нанятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем частную военную компанию.
А чтобы пути назад у украинской власти не было, после отвода российских войск от Киева в качестве жеста доброй воли на фоне парафирования в Стамбуле проекта мирных договорённостей, была организована омерзительная по сути и топорная по исполнению провокация в Буче.
Как считают многие эксперты, прямую роль в её организации сыграли британские спецслужбы. Провокация в Буче задала необходимую дымовую завесу, прикрываясь которой украинское руководство вместо мира решило выбрать путь на вооружённое противостояние с Россией», — заявил Полянский.
К тому же именно Великобритания как председатель Совета Безопасности ООН в апреле 2022-го «за счёт нечистоплотных процедурных манёвров» не дала российской делегации провести запрошенное внеочередное заседание в связи с этой провокацией.
Ценой решения о наращивании поставок западного оружия стали сотни тысяч погибших и искалеченных молодых украинцев, которых власти бросают в мясорубку на фронте, тщетно пытаясь доказать западным кураторам способность побеждать. За это время Украина уже потеряла несколько армий и фактически лишилась собственного оружия, отметил Полянский.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд не согласилась с тем, что война на Украине продолжается из-за помощи Вашингтона. Она утверждает, что поддержка в сфере безопасности со стороны США и более 50 других стран, в том числе поставки вооружений, предназначена для самообороны Украины.
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
11 июля, 15:05
"США и НАТО проигрывают на Украине". Почему невозможна победа ЗеленскогоЧем дольше длится наступление ВСУ, тем сильнее разочаровывается Запад. Причём об этом уже говорят прямым текстом
Однако многие атаки, в результате которых разрушаются объекты гражданской инфраструктуры и страдают мирные жители, совершаются ВСУ именно вооружениями западного производства, дальнего радиуса действия в том числе.
По данным Управления Верховного комиссара по правам человека, с начала конфликта убито 9287 мирных жителей (включая 537 детей), 16 384 ранено, и это только подтверждённые данные — фактическое число жертв, вероятно, значительно выше, сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
На сегодняшний день более 6,3 млн украинцев стали беженцами, а 5,1 млн — внутренними переселенцами. По её словам, большинство вынужденных переселенцев хотели бы вернуться домой, но ситуация пока не позволяет им это сделать, особенно учитывая тот факт, что Украина превратилась в одну из самых заминированных стран в мире.
А в дальнейшем ситуация может только усугубиться, учитывая начало поставок Соединёнными Штатами Киеву кассетных боеприпасов, которые могут сдетонировать не сразу, а спустя десятилетия и убить или покалечить гражданское население.
Переговоры или ядерная катастрофа
Украинский кризис затягивается и приобретает всё более сложный, комплексный характер, растёт уровень опасности, жестокости и непредсказуемости, подчеркнул заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.
В связи с этим международное сообщество должно работать сообща над тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.
«Мы должны наращивать усилия по содействию мирным переговорам. Военными средствами не урегулировать украинский кризис, продолжение конфликта лишь принесёт ещё больше страданий мирным гражданам.
Как бы долго этот кризис ни длился, в конечном итоге он будет урегулирован политическими средствами. Рациональные, разумные голоса в поддержку возобновления переговоров звучат всё сильнее и сильнее: развивающиеся страны из Азии, Африки и Латинской Америки выдвинули мирные предложения», — сказал китайский дипломат.
С тем, что разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров, полностью согласен и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Мы часто слышим, что условия и обстоятельства для этого пока не сложились, однако условия для того, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическим путём, день ото дня становятся всё хуже», — подчеркнул он, выступая в Совете Безопасности ООН.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
6 июля, 13:51
Европа готова к переговорам, а Зеленский занял крайнюю позицию - ЛукашенкоВ Европе готовы к переговорам по Украине, а президент Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию – воевать до полного возврата территорий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили корреспонденты БЕЛТА
Призывы к мирному решению украинского конфликта поддерживают далеко не все западные страны, но Венгрия намерена и дальше придерживаться этой линии, хотя подвергается нападкам за свою позицию, заверил Сийярто. Без сохранения каналов связи с Россией урегулирование ситуации невозможно.
Министр отдельно поблагодарил Папу Римского Франциска, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидеров африканских стран за их миротворческие усилия.
«Ситуация в области международной безопасности сейчас самая плохая за последние 80 лет. Всё чаще мы слышим упоминания о ядерном потенциале, и вероятность того, что разразится Третья мировая война, сейчас высока как никогда раньше», — предупредил глава МИД Венгрии.
Приложить все усилия для того, чтобы украинский конфликт не перерос в ядерный кризис, призвал и Гэн Шуан, а ведь совсем рядом с Запорожской АЭС раздаются взрывы, что вызывает глубокую тревогу.
Любая угроза применения ядерного оружия, а также угроза безопасности атомных электростанций совершенно неприемлема, подчеркнула Розмари Дикарло. И в этом контексте напомнила о рисках, которым подвергается Запорожская АЭС, в последние дни эксперты МАГАТЭ слышали череду взрывов в районе атомной электростанции — это явное напоминание о потенциальных рисках ядерной безопасности, которые угрожают объекту в ходе военного конфликта.
Территорией Украины провокации Киева и Запада не ограничиваются
России ещё предстоит разобраться, в какой степени западные спецслужбы, в частности британские, причастны к другому теракту Украины — подрыву на Крымском мосту в ночь с 16 на 17 июля, слишком многое на это указывает, отметил Полянский.
«Все приведённые мною факты указывают на то, что нет таких преступлений, на которые не готов пойти Запад для сохранения своей гегемонии в мировых делах. Чтобы, как выразился господин Боррель, любой ценой сохранился цветущий сад, а все остальные продолжали жить в джунглях. И нет таких принципов, через которые вы не готовы ради этого перешагнуть.
Я говорю это для того, чтобы у вас не осталось никаких иллюзий в том, что ваши правительства несут не меньшую, а может быть, и большую ответственность за происходящее на Украине, чем режим Зеленского. И сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, ваши действия выдают вас с головой», — заявил он.
- РИА Новости, 1920, 11.06.2020
11 июня 2020, 13:06
«Доказательств не требуется»: прокуратура Нидерландов выгораживает Украину в деле MH17Нидерландские следователи признают, что ответить на ключевые вопросы об обстоятельствах крушения лайнера в Донецкой области 17 июля 2014 года не могут. А копать глубже они, похоже, не намерены, поскольку это может разрушить версию о непричастности украинских силовиков к атаке MH17
Заседание Совета Безопасности ООН проходило в годовщину катастрофы лайнера МН-17 Malaysia Airlines, летевшего из Нидерландов в Малайзию, в районе села Грабово Донецкой области, о которой никто из участников заседания не вспомнил.
Это событие, по словам Полянского, напрямую повлияло на внутриукраинский кризис, заставив донбасских ополченцев, владевших военной инициативой, остановиться в ожидании неминуемого, как тогда казалось, осуждения Украины за совершенный теракт.
Однако никакого независимого международного расследования, как предписывала резолюции Совета Безопасности ООН 2166, проведено не было, а расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов и Совместной следственной группы были нацелены не на установление истины, а на подгонку под версию о причастности к трагедии России.
Колоссальный объём информации, имевшей большое значение для установления истинных причин авиакатастрофы, предоставленный российской стороной, не учли ни следствие, ни окружной суд Гааги — они отдали предпочтение сведениям украинских спецслужб из сомнительных источников в соцсетях, явно отредактированным фотографиям и видеоматериалам.
Пролить свет на произошедшее могли бы спутниковые снимки США, однако американские власти отказались их предоставить.
«По сути, катастрофа МН-17 стала не чем иным, как ключевым элементом лживой и бездоказательной антироссийской кампании, которую позднее дополнили отравления Скрипалей и Навального, а также провокация в Буче. Как известно, чем ужаснее ложь, тем проще в неё поверить — именно этот принцип поставили во главу угла наши западные оппоненты во всех этих случаях», – заявил Полянский.
Зерновой сделке конец
Не оставили без внимания и ключевое событие дня грядущего Россия отказалась продлевать с 18 июля действие зерновой сделки, которая, как констатировал президент РФ, целый год была «игрой в одни ворота».
Проблемы, с которыми сталкиваются российские экономоператоры, так и остались нерешёнными, в то же время с Украины зерно вывозили стабильно. Причём до наименее развитых государств, на помощь которым изначально и была рассчитана сделка, дошло менее 3% зерновых, а на страны с высоким и выше среднего уровнем доходов пришлось 90% экспорта кормовой кукурузы и 60% фуражной пшеницы.
«Поскольку эти факты слишком неприятны и говорят сами за себя, черноморская инициатива была без лишнего шума попросту переформатирована из гуманитарной в коммерческую.
<...> А киевский режим ещё и не брезгует под прикрытием открытого морского гумкоридора совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов», — подчеркнул Полянский.
Владимир Евсеев интервью
05:05
Владимир Евсеев: После прекращения зерновой сделки Россия растащит резервы ВСУ и окружит их в двух местахПо мере того, как ситуация для Украины будет становиться все хуже и хуже, вероятность терактов в любом российском регионе будет только увеличиваться. Поэтому было бы целесообразно рассмотреть закрытие Крымского моста боновыми заграждениями со стороны Черного моря.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключал, что теракт на Крымском мосту был совершён под прикрытием зернового коридора безопасности — гуманитарный коридор регулярно использовал для террористических атак киевского режима: в октябре, в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру.
«Хотелось бы подчеркнуть важность бесперебойных поставок продовольствия, особенно в уязвимые районы мира, где дефицит продуктов питания может легко привести к проблемам в области безопасности.
Эти проблемы могут поначалу носить местный характер, но потом они могут перекинуться на другие районы и станут глобальными. Это также создаёт питательную среду для возникновения террористической угрозы», — предупредил Сийярто.
С выходом России зерновая сделка прекращает функционировать, поскольку происходит отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле.
Москва будет готова рассмотреть возможность восстановления сделки только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений от Запада.
Полянский отдал должное усилиям команды генерального секретаря ООН, до последнего пытавшейся убедить западные страны выполнить обязательства перед Россией, однако ничего, кроме откровенного очковтирательства, из этого не вышло.
 
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