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Что нам нужно для победы: военкор Кашеварова выступила с предложениями к Госдуме. Видео
Что нам нужно для победы: военкор Кашеварова выступила с предложениями к Госдуме. Видео - 17.07.2023 Украина.ру
Что нам нужно для победы: военкор Кашеварова выступила с предложениями к Госдуме. Видео
Военкор Анастасия Кашеварова рассказала о том, какие проблемы сейчас наиболее актуальны у военных в зоне спецоперации и требуют вмешательства законодательной... Украина.ру, 17.07.2023
2023-07-17T15:19
2023-07-17T15:19
2023-07-17T15:19
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
военкор
проблемы
мятеж
солдаты
осужденные
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Военкор Анастасия Кашеварова рассказала о том, какие проблемы сейчас наиболее актуальны у военных в зоне спецоперации и требуют вмешательства законодательной власти. По ее словам, попытки решить их непублично не увенчались успехом, теперь нужно бить в набат для того, чтобы защитить наших солдат.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия (рф), украина, сво, всу, военкор, проблемы, мятеж, солдаты, осужденные, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, военкор, проблемы, мятеж, солдаты, осужденные
Что нам нужно для победы: военкор Кашеварова выступила с предложениями к Госдуме. Видео
Военкор Анастасия Кашеварова рассказала о том, какие проблемы сейчас наиболее актуальны у военных в зоне спецоперации и требуют вмешательства законодательной власти. По ее словам, попытки решить их непублично не увенчались успехом, теперь нужно бить в набат для того, чтобы защитить наших солдат.