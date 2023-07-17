https://ukraina.ru/20230717/1048067463.html

Что нам нужно для победы: военкор Кашеварова выступила с предложениями к Госдуме. Видео

Что нам нужно для победы: военкор Кашеварова выступила с предложениями к Госдуме. Видео - 17.07.2023 Украина.ру

Что нам нужно для победы: военкор Кашеварова выступила с предложениями к Госдуме. Видео

Военкор Анастасия Кашеварова рассказала о том, какие проблемы сейчас наиболее актуальны у военных в зоне спецоперации и требуют вмешательства законодательной... Украина.ру, 17.07.2023

2023-07-17T15:19

2023-07-17T15:19

2023-07-17T15:19

видео

россия (рф)

украина

сво

всу

военкор

проблемы

мятеж

солдаты

осужденные

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Военкор Анастасия Кашеварова рассказала о том, какие проблемы сейчас наиболее актуальны у военных в зоне спецоперации и требуют вмешательства законодательной власти. По ее словам, попытки решить их непублично не увенчались успехом, теперь нужно бить в набат для того, чтобы защитить наших солдат.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия (рф), украина, сво, всу, военкор, проблемы, мятеж, солдаты, осужденные, видео