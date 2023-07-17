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В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы
В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы - 17.07.2023 Украина.ру
В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы
После теракта на Крымском мосту возобновлена работа Керченской переправы, сообщили в пресс-службе Минтранса 17 июля
2023-07-17T12:56
2023-07-17T12:56
2023-07-17T12:56
новости
керчь
крымский мост
теракт
транспорт
паромы
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Керченская паромная переправа возобновила свою работу в 10 утра, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ. Всего для пассажирских перевозок на Керченской переправе задействовано 5 паромов и 2 десантных корабля Военно-морского флота России.Ранее в Минтрансе сообщили, что после приостановки движения первый поезд из Москвы проследовал по Крымскому мосту в Симферополь. Сотрудники ведомства предпринимают срочные меры для восстановления графика движения составов на Крымском полуострове.Сообщается, что по заявке администрации Краснодарского края для сообщения с Крымским полуостровом будут запущены дополнительные пригородные поезда:Туристы, которые едут в Крым на личном транспорте, могут пересесть на поезд и временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская.После теракта на Крымском мосту несколько поездов "Таврия" следуют с задержкой по обоим направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 17 июля.В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.Сообщается, что все пункты пропуска на севере Крыма (Армянск, Джанкой и Перекоп) работают в обычном режиме. Крымчанам и гостям полуострова рекомендовано воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным автомобильным маршрутом через новые регионы.В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Следователи устанавливают личности причастных к ЧП, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
https://ukraina.ru/20230717/1048057987.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, керчь, крымский мост, теракт, транспорт, паромы
Новости, Керчь, Крымский мост, теракт, транспорт, паромы
В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы
После теракта на Крымском мосту возобновлена работа Керченской переправы, сообщили в пресс-службе Минтранса 17 июля
Керченская паромная переправа возобновила свою работу в 10 утра, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ. Всего для пассажирских перевозок на Керченской переправе задействовано 5 паромов и 2 десантных корабля Военно-морского флота России.
Ранее в Минтрансе сообщили, что после приостановки движения первый поезд из Москвы проследовал по Крымскому мосту в Симферополь. Сотрудники ведомства предпринимают срочные меры для восстановления графика движения составов на Крымском полуострове.
Сообщается, что по заявке администрации Краснодарского края для сообщения с Крымским полуостровом будут запущены дополнительные пригородные поезда:
—№ 6805/6806 Анапа (отправление в 12:30) – Тамань (13:58) – Керчь (14:38);
—№ 6807/6808 Керчь (отправление в 14:53) – Тамань (15:33) – Анапа (17:00).
Туристы, которые едут в Крым на личном транспорте, могут пересесть на поезд и временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская.
После теракта на Крымском мосту несколько поездов "Таврия" следуют с задержкой по обоим направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 17 июля.
В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.
Сообщается, что все пункты пропуска на севере Крыма (Армянск, Джанкой и Перекоп) работают в обычном режиме. Крымчанам и гостям полуострова рекомендовано воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным автомобильным маршрутом через новые регионы.
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Следователи устанавливают личности причастных к ЧП, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.