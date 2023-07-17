В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы - 17.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230717/1048060781.html
В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы
В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы - 17.07.2023 Украина.ру
В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы
После теракта на Крымском мосту возобновлена работа Керченской переправы, сообщили в пресс-службе Минтранса 17 июля
2023-07-17T12:56
2023-07-17T12:56
новости
керчь
крымский мост
теракт
транспорт
паромы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101876/11/1018761177_0:0:2371:1335_1920x0_80_0_0_bf8f5c10dccd697d14027ac9238c44ed.jpg
Керченская паромная переправа возобновила свою работу в 10 утра, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ. Всего для пассажирских перевозок на Керченской переправе задействовано 5 паромов и 2 десантных корабля Военно-морского флота России.Ранее в Минтрансе сообщили, что после приостановки движения первый поезд из Москвы проследовал по Крымскому мосту в Симферополь. Сотрудники ведомства предпринимают срочные меры для восстановления графика движения составов на Крымском полуострове.Сообщается, что по заявке администрации Краснодарского края для сообщения с Крымским полуостровом будут запущены дополнительные пригородные поезда:Туристы, которые едут в Крым на личном транспорте, могут пересесть на поезд и временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская.После теракта на Крымском мосту несколько поездов "Таврия" следуют с задержкой по обоим направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 17 июля.В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.Сообщается, что все пункты пропуска на севере Крыма (Армянск, Джанкой и Перекоп) работают в обычном режиме. Крымчанам и гостям полуострова рекомендовано воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным автомобильным маршрутом через новые регионы.В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Следователи устанавливают личности причастных к ЧП, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
https://ukraina.ru/20230717/1048057987.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101876/11/1018761177_216:0:2371:1616_1920x0_80_0_0_d34d25fcf93f9afd1f95750494524526.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, керчь, крымский мост, теракт, транспорт, паромы
Новости, Керчь, Крымский мост, теракт, транспорт, паромы

В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы

12:56 17.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
После теракта на Крымском мосту возобновлена работа Керченской переправы, сообщили в пресс-службе Минтранса 17 июля
Керченская паромная переправа возобновила свою работу в 10 утра, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ. Всего для пассажирских перевозок на Керченской переправе задействовано 5 паромов и 2 десантных корабля Военно-морского флота России.
Ранее в Минтрансе сообщили, что после приостановки движения первый поезд из Москвы проследовал по Крымскому мосту в Симферополь. Сотрудники ведомства предпринимают срочные меры для восстановления графика движения составов на Крымском полуострове.
Сообщается, что по заявке администрации Краснодарского края для сообщения с Крымским полуостровом будут запущены дополнительные пригородные поезда:
  • № 6805/6806 Анапа (отправление в 12:30) – Тамань (13:58) – Керчь (14:38);
  • № 6807/6808 Керчь (отправление в 14:53) – Тамань (15:33) – Анапа (17:00).
Туристы, которые едут в Крым на личном транспорте, могут пересесть на поезд и временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская.
После теракта на Крымском мосту несколько поездов "Таврия" следуют с задержкой по обоим направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 17 июля.
В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.
Сообщается, что все пункты пропуска на севере Крыма (Армянск, Джанкой и Перекоп) работают в обычном режиме. Крымчанам и гостям полуострова рекомендовано воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным автомобильным маршрутом через новые регионы.
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Следователи устанавливают личности причастных к ЧП, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Запуск поездов Таврия между Москвой и Феодосией - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
12:03
Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой После теракта на Крымском мосту несколько поездов "Таврия" следуют с задержкой по обоим направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 17 июля
 
НовостиКерчьКрымский мосттеракттранспортпаромы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона
13:31Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда
13:29Теракт на Крымском мосту: что происходит на полуострове. ФОТО и ВИДЕО
13:29Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку
13:25Подрыв Крымского моста, остановка зерновой сделки. Главное на Украине на 13:00 17 июля
13:08Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мосту
13:07Следственный комитет РФ публикует кадры работы на Крымском мосту
12:56В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы
12:36"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес
12:33В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту - мэр
12:24Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост
12:04"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту
12:03Платон Беседин о теракте на Крымском мосту: Нужен план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времени
12:03Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой
11:48"Отсечь Украину от Чёрного моря". Сенатор Джабаров рассказал, как устранить угрозу Крыму
11:47Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО
11:42Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону
11:41Теракт с жертвами. Что известно о ЧП на Крымском мосту на 11:40
11:26Подоляк прокомментировал теракт на Крымском мосту
11:26Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео
Лента новостейМолния