https://ukraina.ru/20230714/1048010390.html

Порошенко рассыпался в благодарностях перед британским министром обороны

Порошенко рассыпался в благодарностях перед британским министром обороны - 14.07.2023 Украина.ру

Порошенко рассыпался в благодарностях перед британским министром обороны

Бывший президент Украины Петр Порошенко 13 июля в своем телеграм-канале поблагодарил британского министра обороны Бена Уоллеса на фоне скандального поведения нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского

2023-07-14T10:37

2023-07-14T10:37

2023-07-14T10:37

владимир зеленский

петр порошенко

британия

новости

зарубежье

благодарность

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"Я об этом раньше никогда не рассказывал, но сейчас хочу поделиться. Мы были на многих складах, прежде чем подписать контракт на сотни грузовиков. Один из этих составов как раз в Великобритании. Вы не представляете, каким юридическим адом было получить все лицензии, без преград купить и вывезти технику в Украину. Тогда я сконтактировался с министром обороны Британии Беном Уоллесом, который смог ускорить этот процесс. Мы смогли поскорее получить лицензии и перевезти их на Украину", - написал Порошенко.Он добавил также, что благодаря другим странам НАТО у Украины есть контейнеры от боеприпасов, которые она перерабатывает в военные бани.В минувшую среду британский министр обороны жестко поставил на место представителей украинских властей. Он завил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь.В ответ Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.Такое поведение нынешнего президента осудил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он назвал сарказм Зеленского "нездоровым" и указал, что не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть напряжение.Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение к странам НАТО, во время которого 47 раз сказал "спасибо". Зеленский поблагодарил президента Байдена и США. Также он выразил благодарность Литве за организацию саммита. Он поблагодарил за помощь Нидерланды, Данию, Францию и другие страны НАТО.

https://ukraina.ru/20230713/1048002319.html

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владимир зеленский, петр порошенко, британия, новости, зарубежье, благодарность