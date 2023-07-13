Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ - 13.07.2023 Украина.ру
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Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ
Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ - 13.07.2023 Украина.ру
Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ
Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец - официальную резиденцию президента Франции в Париже. Об этом 12 июля сообщило издание Valeurs Actuelles
2023-07-13T10:07
2023-07-13T10:07
палец
письмо
эммануэль макрон
зарубежье
париж
новости
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Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился человеческий палец. Инцидент произошел 9-10 июля, в преддверии национального праздника День взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.От кого это письмо и с какой целью оно было отправлено, не уточняется.Однако отдельно указывается, что палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду.
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палец, письмо, эммануэль макрон, зарубежье, париж, новости
палец, письмо, Эммануэль Макрон, Зарубежье, Париж, Новости

Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ

10:07 13.07.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с Жаком Шираком
Церемония прощания с Жаком Шираком - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец - официальную резиденцию президента Франции в Париже. Об этом 12 июля сообщило издание Valeurs Actuelles
Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился человеческий палец. Инцидент произошел 9-10 июля, в преддверии национального праздника День взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.
От кого это письмо и с какой целью оно было отправлено, не уточняется.
Однако отдельно указывается, что палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду.
4 февраля, 15:05
Заммера Днепра пригрозил отрезать палец русскому писателюГородская администрация Крменок Калужской области направила официальное письмо мэру украинского Днепропетровска (Днепра) Борису Филатову с предложением обменять снесенные в городе памятники на дрова для отопления. В мэрии украинского города 4 февраля опубликовали ответ
 
палецписьмоЭммануэль МакронЗарубежьеПарижНовости
 
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