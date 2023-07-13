Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ
Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец - официальную резиденцию президента Франции в Париже. Об этом 12 июля сообщило издание Valeurs Actuelles
Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился человеческий палец. Инцидент произошел 9-10 июля, в преддверии национального праздника День взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.
От кого это письмо и с какой целью оно было отправлено, не уточняется.
Однако отдельно указывается, что палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду.
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