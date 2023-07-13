https://ukraina.ru/20230713/1047987004.html

Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ

Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ - 13.07.2023 Украина.ру

Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ

Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец - официальную резиденцию президента Франции в Париже. Об этом 12 июля сообщило издание Valeurs Actuelles

2023-07-13T10:07

2023-07-13T10:07

2023-07-13T10:07

палец

письмо

эммануэль макрон

зарубежье

париж

новости

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Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился человеческий палец. Инцидент произошел 9-10 июля, в преддверии национального праздника День взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.От кого это письмо и с какой целью оно было отправлено, не уточняется.Однако отдельно указывается, что палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду.

https://ukraina.ru/20230204/1043259145.html

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палец, письмо, эммануэль макрон, зарубежье, париж, новости