https://ukraina.ru/20230713/1047984543.html

Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров

Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров - 13.07.2023 Украина.ру

Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров

Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом 13 июля заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию lenta.ru

2023-07-13T08:12

2023-07-13T08:12

2023-07-13T08:12

f-16

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ядерное

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"Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие", - заметил он, добавив, то "никакие заверения тут не помогут".Министр пояснил, что в ходе боевых действий российские военные не будут разбираться, "оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет".Министр подчеркнул, что "США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями".Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с журналистами заявил, что Киев надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.

https://ukraina.ru/20230712/1047973839.html

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f-16, украина, ядерное, новости, сергей лавров, россия (рф), запад, зарубежье