Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров - 13.07.2023 Украина.ру
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Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров
Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров - 13.07.2023 Украина.ру
Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров
Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом 13 июля заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию lenta.ru
2023-07-13T08:12
2023-07-13T08:12
f-16
украина
ядерное
новости
сергей лавров
россия (рф)
запад
зарубежье
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"Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие", - заметил он, добавив, то "никакие заверения тут не помогут".Министр пояснил, что в ходе боевых действий российские военные не будут разбираться, "оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет".Министр подчеркнул, что "США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями".Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с журналистами заявил, что Киев надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
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f-16, украина, ядерное, новости, сергей лавров, россия (рф), запад, зарубежье
F-16, Украина, ядерное, Новости, Сергей Лавров, Россия (РФ), Запад, Зарубежье

Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров

08:12 13.07.2023
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом 13 июля заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию lenta.ru
"Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие", - заметил он, добавив, то "никакие заверения тут не помогут".
Министр пояснил, что в ходе боевых действий российские военные не будут разбираться, "оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет".
"Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", - заключил он.
Министр подчеркнул, что "США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями".
Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с журналистами заявил, что Киев надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
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Заголовок открываемого материала
08:28МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ
08:12Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров
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