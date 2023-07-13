https://ukraina.ru/20230713/1047984407.html

Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии

Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии - 13.07.2023 Украина.ру

Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии

Президент Украины Владимир Зеленский своим хамством в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса шантажирует его, потому что многое знает. Об этом 13 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1"

2023-07-13T07:57

2023-07-13T07:57

2023-07-13T07:58

владимир зеленский

помощь

британия

благодарность

зарубежье

хамство

захарова

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"Зеленский нахамил, поиздевался, протроллил британского министра обороны... По большому счету, он всех их шантажирует объемом знаний, которые у него есть. И исходя из этого, он требует все больше и больше", — сказала Захарова.Она добавила, что ответ Зеленского Уоллесу означает, что вся военная кампания и все, что происходит на территории Украины в отношении России и направлено против России, происходит не просто при хороших отношениях Киева и Лондона, и не просто при участии англосаксов, а непосредственно при их глобальном кураторстве.Ранее Уоллес сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.

https://ukraina.ru/20230523/1046481603.html

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владимир зеленский, помощь, британия, благодарность, зарубежье, хамство, захарова