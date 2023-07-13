Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии - 13.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230713/1047984407.html
Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии
Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии - 13.07.2023 Украина.ру
Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии
Президент Украины Владимир Зеленский своим хамством в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса шантажирует его, потому что многое знает. Об этом 13 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1"
2023-07-13T07:57
2023-07-13T07:58
владимир зеленский
помощь
британия
благодарность
зарубежье
хамство
захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_0:104:2758:1655_1920x0_80_0_0_0b6800f1a1aa321739bebcae03db6eb1.jpg
"Зеленский нахамил, поиздевался, протроллил британского министра обороны... По большому счету, он всех их шантажирует объемом знаний, которые у него есть. И исходя из этого, он требует все больше и больше", — сказала Захарова.Она добавила, что ответ Зеленского Уоллесу означает, что вся военная кампания и все, что происходит на территории Украины в отношении России и направлено против России, происходит не просто при хороших отношениях Киева и Лондона, и не просто при участии англосаксов, а непосредственно при их глобальном кураторстве.Ранее Уоллес сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
https://ukraina.ru/20230523/1046481603.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_171:0:2711:1905_1920x0_80_0_0_ecbae19639dd1825329c88cfacce375b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, помощь, британия, благодарность, зарубежье, хамство, захарова
Владимир Зеленский, помощь, Британия, благодарность, Зарубежье, хамство, Захарова

Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии

07:57 13.07.2023 (обновлено: 07:58 13.07.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский своим хамством в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса шантажирует его, потому что многое знает. Об этом 13 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1"
"Зеленский нахамил, поиздевался, протроллил британского министра обороны... По большому счету, он всех их шантажирует объемом знаний, которые у него есть. И исходя из этого, он требует все больше и больше", — сказала Захарова.
Она добавила, что ответ Зеленского Уоллесу означает, что вся военная кампания и все, что происходит на территории Украины в отношении России и направлено против России, происходит не просто при хороших отношениях Киева и Лондона, и не просто при участии англосаксов, а непосредственно при их глобальном кураторстве.
"Они много лет раскручивали этот проект под названием "Украина и киевский режим", и теперь они перешли к боевым действиям. Зеленский не может позволить себе пока так говорить", — отметила дипломат.
Ранее Уоллес сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
23 мая, 07:53
В Европе заявили, что Зеленскому придет конец с прекращением западной помощиПоложение Зеленского на Украине держится на поддержке Запада, заявил бывший чешский дипломат Петр Друлак чешскому изданию Parlamentní listy 22 мая
 
Владимир ЗеленскийпомощьБританияблагодарностьЗарубежьехамствоЗахарова
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:28МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ
08:12Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров
08:00Украинцы в межвоенной Польше и их политическое представительство
07:57Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии
07:40ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо
07:24Осуждение Волынской резни. Будет ли Киев сворачивать культ УПА
07:22Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине
07:14"Прямая дорога к войне с РФ": Кеннеди-младший раскритиковал идею вступления Украины в НАТО
05:00Кто они "Друзья НАТО". Как Запад использует немецких и российских неонацистов на Украине
04:45Риторика недоверия и ненависти не приближает обмен гражданскими пленными
04:35Иван Стародубцев о том, как марш Пригожина помог Эрдогану
04:11Кирилл Фролов о захвате Киево-Печерской лавры: Лучше потерять здание, чем душу
03:55Захват власти на Украине путем публикаций в Фейсбук*. За что в Киеве арестованы братья Кононовичи
03:38Митрополит Леонид (Горбачев): УПЦ надо было сопротивляться нацистам, чтобы отстоять Киево-Печерскую Лавру
21:02Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти. Эксперты о том, почему Украину не берут в НАТО
18:28Гарантий безопасности нет, но Зеленскому саммит понравился. Итоги 12 июля
18:09Страны G7 обязались помочь Киеву с развитием ВПК и разведданными
18:03Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей для него"
18:00Бруно Шульц: магический реализм еврейского Дрогобыча
17:53"Мы не Amazon". Бен Уоллес потратил 11 часов на дорогу в Киев, чтобы получить запрос на оружие
Лента новостейМолния