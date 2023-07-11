Шойгу: если США передадут Украине кассетные боеприпасы, ВС РФ ответит тем же - 11.07.2023 Украина.ру
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Шойгу: если США передадут Украине кассетные боеприпасы, ВС РФ ответит тем же
Шойгу: если США передадут Украине кассетные боеприпасы, ВС РФ ответит тем же - 11.07.2023 Украина.ру
Шойгу: если США передадут Украине кассетные боеприпасы, ВС РФ ответит тем же
Если США поставят Киеву кассетные боеприпасы, то российские войска будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля
2023-07-11T19:00
2023-07-11T19:00
новости
россия (рф)
украина
сша
зарубежье
кассетные боеприпасы
киев
вс рф
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В случае поставки Соединёнными Штатами кассетных боеприпасов Украине ВС РФ будут вынуждены ответить тем же украинской армии, заявил министр обороны РФ Сергей ШойгуШойгу подчеркнул, что кассетные боеприпасы имеются у России "на все случае жизни", и они гораздо эффективнее, чем американские, "их номенклатура шире и разнообразнее".В минувшую пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия (рф), украина, сша, зарубежье, кассетные боеприпасы, киев, вс рф
Новости, Россия (РФ), Украина, США, Зарубежье, кассетные боеприпасы, Киев, ВС РФ

Шойгу: если США передадут Украине кассетные боеприпасы, ВС РФ ответит тем же

19:00 11.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Если США поставят Киеву кассетные боеприпасы, то российские войска будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля
В случае поставки Соединёнными Штатами кассетных боеприпасов Украине ВС РФ будут вынуждены ответить тем же украинской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу
"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные Силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", - сказал Шойгу.
Шойгу подчеркнул, что кассетные боеприпасы имеются у России "на все случае жизни", и они гораздо эффективнее, чем американские, "их номенклатура шире и разнообразнее".
В минувшую пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.
Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.
Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
16:55
"Смерть под ногами на десятилетия". Эксперты о передаче кассетных бомб ВСУВ конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаСШАЗарубежьекассетные боеприпасыКиевВС РФ
 
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