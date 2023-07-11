https://ukraina.ru/20230711/1047954059.html

Шойгу: если США передадут Украине кассетные боеприпасы, ВС РФ ответит тем же

Шойгу: если США передадут Украине кассетные боеприпасы, ВС РФ ответит тем же - 11.07.2023 Украина.ру

Шойгу: если США передадут Украине кассетные боеприпасы, ВС РФ ответит тем же

Если США поставят Киеву кассетные боеприпасы, то российские войска будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля

2023-07-11T19:00

2023-07-11T19:00

2023-07-11T19:00

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В случае поставки Соединёнными Штатами кассетных боеприпасов Украине ВС РФ будут вынуждены ответить тем же украинской армии, заявил министр обороны РФ Сергей ШойгуШойгу подчеркнул, что кассетные боеприпасы имеются у России "на все случае жизни", и они гораздо эффективнее, чем американские, "их номенклатура шире и разнообразнее".В минувшую пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230711/1047950051.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия (рф), украина, сша, зарубежье, кассетные боеприпасы, киев, вс рф