"Лишь утяжелит участь киевского режима". Песков прокомментировал слова Макрона о поставке ракет Украине - 11.07.2023 Украина.ру
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"Лишь утяжелит участь киевского режима". Песков прокомментировал слова Макрона о поставке ракет Украине
"Лишь утяжелит участь киевского режима". Песков прокомментировал слова Макрона о поставке ракет Украине - 11.07.2023 Украина.ру
"Лишь утяжелит участь киевского режима". Песков прокомментировал слова Макрона о поставке ракет Украине
Решение Франции передать Украине ракеты большой дальности лишь утяжелит участь киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-07-11T13:07
2023-07-11T13:07
новости
россия (рф)
украина
франция
зарубежье
ракеты
всу
контрнаступление
эммануэль макрон
дмитрий песков
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Решение о поставках дальнобойных ракет лишь утяжелит участь киевского режима, заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине ракеты дальнего радиуса действия "Скальп".Песков подчеркнул, что ошибочное решение о поставке ракет Украине чревато последствиями для украинской стороны. "Потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры", добавил он.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ.Ранее ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow начала поставлять Великобритания.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования для запуска с истребителей. Это совместная разработка французской корпорации Matra и английской British Aerospace. Стоимость одной боевой единицы - около двух млн фунтов стерлингов.Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
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новости, россия (рф), украина, франция, зарубежье, ракеты, всу, контрнаступление, эммануэль макрон, дмитрий песков
Новости, Россия (РФ), Украина, Франция, Зарубежье, ракеты, ВСУ, контрнаступление, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков

"Лишь утяжелит участь киевского режима". Песков прокомментировал слова Макрона о поставке ракет Украине

13:07 11.07.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Решение Франции передать Украине ракеты большой дальности лишь утяжелит участь киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Решение о поставках дальнобойных ракет лишь утяжелит участь киевского режима, заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине ракеты дальнего радиуса действия "Скальп".
"Безусловно, ещё предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идёт речь […]Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь киевского режима", - заявил Песков.
Песков подчеркнул, что ошибочное решение о поставке ракет Украине чревато последствиями для украинской стороны. "Потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры", добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ.
Ранее ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow начала поставлять Великобритания.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования для запуска с истребителей. Это совместная разработка французской корпорации Matra и английской British Aerospace. Стоимость одной боевой единицы - около двух млн фунтов стерлингов.
Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.
Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.
После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.
Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
12:49
Франция передаст Украине дальнобойные ракеты - МакронФранция поставит Украине ракеты дальнего радиуса действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаФранцияЗарубежьеракетыВСУконтрнаступлениеЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
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