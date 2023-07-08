Командование ЮВО: подготовкой контрактников занимаются офицеры с опытом СВО - 08.07.2023 Украина.ру
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Командование ЮВО: подготовкой контрактников занимаются офицеры с опытом СВО
Командование ЮВО: подготовкой контрактников занимаются офицеры с опытом СВО - 08.07.2023 Украина.ру
Командование ЮВО: подготовкой контрактников занимаются офицеры с опытом СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки во вновь формируемых соединениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны
2023-07-08T10:29
2023-07-08T10:30
новости
сергей шойгу
полигон
сво
минобороны рф
инспекция
россия (рф)
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Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки контрактников, которые проходят службу во вновь формируемых соединениях и воинских частях.Представители командования доложили Шойгу, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время спецоперации на Украине.Глава военного ведомства также проверил подготовку и проведение занятий по вождению танковыми экипажами Т-90 "Прорыв". Они проходят обучение на современных интерактивных тренажёрах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки.Все занятия проходят на новой военной технике и в современной экипировке. Солдаты учатся стрелять из разного оружия, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника и учатся уничтожать западное вооружение, сообщили в министерстве.После завершения обучения на полигонах личный состав направят в районы боевого слаживания в составе воинских частей. В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что Россия сможет решать задачи СВО уже имеющимся личным составом войск, если будет активно применять современные виды вооружений. Что касается танков, то российский танк Т-90М "Прорыв" по своим характеристикам не уступает "Абрамсам" и "Леопардам". Российский танк немного уступает "Леклерку", но он легче его на 15 тонн. В условиях боевых действий это существенно, потому что он более юркий, подчеркнул Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230704/1047797698.html
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новости, сергей шойгу, полигон, сво, минобороны рф, инспекция, россия (рф)
Новости, Сергей Шойгу, полигон, СВО, Минобороны РФ, инспекция, Россия (РФ)

Командование ЮВО: подготовкой контрактников занимаются офицеры с опытом СВО

10:29 08.07.2023 (обновлено: 10:30 08.07.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки во вновь формируемых соединениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны
Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки контрактников, которые проходят службу во вновь формируемых соединениях и воинских частях.
Представители командования доложили Шойгу, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время спецоперации на Украине.
"На полигоне одновременно осуществляется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. В настоящее время проводится боевое слаживание в составе подразделений", - сообщили в министерстве.
Глава военного ведомства также проверил подготовку и проведение занятий по вождению танковыми экипажами Т-90 "Прорыв". Они проходят обучение на современных интерактивных тренажёрах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки.
Все занятия проходят на новой военной технике и в современной экипировке. Солдаты учатся стрелять из разного оружия, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника и учатся уничтожать западное вооружение, сообщили в министерстве.
После завершения обучения на полигонах личный состав направят в районы боевого слаживания в составе воинских частей.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что Россия сможет решать задачи СВО уже имеющимся личным составом войск, если будет активно применять современные виды вооружений.
Что касается танков, то российский танк Т-90М "Прорыв" по своим характеристикам не уступает "Абрамсам" и "Леопардам". Российский танк немного уступает "Леклерку", но он легче его на 15 тонн. В условиях боевых действий это существенно, потому что он более юркий, подчеркнул Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Виды Крымского моста - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
4 июля, 16:52
Шойгу пообещал выделить десантные корабли для разгрузки Крымского мостаМинистерство обороны РФ при необходимости готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу, заявил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев на совещании правительства России
 
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