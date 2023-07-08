Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли - 08.07.2023 Украина.ру
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Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли
Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли - 08.07.2023 Украина.ру
Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли
Российская армия наносит избирательные удары, в первую очередь, по эшелонам и складам с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, по центрам управления, которые не мешают будущему восстановлению Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
2023-07-08T07:10
2023-07-08T07:10
новости
украина
мосты
виктор литовкин
бандеровцы
львов
киев
боеприпасы
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Крупные железнодорожные узлы есть на границе Украины с Молдавией и Румынией. Есть станции на границе с Польшей, где переобувают вагоны с европейской колеи на широкую российскую колею.Есть крупнейшие железнодорожные узлы во Львове, в Киеве. Знаменитый Киевский вокзал, куда приезжают всякие фрики из Европейского Союза и в Киев и гуляют по городу, демонстрируя свою поддержку Украине. Отсюда Зеленский уезжает в Польшу, чтобы полететь на какой-то саммит.Виктор Литовкин предположил, что хотя СВО на Украине идет уже много времени, мы продолжаем торговать с Европой. Мы поставляем во Францию титановые комплексы для "Аэробусов".Второе объяснение заключается в том, что рано или поздно мы Украину освободим от бандеровцев. И эти мосты, тоннели и все остальное потребуются для восстановления украинской, или уже не украинской, а российской промышленности, сельского хозяйства и т.д. и т.п.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мосты, виктор литовкин, бандеровцы, львов, киев, боеприпасы
Новости, Украина, мосты, Виктор Литовкин, бандеровцы, Львов, Киев, боеприпасы

Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли

07:10 08.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская армия наносит избирательные удары, в первую очередь, по эшелонам и складам с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, по центрам управления, которые не мешают будущему восстановлению Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
Крупные железнодорожные узлы есть на границе Украины с Молдавией и Румынией. Есть станции на границе с Польшей, где переобувают вагоны с европейской колеи на широкую российскую колею.
Есть крупнейшие железнодорожные узлы во Львове, в Киеве. Знаменитый Киевский вокзал, куда приезжают всякие фрики из Европейского Союза и в Киев и гуляют по городу, демонстрируя свою поддержку Украине. Отсюда Зеленский уезжает в Польшу, чтобы полететь на какой-то саммит.
Виктор Литовкин предположил, что хотя СВО на Украине идет уже много времени, мы продолжаем торговать с Европой. Мы поставляем во Францию титановые комплексы для "Аэробусов".
"Надо помнить, что 40-50% "Аэробуса" и "Боинга" американского состоят из наших титановых заготовок. Мы поставляем им удобрения, поставляем им – в ту же Францию – урановые заготовки для французских электростанций, и т.д. В конце концов, мы через Украину качаем газ в Европу, несмотря на войну. Поэтому я думаю, что эти мосты нужны, чтобы проходили эшелоны с этим товаром. Это одно объяснение", - считает эксперт.
Второе объяснение заключается в том, что рано или поздно мы Украину освободим от бандеровцев. И эти мосты, тоннели и все остальное потребуются для восстановления украинской, или уже не украинской, а российской промышленности, сельского хозяйства и т.д. и т.п.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиУкраинамостыВиктор ЛитовкинбандеровцыЛьвовКиевбоеприпасы
 
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