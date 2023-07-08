https://ukraina.ru/20230708/1047880172.html
Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли
Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли - 08.07.2023 Украина.ру
Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли
Российская армия наносит избирательные удары, в первую очередь, по эшелонам и складам с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, по центрам управления, которые не мешают будущему восстановлению Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
2023-07-08T07:10
2023-07-08T07:10
2023-07-08T07:10
новости
украина
мосты
виктор литовкин
бандеровцы
львов
киев
боеприпасы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_de86d7c348bdfc6991f5561be4510a96.jpg
Крупные железнодорожные узлы есть на границе Украины с Молдавией и Румынией. Есть станции на границе с Польшей, где переобувают вагоны с европейской колеи на широкую российскую колею.Есть крупнейшие железнодорожные узлы во Львове, в Киеве. Знаменитый Киевский вокзал, куда приезжают всякие фрики из Европейского Союза и в Киев и гуляют по городу, демонстрируя свою поддержку Украине. Отсюда Зеленский уезжает в Польшу, чтобы полететь на какой-то саммит.Виктор Литовкин предположил, что хотя СВО на Украине идет уже много времени, мы продолжаем торговать с Европой. Мы поставляем во Францию титановые комплексы для "Аэробусов".Второе объяснение заключается в том, что рано или поздно мы Украину освободим от бандеровцев. И эти мосты, тоннели и все остальное потребуются для восстановления украинской, или уже не украинской, а российской промышленности, сельского хозяйства и т.д. и т.п.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1411:1058_1920x0_80_0_0_49942bafd0cebac3c8d7599880d92a44.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мосты, виктор литовкин, бандеровцы, львов, киев, боеприпасы
Новости, Украина, мосты, Виктор Литовкин, бандеровцы, Львов, Киев, боеприпасы
Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли
Российская армия наносит избирательные удары, в первую очередь, по эшелонам и складам с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, по центрам управления, которые не мешают будущему восстановлению Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
Крупные железнодорожные узлы есть на границе Украины с Молдавией и Румынией. Есть станции на границе с Польшей, где переобувают вагоны с европейской колеи на широкую российскую колею.
Есть крупнейшие железнодорожные узлы во Львове, в Киеве. Знаменитый Киевский вокзал, куда приезжают всякие фрики из Европейского Союза и в Киев и гуляют по городу, демонстрируя свою поддержку Украине. Отсюда Зеленский уезжает в Польшу, чтобы полететь на какой-то саммит.
Виктор Литовкин предположил, что хотя СВО на Украине идет уже много времени, мы продолжаем торговать с Европой. Мы поставляем во Францию титановые комплексы для "Аэробусов".
"Надо помнить, что 40-50% "Аэробуса" и "Боинга" американского состоят из наших титановых заготовок. Мы поставляем им удобрения, поставляем им – в ту же Францию – урановые заготовки для французских электростанций, и т.д. В конце концов, мы через Украину качаем газ в Европу, несмотря на войну. Поэтому я думаю, что эти мосты нужны, чтобы проходили эшелоны с этим товаром. Это одно объяснение", - считает эксперт.
Второе объяснение заключается в том, что рано или поздно мы Украину освободим от бандеровцев. И эти мосты, тоннели и все остальное потребуются для восстановления украинской, или уже не украинской, а российской промышленности, сельского хозяйства и т.д. и т.п.
Полностью интервью можно прочитать здесь.