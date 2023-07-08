https://ukraina.ru/20230708/1047880172.html

Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли

Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли - 08.07.2023 Украина.ру

Ради будущего? Военный эксперт объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор не стерли с лица земли

Российская армия наносит избирательные удары, в первую очередь, по эшелонам и складам с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, по центрам управления, которые не мешают будущему восстановлению Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

2023-07-08T07:10

2023-07-08T07:10

2023-07-08T07:10

новости

украина

мосты

виктор литовкин

бандеровцы

львов

киев

боеприпасы

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Крупные железнодорожные узлы есть на границе Украины с Молдавией и Румынией. Есть станции на границе с Польшей, где переобувают вагоны с европейской колеи на широкую российскую колею.Есть крупнейшие железнодорожные узлы во Львове, в Киеве. Знаменитый Киевский вокзал, куда приезжают всякие фрики из Европейского Союза и в Киев и гуляют по городу, демонстрируя свою поддержку Украине. Отсюда Зеленский уезжает в Польшу, чтобы полететь на какой-то саммит.Виктор Литовкин предположил, что хотя СВО на Украине идет уже много времени, мы продолжаем торговать с Европой. Мы поставляем во Францию титановые комплексы для "Аэробусов".Второе объяснение заключается в том, что рано или поздно мы Украину освободим от бандеровцев. И эти мосты, тоннели и все остальное потребуются для восстановления украинской, или уже не украинской, а российской промышленности, сельского хозяйства и т.д. и т.п.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мосты, виктор литовкин, бандеровцы, львов, киев, боеприпасы