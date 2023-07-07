Шеслер: На Украине арестовали более тысячи инакомыслящих граждан - 07.07.2023 Украина.ру
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Шеслер: На Украине арестовали более тысячи инакомыслящих граждан
Шеслер: На Украине арестовали более тысячи инакомыслящих граждан - 07.07.2023 Украина.ру
Шеслер: На Украине арестовали более тысячи инакомыслящих граждан
Репрессии киевского режима нужно освещать на международном уровне, привлекать внимание женских организаций и движений левого толка. Об этом на конференции издания Украина.ру заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
2023-07-07T14:46
2023-07-07T14:46
новости
украина
россия (рф)
заключенные
лариса шеслер
сизо
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Вал репрессий киевского режима обрушился на тысячи людей на Украине. Это необходимо донести до международной общественности, а также привлекать внимание женских организаций и движений левого толка, заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины".В Николаевском СИЗО Украины около сотни человек находится сугубо по политическим статьям: ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ст. 111 ("Государственная измена"), ст. 436 ("Пропаганда войны) УК Украины, отметила Шеслер.При этом, в списке нет людей, которые занимались бы активной политической, общественной деятельностью, представили бы оппозицию нынешней власти. "Это люди, имеющие свою политическую позицию, которая не совпадает" с Киевом, отметила Шеслер.Среди людей, оказавшихся за решеткой за инакомыслие, оказался профессор права Одесской юридической академии Сергей Петрович Шубин. Шубин больше года находится в Николаевском СИЗО. "Профессор Шубин обвиняется в измене, хотя он отстаивал право преподавания на русском языке, вошёл в конфликт с местными националистами, которые воспользовались началом СВО и посадили его тюрьме на пустом месте", подчеркнула Шеслер.По её данным, порядка 25% списка Николаевского СИЗО – женщины, две трети из которых возрастом от 60 лет. Эти люди не активные политические деятели или активисты, это политические заключенные."Под вал репрессий" попали руководители шествий "Бессмертный полк" во всех областных центрах. "Они либо пропали без вести, либо сидят под домашним арестом, либо сидят в СИЗО, но все они фактически были репрессированы", отметила она. Это учителя, общественные деятели, представители православной церкви, журналисты.Шеслер поддержала идею создать рабочую группу при Госдуме, так как для осуществления необходим доступ к ФСИН, МВД, ФСБ, чтобы составить списки тех, кого можно предложить на обмен Украине. "Главное – нужно создавать реестр политзаключенных и гражданских пленных, которые сидят на Украине", отметила она.Необходимо как можно шире давать информацию на международном уровне. Шеслер привела пример проведения международного форума, на котором присутствовал австрийский общественный деятель Лео Габриэль. По словам Шеслер, в Европе и не знали о репрессиях киевского режима. России необходимо принять участие в европейских форумах, дать данные об уровне политических репрессий на Украине.Также она высказалась о необходимости привлекать международные женские организации и донести до них информацию, что 25% политзаключенных на Украины – женщины и большинство из них – пожилые женщины.Нужно привлекать организации левого коммунистического толка, ведь именно представители левых движений составляют большинство "целей украинских репрессий", подытожила Шеслер.Главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов прокомментировал предложение Шеслер по привлечению международных организаций. По его словам, издание "Украина.ру" уже занимается этим вопросом. "Мы дали адрес нашей редакции. Нам шлют истории, фамилии людей и т.д", отметил ведущий конференции.7 июля прошла мультимедийная конференция "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины". Тысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности.
https://ukraina.ru/20230704/1047793738.html
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новости, украина, россия (рф), заключенные, лариса шеслер, сизо
Новости, Украина, Россия (РФ), заключенные, Лариса Шеслер, СИЗО

Шеслер: На Украине арестовали более тысячи инакомыслящих граждан

14:46 07.07.2023
 
© скриншот видео Украина.рупредседатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
© скриншот видео Украина.ру
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Репрессии киевского режима нужно освещать на международном уровне, привлекать внимание женских организаций и движений левого толка. Об этом на конференции издания Украина.ру заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
Вал репрессий киевского режима обрушился на тысячи людей на Украине. Это необходимо донести до международной общественности, а также привлекать внимание женских организаций и движений левого толка, заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины".
"Трудно себе представить масштаб репрессий, который развернулся на Украине. По моим данным, намного больше, чем тысяча человек сидит в тюрьме (по политическим причинам. – Ред.)", - заявила Шеслер.
В Николаевском СИЗО Украины около сотни человек находится сугубо по политическим статьям: ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ст. 111 ("Государственная измена"), ст. 436 ("Пропаганда войны) УК Украины, отметила Шеслер.
При этом, в списке нет людей, которые занимались бы активной политической, общественной деятельностью, представили бы оппозицию нынешней власти. "Это люди, имеющие свою политическую позицию, которая не совпадает" с Киевом, отметила Шеслер.
Среди людей, оказавшихся за решеткой за инакомыслие, оказался профессор права Одесской юридической академии Сергей Петрович Шубин. Шубин больше года находится в Николаевском СИЗО. "Профессор Шубин обвиняется в измене, хотя он отстаивал право преподавания на русском языке, вошёл в конфликт с местными националистами, которые воспользовались началом СВО и посадили его тюрьме на пустом месте", подчеркнула Шеслер.
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По её данным, порядка 25% списка Николаевского СИЗО – женщины, две трети из которых возрастом от 60 лет. Эти люди не активные политические деятели или активисты, это политические заключенные.
"Под вал репрессий" попали руководители шествий "Бессмертный полк" во всех областных центрах. "Они либо пропали без вести, либо сидят под домашним арестом, либо сидят в СИЗО, но все они фактически были репрессированы", отметила она. Это учителя, общественные деятели, представители православной церкви, журналисты.
Шеслер поддержала идею создать рабочую группу при Госдуме, так как для осуществления необходим доступ к ФСИН, МВД, ФСБ, чтобы составить списки тех, кого можно предложить на обмен Украине. "Главное – нужно создавать реестр политзаключенных и гражданских пленных, которые сидят на Украине", отметила она.
Необходимо как можно шире давать информацию на международном уровне. Шеслер привела пример проведения международного форума, на котором присутствовал австрийский общественный деятель Лео Габриэль. По словам Шеслер, в Европе и не знали о репрессиях киевского режима. России необходимо принять участие в европейских форумах, дать данные об уровне политических репрессий на Украине.
"В Европе Украину представляют жертвой, а агрессия – со стороны России. Там (на Украине. – Ред.) такая свобода и невиданная демократия, а информацию о том, что тысячи людей сидят в тюрьмах за какие-то репосты, за деятельность, которой они занимались 10 лет назад, за георгиевскую ленточку, которую они носили 20 лет назад, никто не знает", - заявила Шеслер.
Также она высказалась о необходимости привлекать международные женские организации и донести до них информацию, что 25% политзаключенных на Украины – женщины и большинство из них – пожилые женщины.
Нужно привлекать организации левого коммунистического толка, ведь именно представители левых движений составляют большинство "целей украинских репрессий", подытожила Шеслер.
Главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов прокомментировал предложение Шеслер по привлечению международных организаций. По его словам, издание "Украина.ру" уже занимается этим вопросом. "Мы дали адрес нашей редакции. Нам шлют истории, фамилии людей и т.д", отметил ведущий конференции.
7 июля прошла мультимедийная конференция "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины". Тысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности.
14:11
Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенныхВ Вашингтоне уже не надеются на то, что Украина продержится еще хотя бы год. Заключенные в украинских тюрьмах при таком раскладе не выживут, но эти люди очень нужны России. Такое заявление сделал политолог Ростислав Ищенко на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
 
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