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Всё о НАТО: состав, численность, вооружения, угрозы

Всё о НАТО: состав, численность, вооружения, угрозы - 07.07.2023 Украина.ру

Всё о НАТО: состав, численность, вооружения, угрозы

В следующий вторник, 11 июля, в Вильнюсе начнет работу саммит НАТО, который некоторые его участники уже называют "историческим", поскольку на нем предполагается рассмотреть ряд вопросов по Украине, и на котором, возможно, этой стране будут предоставлены требуемые Зеленским "гарантии безопасности"

2023-07-07T12:41

2023-07-07T12:41

2023-07-07T15:45

зарубежье

эксклюзив

нато

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Между тем НАТО создавался в эпоху холодной войны для противостояния с СССР. В первые постсоветские 20 лет правящий класс России продолжал курс на интеграцию в западные структуры. Но экономический кризис и несогласие по вопросам военных операций альянса оттолкнули партнеров друг от друга вплоть новой холодной войны, в любой момент готовой перетечь в горячую.С момента разрушения Советского Союза блок НАТО под разными предлогами, но все же планомерно и целенаправленно придвигается к границам России, увеличивая международную напряженность и впервые за много десятилетий вновь делая угрозу ядерной войны объективной реальностью.Состав. На июль 2023 года к 31 государствам — членам НАТО относятся: Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Исландия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Финляндия (с 2023-го), Франция, Хорватия, Чехия, Эстония, Черногория, Великобритания и Соединенные Штаты.Бюджеты. Военный бюджет всего альянса НАТО за 2022 год, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), составлял 1 трлн 290 млрд долларов. Только военный бюджет США в 2022 г. составлял 877 млрд долларов — 39% от мировых военных расходов.По оценкам SIPRI европейские военные расходы в 2022 г. увеличились на 13% и достигли 480 млрд долл. Это самый высокий рост за последние 30 лет.На саммите НАТО 2014 г. после событий в Крыму и в Донбассе страны альянса решили в течение 10 лет довести свои военные бюджеты как минимум до 2% ВВП по инициативе США. На 2023 г. уже треть участников альянса увеличила оборонные бюджеты до оговоренного уровня. Так, Польша в текущем году истратит на оборону 4,3% ВВП. На втором месте — США с 3,3%, на третьем — Греция с 3,1%. 2% и более истратят граничащие с Россией Эстония, Литва, Латвия и Финляндия, а также Румыния, Венгрия, Великобритания и Словакия. Украина не является членом НАТО, однако действует фактически под его прямым управлением. В 2022 году она стала самой милитаризированной страной, не имея для этого собственных ресурсов. Военные расходы Украины выросли на 640%, что стало наибольшим годовым увеличением в отдельной стране начиная с 1949 г. Военный бюджет Украины составил 34% ВВП страны (против 3,2% в 2021 году) и достиг 44 млрд долл. (без учета стоимости переданной военной техники). Тройка топ-доноров, оказавших Украине самую большую финансовую военную помощь: США — 19,9 млрд долларов, Великобритания — 2,5 млрд долларов, Германия — 2,0 млрд долларов. При этом помощь США Украине — самый большой объем военной помощи, предоставленной за год одному бенефициару со времен холодной войны — составила всего 2,3% от общих военных расходов США.Лидер НАТО США, при несопоставимо больших общих доходах, тратит на оборону меньшую долю ВВП, чем Россия. Россия, по оценкам экспертов, потратила на ВПК в 2022 году десятую часть от военного бюджета США — 86,4 млрд долларов. Между тем военные расходы России выросли на 9,2% и эквивалентны 4,1% ВВП России.Люди. Общее население стран НАТО в соотношении к населению РФ — 960,6 млн человек против 146,4 млн.По оценкам экспертов, общая численность войск НАТО составляет 3,4 млн человек, резервных войск — 2,6 млн человек и 750 тыс. человек в военизированных формированиях.На США приходится практически 1,4 млн солдат и офицеров в действующей армии. На все европейские страны — члены альянса, вместе взятые, — 1,9 млн человек.По некоторым оценкам, армия Украины насчитывает примерно 500 тыс. человек.Учитывая, что на сегодня штатная численность ВС РФ должна составлять примерно 1 млн 150 тыс. военных, а на стороне НАТО с Украиной — 3,9 млн человек, то сторона альянса численно превосходит силы РФ практически в 3,5 раза. Сейчас Россия противостоит примерно одной пятой от человеческой мощи альянса и союзных ему сил.ВПК. В технической сфере страны НАТО имеют значительное количественное и качественное превосходство над Вооружёнными силами России. Однако само по себе это не предопределяет успешность действий войск. В случае прямого конфликта будут играть роль два фактора — краткосрочный и среднесрочный.В краткосрочной перспективе странам НАТО мало иметь техническое превосходство, надо будет уметь им пользоваться на поле боя. Сейчас на Западе активно изучается украинский опыт. В среднесрочной перспективе Запад получит существенное преимущество, поскольку российская военная промышленность зависима от импортных комплектующих. Однако в долгосрочной перспективе, если посыплется мировая производственная кооперация и финансовая система, Россия опять может получить преимущество — за счёт возвращения к технологиям Второй мировой войны.Ядерное оружие — единственное, в чем у России с НАТО сегодня имеется примерный паритет. Использование его не имеет никакого военного смысла, но наличие ядерного арсенала, возможно, единственное, что сдерживает НАТО от прямой агрессии.Угрозы. Сегодня все больше сведений поступает о том, что на стороне Украины воюют не только добровольцы из стран — членов НАТО, но и действующие натовские военнослужащие. Все больше косвенных подтверждений тому, что НАТО в случае, если Украина начнет явно терпеть поражение, может непосредственно принять участие в боевых действиях руками т. н. Люблинского треугольника или Люблинского треугольника плюс Румыния, растет опасность польской операции под предлогом помощи восставшей оппозиции в Белоруссии. Приближение военной инфраструктуры НАТО к российской территории говорит об угрозе нанесения молниеносного удара без применения ядерного оружия.Полный анализ Украина.ру расстановки сил и угроз в преддверии нежеланной, но возможной новой мировой войны читайте здесь — Всё об армиях НАТО.

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

зарубежье, эксклюзив, нато