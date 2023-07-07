https://ukraina.ru/20230707/1047868675.html

Власти Херсонской области рассказали о зверствах ВСУ в отношении детей

Власти Херсонской области рассказали о зверствах ВСУ в отношении детей - 07.07.2023 Украина.ру

Власти Херсонской области рассказали о зверствах ВСУ в отношении детей

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 7 июля в своем телеграм-канале заявил, что из-за действий украинских войск за последнее время в регионе погибли пятеро детей

2023-07-07T12:28

2023-07-07T12:28

2023-07-07T12:28

дети

херсонская область

новые регионы

новости

украина

сальдо

войска

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"Только за последнее время от террористических действий украинских вооружённых формирований у нас пятеро погибших детей, четверо раненых. Это не считая пострадавших от наводнения, лишённых возможности нормальной жизни, отдыха и учёбы. Есть случаи, когда пытаются похитить несовершеннолетних, вывезти их на подконтрольную националистам территорию", - написал Сальдо.Расследованием всех фактов займется комиссия по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.Он также рассказал, что на сегодня уже тысячи юных херсонцев направлены в детские лагеря для оздоровления и отдыха, а также в лучшие медицинские учреждения России на лечение.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.

https://ukraina.ru/20230705/1047803165.html

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дети, херсонская область, новые регионы, новости, украина, сальдо, войска