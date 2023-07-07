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Мест нет: в Харькове закрыли очередное кладбище
Мест нет: в Харькове закрыли очередное кладбище - 07.07.2023 Украина.ру
Мест нет: в Харькове закрыли очередное кладбище
В Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Харьковского горсовета
2023-07-07T11:30
2023-07-07T11:30
2023-07-07T11:31
новости
кладбище
потери всу
харьков
украина
мобилизация
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Исполком харьковского горсовета принял решение закрыть городское кладбище на улице Франко. Это связано с отсутствием там свободной площади для захоронений.Согласно решению, на кладбище полностью прекращается захоронение умерших или праха после кремации. Характерно, что городское кладбище на улице Франка стало очередным в перечне переполненных кладбищ Харькова.Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что самой востребованной специальностью во Львове стали могильщики. В публикации говорится, что могильщиков в городе не хватает настолько остро, что местные власти публично объявили набор. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников. В более отдаленной перспективе на кладбище будет курсировать рейсовый автобусный транспорт.Чтобы восполнить огромные потери ВСУ, на Украине ужесточили правила мобилизации и ввели "систему одной повестки". Так, всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области и затем в Оболонском районе Киева, где всем военнообязанным предписано явиться в центры комплектования в течение десяти дней.Как сообщил глава Союза юристов Украины, экс-депутат Рады, трижды занимавший должность Генпрокурора Святослав Пискун, на Украине возбуждено 80 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством.3 июля военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кладбище, потери всу, харьков, украина, мобилизация
Новости, кладбище, потери ВСУ, Харьков, Украина, мобилизация
Мест нет: в Харькове закрыли очередное кладбище
11:30 07.07.2023 (обновлено: 11:31 07.07.2023)
В Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Харьковского горсовета
Исполком харьковского горсовета принял решение закрыть городское кладбище на улице Франко. Это связано с отсутствием там свободной площади для захоронений.
Согласно решению, на кладбище полностью прекращается захоронение умерших или праха после кремации. Характерно, что городское кладбище на улице Франка стало очередным в перечне переполненных кладбищ Харькова.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что самой востребованной специальностью во Львове стали могильщики. В публикации говорится, что могильщиков в городе не хватает настолько остро, что местные власти публично объявили набор.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников. В более отдаленной перспективе на кладбище будет курсировать рейсовый автобусный транспорт.
Чтобы восполнить огромные потери ВСУ, на Украине ужесточили правила мобилизации и ввели "систему одной повестки". Так, всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области и затем в Оболонском районе Киева, где всем военнообязанным предписано явиться в центры комплектования в течение десяти дней.
Как сообщил глава Союза юристов Украины, экс-депутат Рады, трижды занимавший должность Генпрокурора Святослав Пискун, на Украине возбуждено 80 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством.
3 июля военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.