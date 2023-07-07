https://ukraina.ru/20230707/1047865407.html

Мест нет: в Харькове закрыли очередное кладбище

Мест нет: в Харькове закрыли очередное кладбище - 07.07.2023 Украина.ру

Мест нет: в Харькове закрыли очередное кладбище

В Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Харьковского горсовета

2023-07-07T11:30

2023-07-07T11:30

2023-07-07T11:31

новости

кладбище

потери всу

харьков

украина

мобилизация

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Исполком харьковского горсовета принял решение закрыть городское кладбище на улице Франко. Это связано с отсутствием там свободной площади для захоронений.Согласно решению, на кладбище полностью прекращается захоронение умерших или праха после кремации. Характерно, что городское кладбище на улице Франка стало очередным в перечне переполненных кладбищ Харькова.Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что самой востребованной специальностью во Львове стали могильщики. В публикации говорится, что могильщиков в городе не хватает настолько остро, что местные власти публично объявили набор. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников. В более отдаленной перспективе на кладбище будет курсировать рейсовый автобусный транспорт.Чтобы восполнить огромные потери ВСУ, на Украине ужесточили правила мобилизации и ввели "систему одной повестки". Так, всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области и затем в Оболонском районе Киева, где всем военнообязанным предписано явиться в центры комплектования в течение десяти дней.Как сообщил глава Союза юристов Украины, экс-депутат Рады, трижды занимавший должность Генпрокурора Святослав Пискун, на Украине возбуждено 80 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством.3 июля военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных только на Луганском направлении.

https://ukraina.ru/20230706/1047839470.html

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новости, кладбище, потери всу, харьков, украина, мобилизация