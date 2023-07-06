Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии - 06.07.2023 Украина.ру
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Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии
Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии - 06.07.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии
Потери в Вооруженных силах Украины на разных участках фронта превосходят потери российской стороны в 10-30 раз. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
2023-07-06T10:46
2023-07-06T10:46
контрнаступление
новости
украина
днр
денис пушилин
бойцы
госпиталь
новые регионы
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"На разных участках [соотношение потерь] где-то 1 к 10, а где-то 1 к 30", - сказал Пушилин.Он сообщил, что накануне посетил военный госпиталь имени Вишневского в Москве, где сейчас находятся девять бойцов из ДНР.Украина начала контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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контрнаступление, новости, украина, днр, денис пушилин, бойцы, госпиталь, новые регионы
контрнаступление, Новости, Украина, ДНР, Денис Пушилин, бойцы, госпиталь, Новые регионы

Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии

10:46 06.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Потери в Вооруженных силах Украины на разных участках фронта превосходят потери российской стороны в 10-30 раз. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
"На разных участках [соотношение потерь] где-то 1 к 10, а где-то 1 к 30", - сказал Пушилин.
Он сообщил, что накануне посетил военный госпиталь имени Вишневского в Москве, где сейчас находятся девять бойцов из ДНР.
"Важно было посмотреть, руки пожать, узнать, где чем помочь", - отметил Пушилин.
Украина начала контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
- РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Вчера, 13:25
Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ Попытка украинского контрнаступления захлебывается, российские войска дают решительный отпор. Об этом заявил 5 июля журналистам заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин
 
контрнаступлениеНовостиУкраинаДНРДенис ПушилинбойцыгоспитальНовые регионы
 
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