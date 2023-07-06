https://ukraina.ru/20230706/1047839470.html
Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии
Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии - 06.07.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии
Потери в Вооруженных силах Украины на разных участках фронта превосходят потери российской стороны в 10-30 раз. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
2023-07-06T10:46
2023-07-06T10:46
2023-07-06T10:46
контрнаступление
новости
украина
днр
денис пушилин
бойцы
госпиталь
новые регионы
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"На разных участках [соотношение потерь] где-то 1 к 10, а где-то 1 к 30", - сказал Пушилин.Он сообщил, что накануне посетил военный госпиталь имени Вишневского в Москве, где сейчас находятся девять бойцов из ДНР.Украина начала контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
https://ukraina.ru/20230705/1047814493.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, новости, украина, днр, денис пушилин, бойцы, госпиталь, новые регионы
контрнаступление, Новости, Украина, ДНР, Денис Пушилин, бойцы, госпиталь, Новые регионы
Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии
Потери в Вооруженных силах Украины на разных участках фронта превосходят потери российской стороны в 10-30 раз. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
"На разных участках [соотношение потерь] где-то 1 к 10, а где-то 1 к 30", - сказал Пушилин.
Он сообщил, что накануне посетил военный госпиталь имени Вишневского в Москве, где сейчас находятся девять бойцов из ДНР.
"Важно было посмотреть, руки пожать, узнать, где чем помочь", - отметил Пушилин.
Украина начала контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.