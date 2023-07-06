https://ukraina.ru/20230706/1047839470.html

Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии

Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии - 06.07.2023 Украина.ру

Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии

Потери в Вооруженных силах Украины на разных участках фронта превосходят потери российской стороны в 10-30 раз. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"

2023-07-06T10:46

2023-07-06T10:46

2023-07-06T10:46

контрнаступление

новости

украина

днр

денис пушилин

бойцы

госпиталь

новые регионы

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"На разных участках [соотношение потерь] где-то 1 к 10, а где-то 1 к 30", - сказал Пушилин.Он сообщил, что накануне посетил военный госпиталь имени Вишневского в Москве, где сейчас находятся девять бойцов из ДНР.Украина начала контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.

https://ukraina.ru/20230705/1047814493.html

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контрнаступление, новости, украина, днр, денис пушилин, бойцы, госпиталь, новые регионы