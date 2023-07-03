https://ukraina.ru/20230703/1047761349.html

"Герои русской армии": Юрий Кот рассказал, сколько "вагнеровцев" поддержали мятеж. Видео

"Герои русской армии": Юрий Кот рассказал, сколько "вагнеровцев" поддержали мятеж. Видео - 03.07.2023 Украина.ру

"Герои русской армии": Юрий Кот рассказал, сколько "вагнеровцев" поддержали мятеж. Видео

Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру оценил причины и последствия мятежа Пригожина, сравнил его с Майданом и... Украина.ру, 03.07.2023

2023-07-03T12:28

2023-07-03T12:28

2023-07-03T12:28

юрий кот

видео

россия (рф)

украина

пригожин

мятеж

чвк "вагнер"

революция

образование

политика

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Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру оценил причины и последствия мятежа Пригожина, сравнил его с Майданом и высказал свое мнение относительно того, как должна измениться Россия для того, чтобы достойно ответить на все вызовы нынешнего времени: 1:00 - Вооруженный мятеж Пригожина: что это было и каковы причины 9:30 - что общего между мятежом Пригожина и украинскими майданами 22:43 - эволюция вместо революции: какой цивилизационный выбор нужно сделать России 25:48 - какие системные изменения нужны России

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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