"Герои русской армии": Юрий Кот рассказал, сколько "вагнеровцев" поддержали мятеж. Видео - 03.07.2023 Украина.ру
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"Герои русской армии": Юрий Кот рассказал, сколько "вагнеровцев" поддержали мятеж. Видео
"Герои русской армии": Юрий Кот рассказал, сколько "вагнеровцев" поддержали мятеж. Видео - 03.07.2023 Украина.ру
"Герои русской армии": Юрий Кот рассказал, сколько "вагнеровцев" поддержали мятеж. Видео
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру оценил причины и последствия мятежа Пригожина, сравнил его с Майданом и... Украина.ру, 03.07.2023
2023-07-03T12:28
2023-07-03T12:28
юрий кот
видео
россия (рф)
украина
пригожин
мятеж
чвк "вагнер"
революция
образование
политика
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Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру оценил причины и последствия мятежа Пригожина, сравнил его с Майданом и высказал свое мнение относительно того, как должна измениться Россия для того, чтобы достойно ответить на все вызовы нынешнего времени: 1:00 - Вооруженный мятеж Пригожина: что это было и каковы причины 9:30 - что общего между мятежом Пригожина и украинскими майданами 22:43 - эволюция вместо революции: какой цивилизационный выбор нужно сделать России 25:48 - какие системные изменения нужны России
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юрий кот, видео, россия (рф), украина, пригожин, мятеж, чвк "вагнер", революция, образование, политика, майдан, молодежь, цивилизация, эволюция, видео
Юрий Кот, Видео, Россия (РФ), Украина, Пригожин, мятеж, ЧВК "Вагнер", революция, Образование, политика, Майдан, молодежь, цивилизация, эволюция

"Герои русской армии": Юрий Кот рассказал, сколько "вагнеровцев" поддержали мятеж. Видео

12:28 03.07.2023
 
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Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру оценил причины и последствия мятежа Пригожина, сравнил его с Майданом и высказал свое мнение относительно того, как должна измениться Россия для того, чтобы достойно ответить на все вызовы нынешнего времени:
1:00 - Вооруженный мятеж Пригожина: что это было и каковы причины
9:30 - что общего между мятежом Пригожина и украинскими майданами
22:43 - эволюция вместо революции: какой цивилизационный выбор нужно сделать России
25:48 - какие системные изменения нужны России
 
Юрий КотВидеоРоссия (РФ)УкраинаПригожинмятежЧВК "Вагнер"революцияОбразованиеполитикаМайданмолодежьцивилизацияэволюция
 
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