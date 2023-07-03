https://ukraina.ru/20230703/1047756596.html

Проблемы с сервисом для Leopard, усилия по зерновой сделке. Главное на Украине на утро 3 июля

Проблемы с сервисом для Leopard, усилия по зерновой сделке. Главное на Украине на утро 3 июля - 03.07.2023 Украина.ру

Проблемы с сервисом для Leopard, усилия по зерновой сделке. Главное на Украине на утро 3 июля

Польша и Германия не смогли договориться по поводу сервисного центра для переданных Украине Leopard. Ряд государств предпринимает усилия по сохранению зерновой сделки

2023-07-03T09:57

2023-07-03T09:57

2023-07-03T11:04

хроники

эксклюзив

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Центр по ремонту находящихся на вооружении ВСУ танков Leopard, который планировали в конце мая открыть на территории Польши, так и не заработал из-за разногласий между Варшавой и Берлином, сообщило немецкое издание Der Spiegel.О том, что в конце мая в Польше откроется ремонтный центр для передаваемых Украине немецких танков, сообщил 21 апреля на авиабазе Рамштайн министр обороны Германии Борис Писториус. Тогда он оценил стоимость центра приблизительно в € 150 млн.Но до сих пор, как сообщили изданию источники из оборонной промышленности, проект создания танкового центра не продвинулся. Вместо постройки центра Германия и Польша спорят о деталях структуры совместного предприятия. Первый проект соглашения, сообщило издание Spiegel, был готов несколько дней назад, но его так и не подписали.Изначально планировалось, что немецкие производители танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны были создать совместное предприятие. Вместе с польской польской государственной бронетанковой компанией PGZ они должны были создать совместную танковую мастерскую на польских заводах в Гливице и Познани. При этом расходы на ремонт танков Leopard взяло бы на себя немецкое правительство.Однако из-за позиции Польши проект затормозился, сообщили изданию источники в промышленных кругах. Одним из камней преткновения стали цены за ремонт танков, которые озвучили поляки. По данным источников, эти цены многократно завышены.Так, PGZ хотела брать более € 100 тыс. за первичную диагностику танков. И это притом что в Германии за такие услуги обычно берут €12 тыс. Кроме того, PGZ не хочет давать никаких гарантий на ремонт, что также является абсолютно необычным для немцев, сообщило издание Der Spiegel.При этом немецкие компании уверены, что споры вокруг создания танкового сервисного центра ещё и политически мотивированы. Они обращают внимание на то, что правительство Польши в последние месяцы ведёт кампанию против Германии, а лидеры правящей партии «Право и справедливость» (PiS) регулярно делают антинемецкие высказывания.Тем временем в Польшу уже прибыли несколько танков Leopard, которые нуждаются в ремонте. И промедление уже недопустимо, сообщило издание.По информации Der Spiegel, вопрос с танковым сервисным центром 3 июля Писториус обсудит со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Кроме того, министры посетят немецкую позицию ПВО в польском городе Замость.Ранее, 30 июня, в интервью The Washington Post главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что некоторые танки Leopard уже были уничтожены российскими военными.«Танки и боевые машины появились на поле боя, когда началось контрнаступление в начале этого месяца. Некоторые уже были уничтожены, признал Залужный», — сообщило издание.По словам Залужного, танки Leopard «не разъезжали на парадах, и с ними не фотографировались политики или знаменитости».«Они приехали сюда на войну. А на поле боя Leopard — это не Leopard, а мишень», — отметил Залужный.За 10 дней до этого, 20 июня стало известно о первом российском бойце, получившем миллион рублей за уничтожение танка Leopard. Этим бойцом стал военнослужащий 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов. Он был в числе и тех военных, с которыми встретился президент России Владимир Путин. Кравцов получил орден Мужества.Зерновая сделка и усилия по её сохранениюКак сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с переговорами по зерновой сделке, Турция пристально следит за заявлениями России и относится к ним с пониманием.«Да, мы знакомы с этими заявлениями, следим за ситуацией, с пониманием относимся к тем проблемам, о которых заявляет российская сторона. Будучи посредниками, мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, в том числе и с западными партнерами. Я не исключаю того, что до нынешнего истечения сроков действия черноморской зерновой инициативы, Анкара и Москва проведут переговоры на различных уровнях, в том числе и на высшем», — рассказал собеседник агентства.При этом источник не исключил переработку Турцией зерна для беднейших стран.«С инициативой по переработке российского зерна в муку для последующей доставки её в нуждающиеся страны, как вы знаете, выступал господин президент [Реджеп Тайип Эрдоган] в ходе переговоров с президентом России, господином Владимиром Путиным. Пока не могу сделать прогнозы на этот счет, всё зависит от развития ситуации вокруг зерновой сделки, но исключать того, что эта инициатива турецкого лидера приобретет конкретные черты, я бы не стал», — указал источник.Он также сообщил о переговорах между Россией и ООН по вопросу продления сделки.«Обсуждения ООН и РФ в ближайшие дни планируются, пока нет точной даты. Возможно, они пройдут в Женеве. Эти переговоры во многом определят будущее механизма, сейчас этой ясности нет», — отметил источник.По данным издание Financial Times, Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного «Россельхозбанка» для восстановления его связи с глобальной финансовой сетью в качестве уступки России с целью сохранить зерновую сделку.Как сообщило издание со ссылкой на источники, на переговорах при посредничестве ООН Россия предложила план, который позволит дочке «Россельхозбанка» осуществлять платежи, связанные с экспортом зерна.Новому банковскому подразделению будет разрешено использовать глобальную финансовую систему SWIFT.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит доводов для продления зерновой сделки. Его заместитель Сергей Вершинин отметил, что Россия ведёт дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. До этого президент России Владимир Путин заявлял, что страны Запада не выполнили условия в рамках Черноморской зерновой инициативы и Россия обдумывает выход из неё.

https://ukraina.ru/20230702/1047753824.html

https://ukraina.ru/20230702/1047750852.html

https://ukraina.ru/20230702/1047746508.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив