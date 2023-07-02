Шокирующие слова: экс-советник Колина Пауэлла назвал главную угрозу мировой безопасности - 02.07.2023 Украина.ру
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Шокирующие слова: экс-советник Колина Пауэлла назвал главную угрозу мировой безопасности
Шокирующие слова: экс-советник Колина Пауэлла назвал главную угрозу мировой безопасности - 02.07.2023 Украина.ру
Шокирующие слова: экс-советник Колина Пауэлла назвал главную угрозу мировой безопасности
Главную угрозу для мировой безопасности в настоящее время представляют Соединенные Штаты. Такое заявление 2 июля сделал бывший президент американского Совета по международным отношениям, экс-советник госсекретаря Колина Пауэлла Ричард Хаас в интервью The New York Times
2023-07-02T15:04
2023-07-02T15:04
новости
сша
колин пауэлл
советник
признание
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Ричард Натан Хаас - американский дипломат, экс-президент Совета по международным отношениям, бывший советник госсекретаря Колина Пауэлла в администрации Джорджа Буша - младшего.
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новости, сша, колин пауэлл, советник, признание
Новости, США, Колин Пауэлл, советник, признание

Шокирующие слова: экс-советник Колина Пауэлла назвал главную угрозу мировой безопасности

15:04 02.07.2023
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
Главную угрозу для мировой безопасности в настоящее время представляют Соединенные Штаты. Такое заявление 2 июля сделал бывший президент американского Совета по международным отношениям, экс-советник госсекретаря Колина Пауэлла Ричард Хаас в интервью The New York Times

"Это (главная угроза для мировой безопасности - Ред.) мы. Наша внутриполитическая ситуация - это не только то, на что другие государства не желают равняться, но и то, что делает США ненадежным партнером", - сказал политик.

Ричард Натан Хаас - американский дипломат, экс-президент Совета по международным отношениям, бывший советник госсекретаря Колина Пауэлла в администрации Джорджа Буша - младшего.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2023
14:02
"Зачем тратить на такой вопрос человеческие жизни?": американская журналистка осудила киевский режимУкраина напрасно отправляет своих солдат туда, где население хочет быть с Россией. Такое заявление 2 июля сделала американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News
 
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