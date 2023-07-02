Шокирующие слова: экс-советник Колина Пауэлла назвал главную угрозу мировой безопасности
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Главную угрозу для мировой безопасности в настоящее время представляют Соединенные Штаты. Такое заявление 2 июля сделал бывший президент американского Совета по международным отношениям, экс-советник госсекретаря Колина Пауэлла Ричард Хаас в интервью The New York Times
"Это (главная угроза для мировой безопасности - Ред.) мы. Наша внутриполитическая ситуация - это не только то, на что другие государства не желают равняться, но и то, что делает США ненадежным партнером", - сказал политик.
Ричард Натан Хаас - американский дипломат, экс-президент Совета по международным отношениям, бывший советник госсекретаря Колина Пауэлла в администрации Джорджа Буша - младшего.