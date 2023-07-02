https://ukraina.ru/20230702/1047744715.html

Владимир Демидов о потолке цен на нефть и о том, почему крах Китая невозможен без краха США

Владимир Демидов о потолке цен на нефть и о том, почему крах Китая невозможен без краха США - 02.07.2023 Украина.ру

Владимир Демидов о потолке цен на нефть и о том, почему крах Китая невозможен без краха США

Российские нефтяные компании являются ключевым источником финансирования для российского бюджета - и он, к сожалению, чувствует недопоступление денег вследствие потолка цен, напомнил независимый эксперт международного рынка ресурсов Владимир Демидов.

2023-07-02T08:09

2023-07-02T08:09

2023-07-02T08:12

интервью

нефть

зарубежье

россия (рф)

опек

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир. Генеральный директор ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что спрос на нефть вырастет, а Международное энергетическое агентство, наоборот, ждет снижения темпов роста. Почему, все-таки, ОПЕК и МЭА не совпадают во взглядах на нефть, и - в чем суть МЭА, можно ли полагаться на их прогнозы?– Это предсказания "сколько", а я не назову это предсказанием - сколько будет, каково будет потребление нефти в ближайшей перспективе. Это скорее политические шаги и политические заявления.Если мы вспомним прошлый год, то и ОПЕК и МЭА вместе утверждали, что будет повышение потребления нефти, но мы видим, что не происходит существенного ни повышения, ни понижения, наоборот, потребление нефти колеблется вокруг определенной величины.Я, наверное, не соглашусь с ОПЕК, скорее предположу, что потребление нефти должно падать. Основные потребители, такие как Европа и США, скорее всего уйдут в рецессию, некоторые страны уже находятся в рецессии, соответственно, и потребление энергоресурсов в этих странах должно падать.Поэтому я предположил, что общее потребление нефти в мире, скорее, будет иметь ниспадающий темп.– В ближайшей перспективе ожидать ли некоего скачка спроса?– Я не вижу для этого причин. Можно только предположить, что вдруг Азия начнет потреблять намного больше, а именно Китай, но, скорее всего – нет. Нужно понимать, что сейчас Россия дает максимум, старается поставлять как можно больше нефти именно на азиатский рынок.Поэтому я пока не вижу, кто, не вижу игрока, который вдруг решил бы покупать нефти существенно больше.– Совсем недавно была новость о том, что ОПЕК заинтересовался включением в свой состав Гайаны, но потом опровергли эту новость. Почему вообще об этом заговорили, как вы думаете? И заинтересована ли Гайана в этом?– Я думаю, что на текущем этапе Гайана не заинтересована в этом. Более того, наверное, не только Гайана не заинтересована, но и другие большие игроки, которые не входят в ОПЕК. А самый крупный игрок, не входящий в ОПЕК – это, конечно, Соединенные Штаты Америки.Совсем недавно Гайаны просто не было на карте нефтяных стран, она добывала около ста тысяч баррелей в день, но буквально за короткий промежуток времени увеличила добычу более, чем в 2,5 раза. В текущем моменте Гайана добывает около 360 тысячей баррелей в день, и практически догоняет Ливию – одного из крупнейших поставщиков нефти.Прогнозы говорят о том, что Гайана может нарастить добычу нефти до более, чем миллиона баррелей в день. Это означает, что до 2030 года Гайана сможет добывать примерно 7-8, до 10% общего объема ОПЕК. Это огромный объем. Именно поэтому ОПЕК старается взять под свое крыло эту маленькую страну.Одновременно с этим другие силы, которые не хотят, чтобы ОПЕК усиливалась в будущем, старается как можно больше дистанцировать ее от ОПЕК.– С чем связаны такие цифры, это новые месторождения?– Да, это открытие новых месторождений. Нужно понимать, что Гайана расположена в Латинской Америке, это восточное побережье, оно граничит с Венесуэлой. Венесуэла – это страна с крупнейшими в мире залежами, и Гайана получила немного от соседней страны. И за последнюю пятилетку была проведена очень большая работа геологоразведчиками, были найдены огромные месторождения нефти.– Поговорим о потолке цен на российскую нефть. Штаты призвали Индию покупать российскую нефть по цене ниже установленного Западом потолка? Можно ли считать, что распиаренная стратегия потолка цен все-таки не работает?– И да, и нет. Почему не работает? Потому что мы видим, что страны все-таки покупают российскую нефть. Невозможно отказаться от страны, которая поставляет около 10% мирового рынка нефти, то есть от России.Одновременно с этим нужно понимать, что страны, которые ввели однозначное эмбарго – это страны ЕС и Большой семерки, они не могут покупать российскую нефть, в то время как Китай, Индия и другие азиатские страны могут это делать, но - опасаясь вторичных санкций.Естественно, что Россия, к сожалению, продает этим странам свою нефть по цене ниже. Если убрать все политические факторы, иногда эта цена уходит ниже потолка, о котором мы говорим, иногда эта цена выше.Результат мы можем четко видеть на российском бюджете, когда российские компании недополучают деньги. Российские нефтяные компании являются ключевым потоком финансирования для российского бюджета, и он, к сожалению, чувствует недопоступление этих денег.Поэтому, с одной стороны потолок влияет, с другой стороны - все равно российская нефть продается, более того, объемы российской нефти на экспорт растут.– Есть ли предпосылки, что Запад откажется от системы потолка цен? Или с этим придется всегда жить?– В ближайшей перспективе я не вижу, почему бы потолок цен отменили. Я допускаю, что его могут корректировать в зависимости от политических решений, никакой экономики здесь нет. Но в ближайшей перспективе - не вижу, чтобы потолок отменили.– Поговорим о новом, одиннадцатом пакете санкций, о том, как он влияет на нефтегазовую отрасль. Или это некое юридическое закрепление сложившегося порядка вещей?– Скорее соглашусь с вашим последним утверждением – это закрепление того, что уже было на самом деле на карте. Но я бы, наверное, выделил здесь один момент – это именно тот пункт, на котором настаивала Польша по введению санкций против "Дружбы".Очень интересный момент – Польша закрепляет санкции на северной нитке нефтепровода "Дружба", который идет через Польшу в Германию и питает огромный перерабатывающий завод в городе Шведт, который поставляет около 40% нефтепродуктов в Восточной Германии.Как мне кажется, таким образом Польша пытается как можно больше подчинить, наверное, часть Германии своим поставкам, потому что в этой ситуации нефть на этот завод будет поставляться через польскую территорию, через польские порты.– Не так давно в Палате представителей США предложили устроить нефтяную морскую блокаду Китаю. Насколько это возможно? И вообще - не фоне решительных действий Китая гегемония США уходит ли в закат, как вы считаете, и как долго и далеко зайдет торговая война США и Китая?– Достаточно сложный вопрос. Я думаю, что в какой-то момент, как только экономисты с обеих сторон поймут, что дальнейшее противостояние приведет к краху обеих систем... А нужно понимать, что невозможен крах США без краха Китая, потому что две экономики невероятно тесно сплетены. И так же крах Китая невозможен без краха США.Я не думаю, что страны примут какие-то крайние меры – либо при смене президента в следующем году в США, либо в форс-мажорных обстоятельствах, но все же стороны пересмотрят свой подход к политике и, скорее всего, отойдут от политики эмбарго.– Что вы можете сказать о причине изменения цен на бензин, здесь за основу можно взять локальную историю в Крыму. Сейчас там цены на автозаправочных станциях примерно на 3-4 рубля выше, чем на материке. С чем это связано, и можно ли это решить через прямые закупки, как говорил Аксенов, минуя Санкт-Петербургскую биржу?– Действительно, можно рассмотреть вариант прямых закупок у компаний, и вполне может быть, что это на какой-то момент понизит цену.Нужно понимать, что Крым находится достаточно близко к очень сложным украинским территориям, близко находится к Украине, поэтому компании, которые предоставляют нефтепродукты, могут закладывать риски в логистику, поэтому цена в любом случае будет выше.Да, действительно, господин Аксенов вполне прав, и это решение может помочь на какой-то процент понизить цены в Крыму, но я не думаю, что будет возможность сделать цены ниже, чем в материковой России.

https://ukraina.ru/20230627/1047575072.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, нефть, зарубежье, россия (рф), опек