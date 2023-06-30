Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении – Минобороны РФ - 30.06.2023 Украина.ру
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Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении – Минобороны РФ
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении – Минобороны РФ - 30.06.2023 Украина.ру
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении – Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ успешно отразили пять атак противника на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ 30 июня
2023-06-30T15:01
2023-06-30T15:01
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На Донецком направлении российские военные "Южной" группировки отразили пять атак противника, заявили в Минобороны России.Украинские вооруженные силы продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях, отметили в Минобороны РФ.Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также самоходная гаубица "Гвоздика", говорится в сводке военного ведомства.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при ударе 27-го июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске (ДНР) были уничтожены два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников.
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Новости, Украина, ВСУ, Минобороны РФ, МО РФ, Россия (РФ)

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении – Минобороны РФ

15:01 30.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вооруженные силы РФ успешно отразили пять атак противника на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ 30 июня
На Донецком направлении российские военные "Южной" группировки отразили пять атак противника, заявили в Минобороны России.
"На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Украинские вооруженные силы продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях, отметили в Минобороны РФ.
Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также самоходная гаубица "Гвоздика", говорится в сводке военного ведомства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при ударе 27-го июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске (ДНР) были уничтожены два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников.
10:28
Украинская пропаганда на примере удара по КраматорскуНесколько дней назад в Краматорске ракетным ударом по пиццерии, в которой обедали украинские военные и иностранные наёмники, было в сумме убито и ранено свыше сотни комбатантов. При этом пострадало несколько гражданских, два или три человека погибли, несколько получили ранения.
 
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