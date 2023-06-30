https://ukraina.ru/20230630/1047724019.html

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении – Минобороны РФ

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении – Минобороны РФ - 30.06.2023 Украина.ру

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении – Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ успешно отразили пять атак противника на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ 30 июня

2023-06-30T15:01

2023-06-30T15:01

2023-06-30T15:01

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На Донецком направлении российские военные "Южной" группировки отразили пять атак противника, заявили в Минобороны России.Украинские вооруженные силы продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях, отметили в Минобороны РФ.Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также самоходная гаубица "Гвоздика", говорится в сводке военного ведомства.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при ударе 27-го июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске (ДНР) были уничтожены два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников.

https://ukraina.ru/20230630/1047704942.html

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