Выбрал Францию, а не Украину: Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе - 30.06.2023 Украина.ру
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Выбрал Францию, а не Украину: Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе
Выбрал Францию, а не Украину: Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе - 30.06.2023 Украина.ру
Выбрал Францию, а не Украину: Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон покинул в пятницу проходящее в Брюсселе двухдневное заседание Европейского совета и отменил свою итоговую пресс-конференцию; Об этом 30 июня сообщили журналисты телеканала France24
2023-06-30T14:44
2023-06-30T14:44
эммануэль макрон
ес
новости
франция
погромы
зарубежье
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул заседание Европейского совета в Брюсселе. Он никак не прокомментировал ситуацию журналистам.Макрон направился в Париж на антикризисное совещание в связи с бунтами и погромами во Франции. Беспорядки спровоцировало убийство в столичном пригороде полицейским 17-летнего подростка-автомобилиста, когда тот не подчинился требованию остановиться для проверки.Власти задействовали для борьбы с беспорядками в стране 40 тысяч полицейских и жандармов. В ходе столкновений в ночь на пятницу, по данным МВД, 249 полицейских и жандармов получили ранения.Разгромлены или сожжены офисы госучреждений, банков, комиссариаты полиции, горел общественный транспорт и автомобили, разграблены многие магазины. По версии прокуратуры, во вторник, 28 июня утром двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе автомобиль, за рулем которого был юноша. Они попытались проверить его документы на красном сигнале светофора, но водитель не остановился. Гонка продолжилась по нескольким улицам Нантера с нарушениями, подвергавшими опасности жизни пешеходов. Чтобы остановить нарушителя, один из полицейских применил оружие.Полицейского задержали и допросили. Его подозревают в умышленном убийстве. По заявлению прокурора Нантера, "законные условия применения оружия не были соблюдены".Двухдневный саммит ЕС, посвященный обсуждению украинского кризиса, открылся в Брюсселе накануне.
https://ukraina.ru/20230613/1047180209.html
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эммануэль макрон, ес, новости, франция, погромы, зарубежье
Эммануэль Макрон, ЕС, Новости, Франция, погромы, Зарубежье

Выбрал Францию, а не Украину: Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе

14:44 30.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул в пятницу проходящее в Брюсселе двухдневное заседание Европейского совета и отменил свою итоговую пресс-конференцию; Об этом 30 июня сообщили журналисты телеканала France24
Президент Франции Эммануэль Макрон покинул заседание Европейского совета в Брюсселе. Он никак не прокомментировал ситуацию журналистам.
Макрон направился в Париж на антикризисное совещание в связи с бунтами и погромами во Франции. Беспорядки спровоцировало убийство в столичном пригороде полицейским 17-летнего подростка-автомобилиста, когда тот не подчинился требованию остановиться для проверки.
Власти задействовали для борьбы с беспорядками в стране 40 тысяч полицейских и жандармов. В ходе столкновений в ночь на пятницу, по данным МВД, 249 полицейских и жандармов получили ранения.
Разгромлены или сожжены офисы госучреждений, банков, комиссариаты полиции, горел общественный транспорт и автомобили, разграблены многие магазины.
По версии прокуратуры, во вторник, 28 июня утром двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе автомобиль, за рулем которого был юноша. Они попытались проверить его документы на красном сигнале светофора, но водитель не остановился. Гонка продолжилась по нескольким улицам Нантера с нарушениями, подвергавшими опасности жизни пешеходов. Чтобы остановить нарушителя, один из полицейских применил оружие.
Полицейского задержали и допросили. Его подозревают в умышленном убийстве. По заявлению прокурора Нантера, "законные условия применения оружия не были соблюдены".
Двухдневный саммит ЕС, посвященный обсуждению украинского кризиса, открылся в Брюсселе накануне.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 17:16
Президент Франции просит разрешения посетить саммит БРИКС - СМИПрезидент Франции Эммануэль Макрон изъявил желание принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе, об этом он попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу, сообщает газета Opinion со ссылкой на источники 13 июня
 
Эммануэль МакронЕСНовостиФранцияпогромыЗарубежье
 
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