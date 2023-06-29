"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции - 29.06.2023 Украина.ру
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"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции
"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции - 29.06.2023 Украина.ру
"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции
Депутаты единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана. Текст документа выложен на сайте Госдумы РФ 29 июня
2023-06-29T13:18
2023-06-29T13:18
новости
госдума
ислам
швеция
провокация
россия (рф)
государственная дума рф
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Депутаты Государственной Думы осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.Ранее с таким предложением выступил Председатель ГД Вячеслав Володин.В документе говорится, что власти Швеции разрешили протестную акцию, понимая, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всем мире и разжигание межнациональной розни и ненависти.Акция сожжения священного Корана прошла в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации.Сообщается, что во время оскорбительной для мусульман протестной акции Момик вырвал страницы из священной книги мусульман и затем поджег ее. За преступной акцией наблюдали представители международных СМИ, а также около 200 зрителей. При этом полиция задержала мужчину, который выразил свой гнев, бросая камни в Салвана Момика.Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230629/1047659465.html
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новости, госдума, ислам, швеция, провокация, россия (рф), государственная дума рф
Новости, Госдума, ислам, Швеция, провокация, Россия (РФ), Государственная дума РФ

"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции

13:18 29.06.2023
 
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© РИА Новости . Максим Богодвид
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Депутаты единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана. Текст документа выложен на сайте Госдумы РФ 29 июня
Депутаты Государственной Думы осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.
Ранее с таким предложением выступил Председатель ГД Вячеслав Володин.
"Депутаты Государственной Думы вместе с мусульманами всего мира возмущены решением властей Швеции, выдавших разрешение на проведение 28 июня 2023 года, в день праздника Курбан-байрам, протестной акции у главной мечети города Стокгольма, во время которой был совершен поджог священной книги мусульман Корана", - говорится в заявлении.
В документе говорится, что власти Швеции разрешили протестную акцию, понимая, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всем мире и разжигание межнациональной розни и ненависти.
Акция сожжения священного Корана прошла в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации.
Сообщается, что во время оскорбительной для мусульман протестной акции Момик вырвал страницы из священной книги мусульман и затем поджег ее. За преступной акцией наблюдали представители международных СМИ, а также около 200 зрителей. При этом полиция задержала мужчину, который выразил свой гнев, бросая камни в Салвана Момика.
Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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07:31
Сало в Коране как свидетельство провала западной идеологииИдеологизированная система не может не провалиться, поскольку пытается втиснуть до конца не познаваемый божий мир, в прокрустово ложе очередной изобретённой отдельным человеком (или группой лиц) и не разделяемой даже большинством человечества (ещё не существовало идеологии, которую приняло бы большинство) идеологической схемы
 
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