https://ukraina.ru/20230629/1047675376.html

"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции

"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции - 29.06.2023 Украина.ру

"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции

Депутаты единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана. Текст документа выложен на сайте Госдумы РФ 29 июня

2023-06-29T13:18

2023-06-29T13:18

2023-06-29T13:18

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Депутаты Государственной Думы осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.Ранее с таким предложением выступил Председатель ГД Вячеслав Володин.В документе говорится, что власти Швеции разрешили протестную акцию, понимая, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всем мире и разжигание межнациональной розни и ненависти.Акция сожжения священного Корана прошла в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации.Сообщается, что во время оскорбительной для мусульман протестной акции Момик вырвал страницы из священной книги мусульман и затем поджег ее. За преступной акцией наблюдали представители международных СМИ, а также около 200 зрителей. При этом полиция задержала мужчину, который выразил свой гнев, бросая камни в Салвана Момика.Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230629/1047659465.html

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новости, госдума, ислам, швеция, провокация, россия (рф), государственная дума рф