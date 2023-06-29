"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование 1124-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией
Депутаты единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана. Текст документа выложен на сайте Госдумы РФ 29 июня
Депутаты Государственной Думы осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.
Ранее с таким предложением выступил Председатель ГД Вячеслав Володин.
"Депутаты Государственной Думы вместе с мусульманами всего мира возмущены решением властей Швеции, выдавших разрешение на проведение 28 июня 2023 года, в день праздника Курбан-байрам, протестной акции у главной мечети города Стокгольма, во время которой был совершен поджог священной книги мусульман Корана", - говорится в заявлении.
В документе говорится, что власти Швеции разрешили протестную акцию, понимая, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всем мире и разжигание межнациональной розни и ненависти.
Акция сожжения священного Корана прошла в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации.
Сообщается, что во время оскорбительной для мусульман протестной акции Момик вырвал страницы из священной книги мусульман и затем поджег ее. За преступной акцией наблюдали представители международных СМИ, а также около 200 зрителей. При этом полиция задержала мужчину, который выразил свой гнев, бросая камни в Салвана Момика.
Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.
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