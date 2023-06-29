Вандалы осквернили бюсты советских партизан в киевском парке - СМИ - 29.06.2023 Украина.ру
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Вандалы осквернили бюсты советских партизан в киевском парке - СМИ
Вандалы осквернили бюсты советских партизан в киевском парке - СМИ - 29.06.2023 Украина.ру
Вандалы осквернили бюсты советских партизан в киевском парке - СМИ
Бюсты советских партизан облили краской в украинской столице. Об этом сообщил 29 июня телеканал "Киев 24"
2023-06-29T09:00
2023-06-29T09:38
памятник
киев
партизаны
парк
новости
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"В парке "Партизанской Славы" неизвестные облили краской и расписали &lt;…&gt; бюсты советских партизан", - говорится в материале.Парк, куда нагрянули вандалы, находится в Дарницком районе Киева, он был создан в 1970 году. В центре парка есть мемориальная зона с музеем партизанской славы.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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памятник, киев, партизаны, парк, новости
памятник, Киев, партизаны, парк, Новости

Вандалы осквернили бюсты советских партизан в киевском парке - СМИ

09:00 29.06.2023 (обновлено: 09:38 29.06.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Dimant
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© commons.wikimedia.org / Dimant
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Бюсты советских партизан облили краской в украинской столице. Об этом сообщил 29 июня телеканал "Киев 24"
"В парке "Партизанской Славы" неизвестные облили краской и расписали <…> бюсты советских партизан", - говорится в материале.
Парк, куда нагрянули вандалы, находится в Дарницком районе Киева, он был создан в 1970 году. В центре парка есть мемориальная зона с музеем партизанской славы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Вчера, 13:09
Виноват только "датой рождения": во Львовской области снесли памятник местного производстваВо Львовской области демонтировали очередной памятник. На этот раз причиной послужил факт, что скульптура была изготовлена в советское время. Сообщение об этом появилось 28 июня в Телеграм-канале Львовского городского совета
 
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