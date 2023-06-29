https://ukraina.ru/20230629/1047662252.html
Вандалы осквернили бюсты советских партизан в киевском парке - СМИ
Вандалы осквернили бюсты советских партизан в киевском парке - СМИ - 29.06.2023 Украина.ру
Вандалы осквернили бюсты советских партизан в киевском парке - СМИ
Бюсты советских партизан облили краской в украинской столице. Об этом сообщил 29 июня телеканал "Киев 24"
2023-06-29T09:00
2023-06-29T09:00
2023-06-29T09:38
памятник
киев
партизаны
парк
новости
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"В парке "Партизанской Славы" неизвестные облили краской и расписали <…> бюсты советских партизан", - говорится в материале.Парк, куда нагрянули вандалы, находится в Дарницком районе Киева, он был создан в 1970 году. В центре парка есть мемориальная зона с музеем партизанской славы.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ukraina.ru/20230628/1047634917.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
памятник, киев, партизаны, парк, новости
памятник, Киев, партизаны, парк, Новости
Вандалы осквернили бюсты советских партизан в киевском парке - СМИ
09:00 29.06.2023 (обновлено: 09:38 29.06.2023)
Бюсты советских партизан облили краской в украинской столице. Об этом сообщил 29 июня телеканал "Киев 24"
"В парке "Партизанской Славы" неизвестные облили краской и расписали <…> бюсты советских партизан", - говорится в материале.
Парк, куда нагрянули вандалы, находится в Дарницком районе Киева, он был создан в 1970 году. В центре парка есть мемориальная зона с музеем партизанской славы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.