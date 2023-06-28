https://ukraina.ru/20230628/1047642096.html

Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев

Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев - 28.06.2023 Украина.ру

Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев

Мы уже неоднократно писали о том, что социология военного времени – оксиморон. Искажено всё: мнения людей, состав выборки (мобилизация, эвакуация и т.п.), в конце концов нельзя положиться на самих социологов. Тем не менее, социологию мы не игнорируем – пристрелку с точностью до порядка она всё же даёт, равно как и динамику настроений

2023-06-28T16:28

2023-06-28T16:28

2023-06-28T16:28

эксклюзив

социология

украина

война

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27 июня Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты телефонного опроса 1200 жителей Украины, проведённого ещё 6-11 июня под общим названием "Формула устойчивости Украины". Исследование было заказано "Национальной платформы устойчивости и сплоченности" (существующий с 2018 года проект грантовых и волонтёрских организаций, финансируемый финским Фондом мира Марти Ахтисаари).Первая же цифра по идее должна свидетельствовать о снижении стойкости украинцев – считают, что дела в стране идут в правильном направлении 67%, в неправильном – 18%. Казалось бы, всё на месте, по данным опроса, проведённого группой "Рейтинг" неделей раньше цифры были 71% и 13% (не забываем – они заведомо завышены). Тенденция, в общем-то, так себе.82% опрошенных считают Украину "успешным государством". Прежде чем осуждать украинцев за неадекватность вспомним, что война продолжается уже скоро 1,5 года, конца-края ей не видно, но Украина продолжает сопротивляться России. Разве это не показатель "успешности"?Впрочем, названые опрошенными показатели "успешного государства" представление об их адекватности всё же размывают. 56% считают таковым сильную армию (ну, допустим, это особенность военного времени), 35% – развитая экономика (где она на Украине?), по 34% – верховенство права (?) и единое общество.Конструируя будущее направление развития общества из трёх кубиков – защиты государства, социальной защиты и инновационного развития, более половины опрошенных предсказуемо выбрали сочетание защиты государства и инновации (отметим, что вопрос дурацкий – инновации людьми редко рассматриваются в качестве приоритета, обычно они навязываются элитой).Во имя будущего опрошенные готовы сотрудничать в первую очередь с украиноязычными украинцами (99%) и гражданами ЕС (92%), но, в то же время, с русскоязычными украинцами – всего 68%, с крымчанами – 47%, жителями ДНР и ЛНР – 30%. Обратим внимание на то, как ненавязчиво украинские социологи в сотрудничестве с финскими "миротворцами" закладывают базу разделения граждан Украины на полноценных и неполноценных. Единое общество, говорите?Наиболее эффективными институтами Украины названы ВСУ (82%), президент (68%), волонтёры (59%). Вроде бы фамилии не названы, но легко понять, отчего президент так обеспокоен публичной деятельностью Валерия Залужного и Кирилла Буданова. Понятно, что поддержка Вооружённых сил не обязательно в сколько-нибудь значимой мере трансформируется в электоральный рейтинг конкретного их представителя (вообще "перенос рейтинга" крайне сложная технологическая задача), но Зеленскому достаточно видеть теоретическую угрозу конкуренции.Интересным дополнением служат результаты исследования VoxCheck и компанией CBR при финансировании, разумеется, фонда "Возрождение" (украинское отделение фонда Сороса) относительно "нарративов российской пропаганды". 26 мая – 7 июня по разным методикам (опросы в интернете и по телефону) были опрошены 1466 респондентов на Украине и 327 – из-за границы.Результаты получились довольно своеобразными.- 43% опрошенных в Украине и 36% за границей не согласились с утверждением "В Украине малораспространенная нацистская и/или неонацистская идеология";- 29% опрошенных в Украине и 35% за границей не согласились с утверждением "Революция Достоинства в Украине 2013-2014 года не была государственным переворотом";- 26% опрошенных в Украине и 29% за границей согласились с утверждением "Россия в Украине воюет против Запада/НАТО";- 25% опрошенных в Украине и 29% за границей согласились с утверждением "Запад использует Украину в собственных целях в войне с Россией";- за границей 32% опрошенных согласились с утверждением "на Украине притесняют русскоязычных".Как видим, даже в условиях войны и мощнейшей пропагандистской накачки свыше четверти украинцев не боятся высказывать суждения, противоположные официальной государственной идеологии.В действительно же их намного больше по очевидным причинам.Во-первых, работает явление, названное немецким социологом Элизабет Ноэль-Нойман "спираль молчания" – люди стараются не высказывать общественно неодобряемые мнения.Во-вторых, люди банально боятся высказывать такое мнение социологом, в отношении которых можно предположить сотрудничество с СБУ (в случае с VoxCheck связи со спецслужбами несомненны).В-третьих, многие мнения навязаны пропагандой и даже просто её исчезновение приведёт, как минимум, к смягчению мнений (неоднократно отмечалось на освобождённых территориях Украины).На основании этих двух исследований можно сказать, что поддержка украинской власти не столь монолитна, как можно было бы предполагать. Что, в общем-то, не удивительно – страна устала от девятилетней войны.

https://ukraina.ru/20230608/1047030036.html

https://ukraina.ru/20230401/1044915363.html

https://ukraina.ru/20230222/1043807787.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, социология, украина, война