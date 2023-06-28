Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев - 28.06.2023 Украина.ру
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Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев
Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев - 28.06.2023 Украина.ру
Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев
Мы уже неоднократно писали о том, что социология военного времени – оксиморон. Искажено всё: мнения людей, состав выборки (мобилизация, эвакуация и т.п.), в конце концов нельзя положиться на самих социологов. Тем не менее, социологию мы не игнорируем – пристрелку с точностью до порядка она всё же даёт, равно как и динамику настроений
2023-06-28T16:28
2023-06-28T16:28
эксклюзив
социология
украина
война
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27 июня Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты телефонного опроса 1200 жителей Украины, проведённого ещё 6-11 июня под общим названием "Формула устойчивости Украины". Исследование было заказано "Национальной платформы устойчивости и сплоченности" (существующий с 2018 года проект грантовых и волонтёрских организаций, финансируемый финским Фондом мира Марти Ахтисаари).Первая же цифра по идее должна свидетельствовать о снижении стойкости украинцев – считают, что дела в стране идут в правильном направлении 67%, в неправильном – 18%. Казалось бы, всё на месте, по данным опроса, проведённого группой "Рейтинг" неделей раньше цифры были 71% и 13% (не забываем – они заведомо завышены). Тенденция, в общем-то, так себе.82% опрошенных считают Украину "успешным государством". Прежде чем осуждать украинцев за неадекватность вспомним, что война продолжается уже скоро 1,5 года, конца-края ей не видно, но Украина продолжает сопротивляться России. Разве это не показатель "успешности"?Впрочем, названые опрошенными показатели "успешного государства" представление об их адекватности всё же размывают. 56% считают таковым сильную армию (ну, допустим, это особенность военного времени), 35% – развитая экономика (где она на Украине?), по 34% – верховенство права (?) и единое общество.Конструируя будущее направление развития общества из трёх кубиков – защиты государства, социальной защиты и инновационного развития, более половины опрошенных предсказуемо выбрали сочетание защиты государства и инновации (отметим, что вопрос дурацкий – инновации людьми редко рассматриваются в качестве приоритета, обычно они навязываются элитой).Во имя будущего опрошенные готовы сотрудничать в первую очередь с украиноязычными украинцами (99%) и гражданами ЕС (92%), но, в то же время, с русскоязычными украинцами – всего 68%, с крымчанами – 47%, жителями ДНР и ЛНР – 30%. Обратим внимание на то, как ненавязчиво украинские социологи в сотрудничестве с финскими "миротворцами" закладывают базу разделения граждан Украины на полноценных и неполноценных. Единое общество, говорите?Наиболее эффективными институтами Украины названы ВСУ (82%), президент (68%), волонтёры (59%). Вроде бы фамилии не названы, но легко понять, отчего президент так обеспокоен публичной деятельностью Валерия Залужного и Кирилла Буданова. Понятно, что поддержка Вооружённых сил не обязательно в сколько-нибудь значимой мере трансформируется в электоральный рейтинг конкретного их представителя (вообще "перенос рейтинга" крайне сложная технологическая задача), но Зеленскому достаточно видеть теоретическую угрозу конкуренции.Интересным дополнением служат результаты исследования VoxCheck и компанией CBR при финансировании, разумеется, фонда "Возрождение" (украинское отделение фонда Сороса) относительно "нарративов российской пропаганды". 26 мая – 7 июня по разным методикам (опросы в интернете и по телефону) были опрошены 1466 респондентов на Украине и 327 – из-за границы.Результаты получились довольно своеобразными.- 43% опрошенных в Украине и 36% за границей не согласились с утверждением "В Украине малораспространенная нацистская и/или неонацистская идеология";- 29% опрошенных в Украине и 35% за границей не согласились с утверждением "Революция Достоинства в Украине 2013-2014 года не была государственным переворотом";- 26% опрошенных в Украине и 29% за границей согласились с утверждением "Россия в Украине воюет против Запада/НАТО";- 25% опрошенных в Украине и 29% за границей согласились с утверждением "Запад использует Украину в собственных целях в войне с Россией";- за границей 32% опрошенных согласились с утверждением "на Украине притесняют русскоязычных".Как видим, даже в условиях войны и мощнейшей пропагандистской накачки свыше четверти украинцев не боятся высказывать суждения, противоположные официальной государственной идеологии.В действительно же их намного больше по очевидным причинам.Во-первых, работает явление, названное немецким социологом Элизабет Ноэль-Нойман "спираль молчания" – люди стараются не высказывать общественно неодобряемые мнения.Во-вторых, люди банально боятся высказывать такое мнение социологом, в отношении которых можно предположить сотрудничество с СБУ (в случае с VoxCheck связи со спецслужбами несомненны).В-третьих, многие мнения навязаны пропагандой и даже просто её исчезновение приведёт, как минимум, к смягчению мнений (неоднократно отмечалось на освобождённых территориях Украины).На основании этих двух исследований можно сказать, что поддержка украинской власти не столь монолитна, как можно было бы предполагать. Что, в общем-то, не удивительно – страна устала от девятилетней войны.
https://ukraina.ru/20230608/1047030036.html
https://ukraina.ru/20230401/1044915363.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, социология, украина, война
Эксклюзив, социология, Украина, война

Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев

16:28 28.06.2023
 
© Фото : "Рейтинг"опрос
опрос - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : "Рейтинг"
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мы уже неоднократно писали о том, что социология военного времени – оксиморон. Искажено всё: мнения людей, состав выборки (мобилизация, эвакуация и т.п.), в конце концов нельзя положиться на самих социологов. Тем не менее, социологию мы не игнорируем – пристрелку с точностью до порядка она всё же даёт, равно как и динамику настроений
27 июня Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты телефонного опроса 1200 жителей Украины, проведённого ещё 6-11 июня под общим названием "Формула устойчивости Украины". Исследование было заказано "Национальной платформы устойчивости и сплоченности" (существующий с 2018 года проект грантовых и волонтёрских организаций, финансируемый финским Фондом мира Марти Ахтисаари).
Первая же цифра по идее должна свидетельствовать о снижении стойкости украинцев – считают, что дела в стране идут в правильном направлении 67%, в неправильном – 18%. Казалось бы, всё на месте, по данным опроса, проведённого группой "Рейтинг" неделей раньше цифры были 71% и 13% (не забываем – они заведомо завышены). Тенденция, в общем-то, так себе.
82% опрошенных считают Украину "успешным государством". Прежде чем осуждать украинцев за неадекватность вспомним, что война продолжается уже скоро 1,5 года, конца-края ей не видно, но Украина продолжает сопротивляться России. Разве это не показатель "успешности"?
Впрочем, названые опрошенными показатели "успешного государства" представление об их адекватности всё же размывают. 56% считают таковым сильную армию (ну, допустим, это особенность военного времени), 35% – развитая экономика (где она на Украине?), по 34% – верховенство права (?) и единое общество.
Конструируя будущее направление развития общества из трёх кубиков – защиты государства, социальной защиты и инновационного развития, более половины опрошенных предсказуемо выбрали сочетание защиты государства и инновации (отметим, что вопрос дурацкий – инновации людьми редко рассматриваются в качестве приоритета, обычно они навязываются элитой).
Диаграмма Социологической группы Рейтинг
8 июня, 15:44
Настроения меняются. Украинские социологи бьют тревогуНовая публикация социологической группы "Рейтинг" появилась 8 июня после долгого перерыва – с 23 марта. За последние пару лет таких значительных перерывов в публикации данных не было
Во имя будущего опрошенные готовы сотрудничать в первую очередь с украиноязычными украинцами (99%) и гражданами ЕС (92%), но, в то же время, с русскоязычными украинцами – всего 68%, с крымчанами – 47%, жителями ДНР и ЛНР – 30%. Обратим внимание на то, как ненавязчиво украинские социологи в сотрудничестве с финскими "миротворцами" закладывают базу разделения граждан Украины на полноценных и неполноценных. Единое общество, говорите?
Наиболее эффективными институтами Украины названы ВСУ (82%), президент (68%), волонтёры (59%). Вроде бы фамилии не названы, но легко понять, отчего президент так обеспокоен публичной деятельностью Валерия Залужного и Кирилла Буданова. Понятно, что поддержка Вооружённых сил не обязательно в сколько-нибудь значимой мере трансформируется в электоральный рейтинг конкретного их представителя (вообще "перенос рейтинга" крайне сложная технологическая задача), но Зеленскому достаточно видеть теоретическую угрозу конкуренции.
Интересным дополнением служат результаты исследования VoxCheck и компанией CBR при финансировании, разумеется, фонда "Возрождение" (украинское отделение фонда Сороса) относительно "нарративов российской пропаганды". 26 мая – 7 июня по разным методикам (опросы в интернете и по телефону) были опрошены 1466 респондентов на Украине и 327 – из-за границы.
Результаты получились довольно своеобразными.
- 43% опрошенных в Украине и 36% за границей не согласились с утверждением "В Украине малораспространенная нацистская и/или неонацистская идеология";
рейтинг опрос - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
1 апреля, 11:05
Украинцы против мира: социология свидетельствуетПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия на территории Украины без дополнительных условий. Офис президента в лице Михаила Подоляка ответил: "Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо". Ну ладно, ОП на войне зарабатывает. А что же граждане?
- 29% опрошенных в Украине и 35% за границей не согласились с утверждением "Революция Достоинства в Украине 2013-2014 года не была государственным переворотом";
- 26% опрошенных в Украине и 29% за границей согласились с утверждением "Россия в Украине воюет против Запада/НАТО";
- 25% опрошенных в Украине и 29% за границей согласились с утверждением "Запад использует Украину в собственных целях в войне с Россией";
- за границей 32% опрошенных согласились с утверждением "на Украине притесняют русскоязычных".
Как видим, даже в условиях войны и мощнейшей пропагандистской накачки свыше четверти украинцев не боятся высказывать суждения, противоположные официальной государственной идеологии.
В действительно же их намного больше по очевидным причинам.
Во-первых, работает явление, названное немецким социологом Элизабет Ноэль-Нойман "спираль молчания" – люди стараются не высказывать общественно неодобряемые мнения.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 08:32
Невиданное единение: украинские социологи подводят промежуточные итоги СВОУкраинская социология военного времени, как мы неоднократно писали, вещь не слишком надёжная. Масса народа из страны выехала. Значительна часть оставшихся старается не отвечать вообще или не говорить правду
Во-вторых, люди банально боятся высказывать такое мнение социологом, в отношении которых можно предположить сотрудничество с СБУ (в случае с VoxCheck связи со спецслужбами несомненны).
В-третьих, многие мнения навязаны пропагандой и даже просто её исчезновение приведёт, как минимум, к смягчению мнений (неоднократно отмечалось на освобождённых территориях Украины).
На основании этих двух исследований можно сказать, что поддержка украинской власти не столь монолитна, как можно было бы предполагать. Что, в общем-то, не удивительно – страна устала от девятилетней войны.
 
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