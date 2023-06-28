https://ukraina.ru/20230628/1047641903.html
Ожидания Запада, мятеж ЧВК и будущие переговоры: Килинкаров о российской действительности. Видео
Ожидания Запада, мятеж ЧВК и будущие переговоры: Килинкаров о российской действительности. Видео - 28.06.2023 Украина.ру
Ожидания Запада, мятеж ЧВК и будущие переговоры: Килинкаров о российской действительности. Видео
Народный депутат Украины 5-7 созывов Килинкаров в эфире Украина.ру раскрыл свою точку зрения на мятеж ЧВК "Вагнер" и его итог, объяснил реакцию Запада и... Украина.ру, 28.06.2023
2023-06-28T15:09
2023-06-28T15:09
2023-06-28T15:09
спиридон килинкаров
видео
россия (рф)
украина
сво
чвк "вагнер"
пригожин
мятеж
владимир путин
лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047641319_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0c950f16837bd4de38db543a3990325.jpg
Народный депутат Украины 5-7 созывов Килинкаров в эфире Украина.ру раскрыл свою точку зрения на мятеж ЧВК "Вагнер" и его итог, объяснил реакцию Запада и Украины, а также прокомментировал позицию Белоруссии: 0:34 – Оценка мятежа 24 июня; 7:55 – Выгода для Запада от внутрироссийского конфликта; 11:55 – Реакция украинских сил и властей; 15:10 – Опасность для фронта и последствия мятежа; 17:37 – Итоги и позиция Белоруссии;
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047641319_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e55edbd1e69af693710b623fd12fca3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спиридон килинкаров, видео, россия (рф), украина, сво, чвк "вагнер", пригожин, мятеж, владимир путин, лукашенко, сергей шойгу, сша, всу, видео
Спиридон Килинкаров, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ЧВК "Вагнер", Пригожин, мятеж, Владимир Путин, Лукашенко, Сергей Шойгу, США, ВСУ
Ожидания Запада, мятеж ЧВК и будущие переговоры: Килинкаров о российской действительности. Видео
Народный депутат Украины 5-7 созывов Килинкаров в эфире Украина.ру раскрыл свою точку зрения на мятеж ЧВК "Вагнер" и его итог, объяснил реакцию Запада и Украины, а также прокомментировал позицию Белоруссии:
0:34 – Оценка мятежа 24 июня;
7:55 – Выгода для Запада от внутрироссийского конфликта;
11:55 – Реакция украинских сил и властей;
15:10 – Опасность для фронта и последствия мятежа;
17:37 – Итоги и позиция Белоруссии;