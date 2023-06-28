https://ukraina.ru/20230628/1047641903.html

Ожидания Запада, мятеж ЧВК и будущие переговоры: Килинкаров о российской действительности. Видео

Ожидания Запада, мятеж ЧВК и будущие переговоры: Килинкаров о российской действительности. Видео - 28.06.2023 Украина.ру

Ожидания Запада, мятеж ЧВК и будущие переговоры: Килинкаров о российской действительности. Видео

Народный депутат Украины 5-7 созывов Килинкаров в эфире Украина.ру раскрыл свою точку зрения на мятеж ЧВК "Вагнер" и его итог, объяснил реакцию Запада и... Украина.ру, 28.06.2023

2023-06-28T15:09

2023-06-28T15:09

2023-06-28T15:09

спиридон килинкаров

видео

россия (рф)

украина

сво

чвк "вагнер"

пригожин

мятеж

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лукашенко

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Народный депутат Украины 5-7 созывов Килинкаров в эфире Украина.ру раскрыл свою точку зрения на мятеж ЧВК "Вагнер" и его итог, объяснил реакцию Запада и Украины, а также прокомментировал позицию Белоруссии: 0:34 – Оценка мятежа 24 июня; 7:55 – Выгода для Запада от внутрироссийского конфликта; 11:55 – Реакция украинских сил и властей; 15:10 – Опасность для фронта и последствия мятежа; 17:37 – Итоги и позиция Белоруссии;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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