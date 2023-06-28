https://ukraina.ru/20230628/1047626540.html

У природы нет плохой погоды: Марочко назвал проблему ВСУ

У природы нет плохой погоды: Марочко назвал проблему ВСУ - 28.06.2023 Украина.ру

У природы нет плохой погоды: Марочко назвал проблему ВСУ

ВСУ испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за размытых дождем грунтовых дорог. Такая ситуация на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом 28 июня сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает агентство РИА Новости

2023-06-28T10:23

2023-06-28T10:23

2023-06-28T10:23

новости

андрей марочко

киев

всу

логистика

дожди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047625496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b2d3e986efdfb4cc0a1a170eb7bc0c7.jpg

В среду, 28 июня, глава минобороны Украины Алексей Резников заявил журналистами британской газеты Financial Times, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.Также накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. По предварительным данным, эти 24 часа обошлись киевскому режиму в 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно в 30 военных на Купянском.

https://ukraina.ru/20230628/1047625194.html

https://ukraina.ru/20230628/1047619710.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей марочко, киев, всу, логистика, дожди