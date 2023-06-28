У природы нет плохой погоды: Марочко назвал проблему ВСУ - 28.06.2023 Украина.ру
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У природы нет плохой погоды: Марочко назвал проблему ВСУ
У природы нет плохой погоды: Марочко назвал проблему ВСУ - 28.06.2023 Украина.ру
У природы нет плохой погоды: Марочко назвал проблему ВСУ
ВСУ испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за размытых дождем грунтовых дорог. Такая ситуация на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом 28 июня сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает агентство РИА Новости
2023-06-28T10:23
2023-06-28T10:23
новости
андрей марочко
киев
всу
логистика
дожди
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В среду, 28 июня, глава минобороны Украины Алексей Резников заявил журналистами британской газеты Financial Times, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.Также накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. По предварительным данным, эти 24 часа обошлись киевскому режиму в 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно в 30 военных на Купянском.
https://ukraina.ru/20230628/1047625194.html
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новости, андрей марочко, киев, всу, логистика, дожди
Новости, Андрей Марочко, Киев, ВСУ, логистика, дожди

У природы нет плохой погоды: Марочко назвал проблему ВСУ

10:23 28.06.2023
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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ВСУ испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за размытых дождем грунтовых дорог. Такая ситуация на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом 28 июня сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает агентство РИА Новости

"На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлении ВФУ (вооруженные формирования Украины - Ред.) испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов. В связи с неблагоприятными погодными условиями - обильными осадками - произошло размытие грунтовых дорог", - сказал Марочко.

В среду, 28 июня, глава минобороны Украины Алексей Резников заявил журналистами британской газеты Financial Times, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
09:56
"Предварительный просмотр": Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началосьГлава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр". Такое заявление 28 июня он сделал в беседе с журналистами британской газеты Financial Times
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.
Также накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. По предварительным данным, эти 24 часа обошлись киевскому режиму в 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно в 30 военных на Купянском.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
09:00
Угрозы Резникова, провалы ВСУ, роскошный отдых националистов. Главное на Украине на утро 28 июня
 
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