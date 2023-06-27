https://ukraina.ru/20230627/1047617913.html

"Русский матерный" Лукашенко и эйфория Пригожина. Итоги 27 июня

"Русский матерный" Лукашенко и эйфория Пригожина. Итоги 27 июня - 27.06.2023 Украина.ру

"Русский матерный" Лукашенко и эйфория Пригожина. Итоги 27 июня

Лукашенко рассказал о переговорах с Пригожиным; ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область; украинские бомбоубежища по-прежнему неисправны

2023-06-27T18:11

2023-06-27T18:11

2023-06-27T18:11

эксклюзив

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пригожин

александр лукашенко

украина

белгородская область

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Пригожин уже в Белоруссии: Лукашенко рассказал подробностиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Евгением Пригожиным во время вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в субботу, 24 июня. Также он подтвердил, что Пригожин получил от него гарантии безопасности и уже находится на территории республики.Что сказал Лукашенко:– "Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Это наша работа, так должно быть"– Утром, разговаривая с президентом РФ Владимиром Путиным, Лукашенко предложил не торопиться "мочить" бойцов ЧВК "Вагнер", а также сказал, что их не стоит бояться – они могут быть полезны России.– Непосредственно вести переговоры с Пригожиным белорусскому лидеру пришлось на "русском матерном":"В 11.00 он (Пригожин - Ред.) мгновенно снял трубку. То есть [Юнус-бек] Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?“ - "С Александром Григорьевичем буду“. Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных, я потом уже проанализировал, было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать."– На Пригожина оказывали давление:"Он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог."– Лукашенко процитировал несколько фрагментов разговора с Пригожиным:"Я говорю: "Женя, никто тебе ни [Сергея] Шойгу, ни [Валерия] Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться - по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки.""— "Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!"— "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, об этом."– Российские "ура-патриоты" начали "выть и кричать", требуя ловить, мочит, сажать, не прекращать уголовные дела:"Когда разворачивалась, как президент Путин назвал это "смута", в России как-то все под веником сидели. [Валентина] Матвиенко оказалась мужественной, [Вячеслав] Володин, патриарх [Кирилл], ещё пару человек и всё. А после драки руками мы ох как умеем махать и советовать: мочить, мочить и мочить. Слушайте, ну есть кого мочить, есть кого сажать. Там, где это нужно".– Лукашенко подтвердил, что сейчас Пригожин уже в Белоруссии:"Гарантии безопасности, как он (Путин - Ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. - Ред) счет. Но, как [Виктор] Хренин говорит: "Мне бы такое подразделение в армии не помешало". Я согласен. Разговаривай с ними."– Все представители белорусской оппозиции "напуганы" тем, что "вагнеровцы" окажутся на территории республики.– "Вагнеровцы" не имеют отношения к тому, что российское ядерное оружие завезено в Россию:"Поляки и прочие считают, что (я попросил, чтобы дали мне из СМИ) "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большАя часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы."– В Белоруссии не строят лагерей для "Вагнера", но при необходимости помогут с размещением.– Министра обороны РФ Сергея Шойгу критикуют незаслуженно, "он немало сделал".Сейчас "Вагнер" получил весьма сложную конфигурацию в системе, считает сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.Тот факт, что Лукашенко по согласованию с Путиным вмешался в эту историю, представляется эксперту не попыткой заполучить себе тот или иной бонус, а вмешаться в трудную минуту в ситуацию в России так же, как Россия вмешалась в трудную ситуацию в Белоруссии осенью 2020 года. Это взаимопомощь двух стран, резюмировал эксперт.Украинские диверсанты пытались прорваться на БелгородщинуВСУ предприняли попытку прорыва в направлении сел Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области, заявил во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров.Атака была пресечена бойцами подразделения батальона "Ахмат", российские военнослужащие накрыли противника артиллерийским огнем, рассказал он."Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям."Ранее Кадыров сообщил, что бойцы "Ахмата" укрепились на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки, а также на КПП в селе Козинка Грайворонского района.Ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, который "не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России", напомнил Кадыров, и назвал боевиков "РДК" отщепенцами и предателями Родины, которых надо наказать по всей строгости закона.Кроме того, по информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в течении прошедших суток ВСУ 7 раз атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области:"По селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.Бомбоубежища на УкраинеВо многих украинских городах продолжаются кадровые чистки и уголовные дела в связи с тем, что огромное количество укрытий (в некоторых населенных пунктах – большинство) оказались непригодны.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об усилении ответственности за ненадлежащее состояние укрытий.Также предлагается дать дополнительные полномочия полиции, чтобы она могла привлекать к ответственности тех, кто отвечает за состояние укрытий.По результатам проверки бомбоубежищ и укрытий по всей стране было признано, что эти объекты гражданской защиты находятся в неудовлетворительном состоянии в Киеве, Запорожье, Одессе, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Сумах, Днепропетровске (Днепре), Конотопе, Белой Церкви, а также в общем в Запорожской и Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области и Белоцерковском районе Киевской области.За решением Зеленского в начале неделе последовали первые кадровые решения:– Кабинет министров Украины поддержал объявление выговора мэру и начальнику Киевской городской военной администрации Киева – Виталию Кличко и Сергею Попко, а также главам Голосеевского, Оболонского, Печерского, Соломенского районов, и еще нескольким заместителям районных администраций украинской столицы.– Глав Деснянской и Святошинсокй райадминистраций Киева уволили. Также уволены главы Житомирской, Белоцерковской, Конотопской районных администраций.– В Харькове уволен начальник управления гражданской защиты департамента и взаимодействия с правоохранительными органами Александр Пушкарев, а директору департамента Валентину Топчию объявлен строгий выговор."Я подписал соответствующее распоряжение о привлечении к ответственности лиц, которые отвечают за это направление работы. Считаю, что этот шаг поможет навести порядок. Хотя у нас и неплохие показатели, но все 100% укрытий должны быть в надлежащем состоянии, потому что безопасности людей – главное", - приводит слова мэра города Игоря Терехова пресс-служба городской военно-гражданской администрации.– Ряд громких дел и отстранений может также ожидать Одессу, сообщают украинские СМИ.

https://ukraina.ru/20230627/1047613160.html

https://ukraina.ru/20230627/1047614408.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, пригожин, александр лукашенко, украина, белгородская область