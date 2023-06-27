"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко - 27.06.2023 Украина.ру
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"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко
"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко - 27.06.2023 Украина.ру
"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко
Бойцы из ЧВК "Вагнер" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщили журналисты Sputnik Беларусь
2023-06-27T17:54
2023-06-27T17:55
новости
белоруссия
александр лукашенко
чвк "вагнер"
ядерное оружие
россия (рф)
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ЧВК "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии. Полученное от России тактическое ядерное оружие охраняется военнослужащими Вооруженных сил двух государств.Подобные заявления насчет ЧВК являются "обычным вбросом", подчеркнул глава Белоруссии. Лукашенко напомнил, что за сохранность оружия персональную ответственность несёт он лично. "У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - добавил он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, что не нарушит международных обязательств. Путин пояснил, что России не передаёт Белоруссии своё ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.Ранее 12 июня координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Это было сделано без соответствующего заявления.В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом на Западе не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.
https://ukraina.ru/20230613/1047166973.html
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новости, белоруссия, александр лукашенко, чвк "вагнер", ядерное оружие, россия (рф)
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, ЧВК "Вагнер", Ядерное оружие, Россия (РФ)

"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко

17:54 27.06.2023 (обновлено: 17:55 27.06.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Бойцы из ЧВК "Вагнер" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщили журналисты Sputnik Беларусь
ЧВК "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии. Полученное от России тактическое ядерное оружие охраняется военнослужащими Вооруженных сил двух государств.
"Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь... Охраняют россияне и белорусы", - заявил Лукашенко.
Подобные заявления насчет ЧВК являются "обычным вбросом", подчеркнул глава Белоруссии. Лукашенко напомнил, что за сохранность оружия персональную ответственность несёт он лично. "У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, что не нарушит международных обязательств.
Путин пояснил, что России не передаёт Белоруссии своё ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 12:53
"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружияРоссия не стремилась разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это было требование Минска. Такое заявление 13 июня сделал президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА
Ранее 12 июня координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Это было сделано без соответствующего заявления.
В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.
Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом на Западе не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.
В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.
Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 12:03
Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в ЕвропеСША тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе. Это происходит на фоне лицемерной критики Запада размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают подталкивать мир к войне на уничтожение против РФ
 
НовостиБелоруссияАлександр ЛукашенкоЧВК "Вагнер"Ядерное оружиеРоссия (РФ)
 
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