https://ukraina.ru/20230627/1047616603.html

"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко

"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко - 27.06.2023 Украина.ру

"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко

Бойцы из ЧВК "Вагнер" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщили журналисты Sputnik Беларусь

2023-06-27T17:54

2023-06-27T17:54

2023-06-27T17:55

новости

белоруссия

александр лукашенко

чвк "вагнер"

ядерное оружие

россия (рф)

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ЧВК "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии. Полученное от России тактическое ядерное оружие охраняется военнослужащими Вооруженных сил двух государств.Подобные заявления насчет ЧВК являются "обычным вбросом", подчеркнул глава Белоруссии. Лукашенко напомнил, что за сохранность оружия персональную ответственность несёт он лично. "У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - добавил он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, что не нарушит международных обязательств. Путин пояснил, что России не передаёт Белоруссии своё ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.Ранее 12 июня координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Это было сделано без соответствующего заявления.В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом на Западе не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.

https://ukraina.ru/20230613/1047166973.html

https://ukraina.ru/20230613/1047162736.html

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новости, белоруссия, александр лукашенко, чвк "вагнер", ядерное оружие, россия (рф)