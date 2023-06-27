https://ukraina.ru/20230627/1047616194.html

"В обнимку со смертью": Лукашенко ответил, будут ли в Белоруссии пункты по набору в группу "Вагнер"

"В обнимку со смертью": Лукашенко ответил, будут ли в Белоруссии пункты по набору в группу "Вагнер" - 27.06.2023 Украина.ру

"В обнимку со смертью": Лукашенко ответил, будут ли в Белоруссии пункты по набору в группу "Вагнер"

В Белоруссии не будет пунктов по набору в группу "Вагнер". Строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Такие заявления 27 июня сделал президент республики Александр Лукашенко, передает местное издание "БелТА"

2023-06-27T17:37

2023-06-27T17:37

2023-06-27T17:37

новости

лукашенко

белоруссия

чвк "вагнер"

смерть

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"Если кто-то и хотел служить в "Вагнере"… Там, кстати, есть один. Дима. Он мне назвал его. Один из руководителей "Вагнера". Наш, белорус, бывший военный. Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые... Но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову. Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору "Вагнера". Я думаю, их и не будет никогда. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу", - сказал Лукашенко.Он опроверг и опубликованную ранее белорусскими СМИ информацию о том, что в стране, в 200 километрах от границы с Украиной начнут строить лагеря "Вагнера".По словам Лукашенко, вагнеровцам предложили одну из заброшенных воинских частей, "забор есть, все есть, ставьте палатки, чем можем, поможем".В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто.

https://ukraina.ru/20230627/1047612439.html

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новости, лукашенко, белоруссия, чвк "вагнер", смерть